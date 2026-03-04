- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
Resident Evil Requiem
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
marchand2sable
marchand2sable
articles : 835
visites since opening : 2566058
marchand2sable > blog
[BIG SPOILERS] Resident Evil Requiem : Que lui est-il arrivé ?


Une théorie de fans circule actuellement sur les réseaux sociaux et les sites communautaires dédiés à Resident Evil.

Elle concerne le retour d’un personnage culte de la saga, Mr. Death, plus connu bien évidement sous le nom de HUNK.

Figure mythique et quasi increvable de la série, HUNK bénéficie d’une fanbase particulièrement solide, au point que certains réclament depuis des années un spin-off centré sur lui. Son sort dans le dernier épisode a donc logiquement enflammé la communauté Resident Evil.

Lors de l’affrontement contre Leon vers la fin du jeu, le soldat d’élite semble être mis hors d’état de nuire. Pourtant, plusieurs joueurs ont relevé un détail troublant.
Si l’on poursuit l’exploration du laboratoire avant de revenir sur les lieux du combat, le corps de HUNK a tout simplement disparu, alors que ses camarades, eux, restent bien inanimés au sol.

Ce ne serait d’ailleurs pas une première. En effet, HUNK a déjà été laissé pour mort à plusieurs reprises dans la chronologie officielle, ce qui lui a valu, entre autres, son surnom de Grim Reaper.

Autre anecdote relevée par les joueurs sur ce dernier, en tirant sur sa main lorsqu’il est au sol, il est possible de lui retirer un gant et d’apercevoir des marques noires montrant que HUNK est lui aussi atteint par la malédiction d’Umbrella.

Certains imaginent déjà l’ajout d’un mode Le Quatrième Survivant, à l’image de celui proposé dans Resident Evil 2, dans lequel le super soldat aurait pour mission de récupérer Elpis et de s’échapper du laboratoire à travers un parcours quasi impossible.

Mort ou vivant ? Malgré sa défaite face à Leon, les fans de HUNK ont déjà leur opinion en tout cas...

HUNK en 1998 : "The Death cannot die."



*Qui aurait cru qu’un jour cette illustration de Resident Evil: Operation Raccoon City deviendrait canon.*

    tags : resident evil leon s kennedy re engine resident evil 9 biohazard 9 resident evil requiem resident evil requiem leon resident evil requiem spoil resident evil requiem spoilers resident evil requiem big spoilers resident evil requiem big spoil
    1
    Like
    Who likes this ?
    wadewilson
    posted the 03/04/2026 at 12:09 PM by marchand2sable
    comments (11)
    marchand2sable posted the 03/04/2026 at 12:15 PM
    J’ai hurlé quand je l’ai vu la première fois !

    Bon oui il a la gorge tranchée, mais il pourrait être tout simplement comme Zeno (guérison accélérée).

    The Death cannot die. This is war, survival is your responsibility.
    wadewilson posted the 03/04/2026 at 12:31 PM
    Non il n'est pas mort, sa dépouille qui disparait n'est pas un hasard.
    Avoir un mode bonus avec lui ou Ada serait génial mais j'y crois pas vraiment
    shanks posted the 03/04/2026 at 12:34 PM
    Je pardonne pas l'absence de Claire pour un tel jeu (Ada sera probablement dans un DLC) mais quel plaisir ce VS.
    taiko posted the 03/04/2026 at 12:37 PM
    shanks en terme de gameplay pur, c'est une vraie cata ce duel par contre.
    burningcrimson posted the 03/04/2026 at 12:47 PM
    Hunk peut être n'importe qui.
    marchand2sable posted the 03/04/2026 at 01:16 PM
    burningcrimson

    Il a supprimé donc du coup je te réponds ici. Shanks lui a confirmé qu’il n’y avait aucun spoil, et quand il finira le jeu, c’est lui qui va se sentir con pour le coup…

    J’ai quand même préféré changer le titre, histoire que son article ne pollue pas la défilante. Il l’aurait laissé sinon…
    burningcrimson posted the 03/04/2026 at 01:21 PM
    marchand2sable Ha okok, ouais il a été un peu impulsif sur le coup mais il aurait pu s excuser quand même.
    guiguif posted the 03/04/2026 at 01:22 PM
    Un peu trop simple a battre malheureusement
    marchand2sable posted the 03/04/2026 at 01:25 PM
    guiguif

    Je suis mort très peu de fois dans ce RE perso. Je vais tester ce soir le mode Démentiel en espérant qu’il soit vraiment difficile, déjà qu’on n’a pas de mode bonus…
    guiguif posted the 03/04/2026 at 01:33 PM
    marchand2sable Perso vu que je l'ai fait avec le Reqiuem et le lance missile infini, ce n’était pas si difficile

    D'ailleurs vu que j’avais le Requiem infini avec Grace, je n'ai pas pris la peine de récupérer les deux guns dans l’hôpital... Je me suis retrouvé sans arme durant la phase dans l'ARK vu que Léon récupère le Requiem à ce moment-là. Heureusement qu'il me restait assez de points pour débloquer son espèce d'uzi dans les armes bonus sinon j'aurais été mal
    noishe posted the 03/04/2026 at 01:34 PM
    Il est forcément vivant vu qu'il disparaît mais j'ai trouvé son duel assez court au final. Et pour le coup je m'y attendais absolument pas, c'était une vraie surprise !

    marchand2sable Le mode démentiel est très (trop) facile avec les munitions infinies + lance roquettes + ruban encreur infini, mais a la loyale c'est un petit challenge quand même, les ennemis font de gros dégâts.
