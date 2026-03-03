profile
Bonne nouvelle pour la version PC de Resident Evil 4 Remake


Pour les personnes qui n’ont pas suivi, il y a moins d’un mois, Capcom avait retiré de la version PC le DRM Denuvo pour le remplacer par un autre encore pire, nommé Enigma.
Ce même Enigma causait des baisses de performance de 30 à 50 %.
Ce qui est plus qu’énorme, et causait d’autres problèmes en plus.
Tout cela avait même encore moins de sens étant donné que le jeu avait déjà été cracké, donc à part faire chier les joueurs qui l’ont acheté, cela ne servait à rien.
Eh bien, suite aux plaintes des joueurs PC, et au fait que leur Enigma ait aussi été cracké en quelques heures seulement (certains parlent même de « secondes » ou « moins d’une heure ») après la mise à jour qui l’a ajouté début février 2026, Capcom a finalement fait machine arrière, et le jeu ne comporte plus ces deux DRM.
Espérons pour leurs prochaines productions que Enigma ne revienne plus jamais, et Denuvo non plus.
Mais pour Denuvo, c’est moins sûr...
En bref, encore une victoire pour les joueurs PC.
https://store.steampowered.com/app/2050650/Resident_Evil_4/
    tags : pc resident evil resident evil resident evil 4 biohazard denuvo resident evil 4 remake enigma biohazard 4 remake biohazard 4
    posted the 03/03/2026 at 11:35 PM by adamjensen
    comments (3)
    apollokami posted the 03/03/2026 at 11:53 PM
    Un cancer ces foutus drm. J'espère qu'ils sortiront leurs jeux plus récents sur GOG.
    adamjensen posted the 03/04/2026 at 12:04 AM
    apollokami
    Je l'espère aussi.
    kakazu posted the 03/04/2026 at 12:19 AM
    Bonne nouvelle, heureusement que Capcom a réagit assez vite
