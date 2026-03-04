Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
link49 > blog
[Question] Il y a 26 ans sortait la Ps2. Quels jeux avez-vous adoré?


La PlayStation 2 a été lancée il y a 26 ans aujourd'hui, le 4 mars 2000 ! Avec 160 millions d'unités écoulées selon l'ancien PDG Jim Ryan, c'est la console de jeux vidéo la plus vendue de tous les temps !

Quels jeux avez-vous apprécié sur cette console de Sony?

Source : https://x.com/Genki_JPN/
    adamjensen
    posted the 03/04/2026 at 05:19 AM by link49
    comments (16)
    angelsduck posted the 03/04/2026 at 05:24 AM
    Tellement de jeux que j'ai adoré sur cette machine, mais je ne vais pas cité les plus classiques, ni des tonnes je vais juste dire Shadow Hearts: Covenant et Wild Arms 5.
    jf17 posted the 03/04/2026 at 05:30 AM
    Pour moi c'est gta 3, c'est le jeu qui m'a fait acheté la console après l'avoir testé sur une borne d'essai dans un stratagame
    adamjensen posted the 03/04/2026 at 05:41 AM
    Il y en a tellement, mais je vais dire ceux dont je me souviens sur le moment, et que j'ai fait à l'époque :

    God of War 1 et 2
    Les Ratchet et Clank
    Splinter Cell 3 : Chaos Theory
    Devil May Cry 3 : Dante’s Awakening
    Prince of Persia : L'Âme du Guerrier
    Metal Gear Solid 3 : Snake Eater
    GTA 3, Vice City, San Andreas
    Fahrenheit

    Et bien d'autres...
    Après, il y a des jeux multi-support que j'ai fait sur d'autres consoles, et d'autres sur émulateur longtemps après, mais ca, c'est une autre histoire.
    cyr posted the 03/04/2026 at 06:26 AM
    Fantavision?
    forte posted the 03/04/2026 at 06:37 AM
    Tellement de licences découvertes là dessus, Kingdom Hearts en tête. Mais Siren, Rule Of Rose, Haunting Ground, les Outbreak, Gradius V, R-Type Final, Out Run 2006, FF12, Ico, SOTC, MGS2/3 et j'en oublie... une machine à rêve !
    badeuh posted the 03/04/2026 at 06:54 AM
    Shadow of the Colossus est mon jeu préféré, il est juste hors catégorie tellement je l'ai aimé de la première à la dernière seconde.
    Après la liste est longue et pourtant j'avais toutes les machines :
    GTA San Andreas, la série de Jak, la série des Ratchet, la série de Sly racoon, les God of War, les PES (période bénie), les DmC et Metal Gear Solid 3.

    Vu que ta question contient 'adoré', il n'y a pas des bons jeux comme FFXII ou DQ8, ni les multiplateformes (qui était acheté sur Xbox comme Splinter Cell ou Gamecube comme PoP, Sc2 ou les RE dont le 4).
    testament posted the 03/04/2026 at 07:18 AM
    Tous les Super Robot Taisen sortis là dessus.
    zephon posted the 03/04/2026 at 07:23 AM
    en exclu DQ8, les jeux multi je les ait fait sur gamecube et les final fantasy sur ps4
    roivas posted the 03/04/2026 at 07:29 AM
    Dead of Alive 2, FFX & FFXII. Tout ce qui était multi je prenais sur GC.
    link49 posted the 03/04/2026 at 07:45 AM
    Perso, j'ai pas eu la console, donc je ne peux pas me prononcer.
    walterwhite posted the 03/04/2026 at 07:49 AM
    Une machine à hits. Y'a tellement eu de jeux que c'est impossible de lister ceux qui m'ont marqué mais de tête comme ça :

    - MGS 2
    - MGS 3
    - GOW 1 et 2
    - GTA 3, VICE CITY
    - Kingdom Hearts 2
    - DBZ BUDOKAI 3/TENKAICHI
    - RATCHET & CLANK
    - GTA4
    - PES 6
    - ZONE OF THE ENDERS
    ratchet posted the 03/04/2026 at 07:49 AM
    Ratchet&Clank a jamais
    neetsen posted the 03/04/2026 at 08:07 AM
    il y en aurait tellement à citer, mais on va faire pour les moins connus
    - Shadow Heart Covenant
    - Shadow Heart
    - Rogue Galaxy
    - Darkwatch
    - Wild Arms 5
    - Castlevania : Lament of Innocence
    - The suffering
    - The suffering 2
    et tant d'autres
    mazeroza posted the 03/04/2026 at 08:09 AM
    - Dragon quest VIII
    - Rogue Galaxy
    - Onimusha
    - Devil may cry
    - Pro Évolution soccer
    lirin posted the 03/04/2026 at 08:17 AM
    Tellement j'en ai fait tout en rejouant aux jeu ps1 et la Gamecube :

    - Rogue Galaxy
    - Wild arms 3 et 5 CETTE OST
    - Dark Cloud
    - Dark Chronicle
    - Ephemeral Phantasia
    - Legend Of legaia 2
    - Final Fantasy 10
    - Dragon Quest 8
    - Star Ocean Till the end of time
    - Grandia 2
    - Suikoden 4 / 5
    - MGS 2 / MGS 3
    - Le Tiers Age
    - Silent Hill 2 / 3 / 4 The Room
    - Shadow of the Colossus
    - ICO - a quand un portage lissé ??
    - The X-Files
    - manhunt
    - Breath of Fire dragon quarter ( j'adore tellement les 2 épisodes PS1)
    pcverso posted the 03/04/2026 at 08:18 AM
    J'ai que très peu de souvenir de ma ps2 que j'avais revendu pour la xbox a l'époque.
