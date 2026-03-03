Resident Evil Requiem est sorti vendredi dernier, et si de nombreux joueurs massacrent des zombies dans la peau de Leon S. Kennedy et se faufilent furtivement avec celle de Grace Ashcroft, les joueurs de la version japonaise ont remarqué un problème. En effet, la censure des scènes sanglantes dans Requiem, au Japon, est critiquée pour nuire à l'immersion et manquer d'originalité par rapport aux précédents opus de la série.
Resident Evil étant l'une des séries de survival horror les plus populaires au Japon, Capcom a déjà fait preuve d'ingéniosité pour adapter ses versions japonaises aux exigences strictes du CERO, l'organisme de classification des jeux vidéo du pays. Comme l'a souligné The Gamer, dans la version japonaise de Resident Evil 7, des scènes sanglantes (notamment des décapitations) ont été entièrement supprimées au Japon.
Dans une interview accordée au site d'actualités japonais Game Watch avant la sortie du jeu, Koshi Nakanishi, le directeur de Requiem, a commenté la version d'essai classée CERO Z (18+) : « Bien qu'elle ne soit pas totalement identique à la version internationale, je pense que le contenu de Requiem (dans la version japonaise) est tout à fait comparable.»
Cependant, de nombreux joueurs de la version japonaise ont depuis exprimé leur mécontentement face à la censure de la version finale. Comme l'a souligné un joueur de la version japonaise dans un message Reddit, Capcom a commencé à montrer des scènes de démembrement dans Resident Evil 4, en utilisant une solution de contournement : les images de sang et d'entrailles étaient noircies. Avec Resident Evil Requiem, Capcom a également opté pour le noircissement des scènes sanglantes, allant jusqu'à recouvrir de noir des parties entières des corps, au point que cela est très visible.
Bien que de nombreux fans japonais de longue date s'attendent à ce que les versions japonaises des jeux Resident Evil soient censurées, beaucoup ont estimé que la censure de Resident Evil Requiem était plus excessive et perturbante que dans les opus précédents. « Je comprends que les restrictions soient inévitables, mais le problème, c'est que la situation a empiré depuis RE4. Si la censure était du même niveau que dans RE4, je n'aurais rien à redire », a tweeté un utilisateur japonais. Malgré le fait que le jeu ait répondu à ses attentes, un joueur ayant terminé Requiem a noté : « La censure CERO (sections noircies et éléments invisibles) était vraiment choquante et excessive. » Un autre utilisateur a ajouté : « Ça me dérange vraiment que, alors que le sang est rouge pendant les cinématiques, les dégâts infligés aux zombies (tirs à la tête ou bras arrachés) soient noirs. »
Les joueurs de Resident Evil Requiem sur Steam ont également signalé que la version japonaise du jeu sur PC est censurée, et au moins un utilisateur anglophone a demandé un remboursement pour cette raison. Certains utilisateurs sur X recommandent aux joueurs japonais souhaitant profiter pleinement de l'expérience sanglante de se procurer les versions non censurées disponibles sur Steam.
Source : https://www.ign.com/articles/resident-evil-requiem-criticized-for-immersion-breaking-gore-censorship-in-japan/
Au pire qu’il sorte les 2 versions
