C'est en effet le 6 à minuit(heure française) que Namco Bandai dévoilera son nouveau RPG.
Aucune autre information, hormis un petit teaser d'un peu plus de 5 secondes...
Vous pourrez suivre l'évènement sur Youtube via le lien ci-dessous
https://x.com/BandaiNamcoEU/status/2028878335011393782
posted the 03/03/2026 at 05:15 PM by ouroboros4
J'espere un Tales of, mais plus mature que les autres, pas seulement en apparence.. avec un vrai bon lore, scenario, personnage, et un gameplay un peu moins "no brain"