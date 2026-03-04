Une théorie de fans circule actuellement sur les réseaux sociaux et les sites communautaires dédiés à Resident Evil
.
Elle concerne le retour d’un personnage culte de la saga, Mr. Death
, plus connu bien évidement sous le nom de HUNK
.
Figure mythique et quasi increvable de la série, HUNK
bénéficie d’une fanbase particulièrement solide, au point que certains réclament depuis des années un spin-off centré sur lui. Son sort dans le dernier épisode a donc logiquement enflammé la communauté Resident Evil
.
Lors de l’affrontement contre Leon
vers la fin du jeu, le soldat d’élite semble être mis hors d’état de nuire. Pourtant, plusieurs joueurs ont relevé un détail troublant.
Si l’on poursuit l’exploration du laboratoire avant de revenir sur les lieux du combat, le corps de HUNK
a tout simplement disparu, alors que ses camarades, eux, restent bien inanimés au sol.
Ce ne serait d’ailleurs pas une première. En effet, HUNK
a déjà été laissé pour mort à plusieurs reprises dans la chronologie officielle, ce qui lui a valu, entre autres, son surnom de Grim Reaper
.
Autre anecdote relevée par les joueurs sur ce dernier, en tirant sur sa main lorsqu’il est au sol, il est possible de lui retirer un gant et d’apercevoir des marques noires montrant que HUNK
est lui aussi atteint par la malédiction d’Umbrella
.
Certains imaginent déjà l’ajout d’un mode Le Quatrième Survivant
, à l’image de celui proposé dans Resident Evil 2
, dans lequel le super soldat aurait pour mission de récupérer Elpis
et de s’échapper du laboratoire à travers un parcours quasi impossible.
Mort ou vivant ? Malgré sa défaite face à Leon
, les fans de HUNK
ont déjà leur opinion en tout cas...
HUNK en 1998 : "The Death cannot die."
*Qui aurait cru qu’un jour cette illustration de Resident Evil: Operation Raccoon City deviendrait canon.*
Bon oui il a la gorge tranchée, mais il pourrait être tout simplement comme Zeno (guérison accélérée).
The Death cannot die. This is war, survival is your responsibility.
Avoir un mode bonus avec lui ou Ada serait génial mais j'y crois pas vraiment
Il a supprimé donc du coup je te réponds ici. Shanks lui a confirmé qu’il n’y avait aucun spoil, et quand il finira le jeu, c’est lui qui va se sentir con pour le coup…
J’ai quand même préféré changer le titre, histoire que son article ne pollue pas la défilante. Il l’aurait laissé sinon…
Je suis mort très peu de fois dans ce RE perso. Je vais tester ce soir le mode Démentiel en espérant qu’il soit vraiment difficile, déjà qu’on n’a pas de mode bonus…
D'ailleurs vu que j’avais le Requiem infini avec Grace, je n'ai pas pris la peine de récupérer les deux guns dans l’hôpital... Je me suis retrouvé sans arme durant la phase dans l'ARK vu que Léon récupère le Requiem à ce moment-là. Heureusement qu'il me restait assez de points pour débloquer son espèce d'uzi dans les armes bonus sinon j'aurais été mal
marchand2sable Le mode démentiel est très (trop) facile avec les munitions infinies + lance roquettes + ruban encreur infini, mais a la loyale c'est un petit challenge quand même, les ennemis font de gros dégâts.