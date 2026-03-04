La PlayStation 2 a été lancée il y a 26 ans aujourd'hui, le 4 mars 2000 ! Avec 160 millions d'unités écoulées selon l'ancien PDG Jim Ryan, c'est la console de jeux vidéo la plus vendue de tous les temps !
Quels jeux avez-vous apprécié sur cette console de Sony?
Source : https://x.com/Genki_JPN/
posted the 03/04/2026 at 05:19 AM by link49
God of War 1 et 2
Les Ratchet et Clank
Splinter Cell 3 : Chaos Theory
Devil May Cry 3 : Dante’s Awakening
Prince of Persia : L'Âme du Guerrier
Metal Gear Solid 3 : Snake Eater
GTA 3, Vice City, San Andreas
Fahrenheit
Et bien d'autres...
Après, il y a des jeux multi-support que j'ai fait sur d'autres consoles, et d'autres sur émulateur longtemps après, mais ca, c'est une autre histoire.
Après la liste est longue et pourtant j'avais toutes les machines :
GTA San Andreas, la série de Jak, la série des Ratchet, la série de Sly racoon, les God of War, les PES (période bénie), les DmC et Metal Gear Solid 3.
Vu que ta question contient 'adoré', il n'y a pas des bons jeux comme FFXII ou DQ8, ni les multiplateformes (qui était acheté sur Xbox comme Splinter Cell ou Gamecube comme PoP, Sc2 ou les RE dont le 4).
- MGS 2
- MGS 3
- GOW 1 et 2
- GTA 3, VICE CITY
- Kingdom Hearts 2
- DBZ BUDOKAI 3/TENKAICHI
- RATCHET & CLANK
- GTA4
- PES 6
- ZONE OF THE ENDERS
- Shadow Heart Covenant
- Shadow Heart
- Rogue Galaxy
- Darkwatch
- Wild Arms 5
- Castlevania : Lament of Innocence
- The suffering
- The suffering 2
et tant d'autres
- Rogue Galaxy
- Onimusha
- Devil may cry
- Pro Évolution soccer
- Rogue Galaxy
- Wild arms 3 et 5 CETTE OST
- Dark Cloud
- Dark Chronicle
- Ephemeral Phantasia
- Legend Of legaia 2
- Final Fantasy 10
- Dragon Quest 8
- Star Ocean Till the end of time
- Grandia 2
- Suikoden 4 / 5
- MGS 2 / MGS 3
- Le Tiers Age
- Silent Hill 2 / 3 / 4 The Room
- Shadow of the Colossus
- ICO - a quand un portage lissé ??
- The X-Files
- manhunt
- Breath of Fire dragon quarter ( j'adore tellement les 2 épisodes PS1)