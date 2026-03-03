[pos=centre]
profile
ratchet
74
Likes
Likers
ratchet
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1428
visites since opening : 2471813
ratchet > blog
Bon bah le One Piece est réel.
Oda a réaliser le rêve de je ne sais combien de personne en mettant la vérité du One Piece dans un coffre au trésor fermer à clé. Coffre qui a été balancer en pleine mer et qui a toucher le fond (651m de profondeur le seul indice)

Voilà si vous avez un bateau et bien Let’s go ! Meilleur move du manga le plus drôle aurait été de balancer ça mais à la fin du manga sans donner la réponse dedans

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1453367002823483&id=100044505906642&http_ref=eyJ0cyI6MTc3MjU1ODg4NDAwMCwiciI6Imh0dHBzOlwvXC93d3cuZ29vZ2xlLmNvbVwvIn0%3D
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    legend83
    posted the 03/03/2026 at 05:28 PM by ratchet
    comments (8)
    thor posted the 03/03/2026 at 05:39 PM
    Il fera jamais plus légendaire que le trésor de La Buse.
    altendorf posted the 03/03/2026 at 05:51 PM
    Allez il y a bien un youtuber millionaire qui va vouloir faire le buzz en tentant un énorme projet avec des fouilles et tout
    bladagun posted the 03/03/2026 at 05:59 PM
    Et c'est là que quelqu'un le trouve et que ça leak, il feras la même tronche iconique de ener, perona etc...il aura l'air bien con
    ratchet posted the 03/03/2026 at 06:13 PM
    bladagun nan car le papier est déchirer en 2 lol donc il n’y a pas tout dessus ils ont penser à tout t’inquiètes pas
    ducknsexe posted the 03/03/2026 at 06:16 PM
    J'imagine si un pêcheur fan de One piece trouve ce fameux coffre, il voie le papier déchiré, c'est écris : Fuck you. Je n’ai plus d’idées. Laissez-moi tranquille.
    bladagun posted the 03/03/2026 at 06:18 PM
    J'essaie de contacter l'équipage du titan depuis tout à l'heure pour une expédition...pas de réponse.
    shirou posted the 03/03/2026 at 06:20 PM
    j'ai cliqué pour venir t'insulter mais en fait c'est pas un spoil ^^
    shanks posted the 03/03/2026 at 06:31 PM
    "Le One Piece, cé le pouvoir de lamitié LEL"
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo