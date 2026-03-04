Une théorie de fans circule actuellement sur les réseaux sociaux et les sites communautaires dédiés àElle concerne le retour d’un personnage culte de la saga,, plus connu bien évidement sous le nom deFigure mythique et quasi increvable de la série,bénéficie d’une fanbase particulièrement solide, au point que certains réclament depuis des années un spin-off centré sur lui. Son sort dans le dernier épisode a donc logiquement enflammé la communautéLors de l’affrontement contrevers la fin du jeu, le soldat d’élite semble être mis hors d’état de nuire. Pourtant, plusieurs joueurs ont relevé un détail troublant.Si l’on poursuit l’exploration du laboratoire avant de revenir sur les lieux du combat, le corps dea tout simplement disparu, alors que ses camarades, eux, restent bien inanimés au sol.Ce ne serait d’ailleurs pas une première. En effet,a déjà été laissé pour mort à plusieurs reprises dans la chronologie officielle, ce qui lui a valu, entre autres, son surnom deAutre anecdote relevée par les joueurs sur ce dernier, en tirant sur sa main lorsqu’il est au sol, il est possible de lui retirer un gant et d’apercevoir des marques noires montrant queest lui aussi atteint par la malédiction d’Certains imaginent déjà l’ajout d’un mode, à l’image de celui proposé dans, dans lequel le super soldat aurait pour mission de récupéreret de s’échapper du laboratoire à travers un parcours quasi impossible.Mort ou vivant ? Malgré sa défaite face à, les fans deont déjà leur opinion en tout cas...