Un nouveau RPG sera dévoilé par Bandai Namco le 6 mars
C'est en effet le 6 à minuit(heure française) que Namco Bandai dévoilera son nouveau RPG.

Aucune autre information, hormis un petit teaser d'un peu plus de 5 secondes...
Vous pourrez suivre l'évènement sur Youtube via le lien ci-dessous




https://x.com/BandaiNamcoEU/status/2028878335011393782
    posted the 03/03/2026 at 05:15 PM by ouroboros4
    comments (9)
    malroth posted the 03/03/2026 at 05:22 PM
    Hâte de voir ça.
    xynot posted the 03/03/2026 at 05:29 PM
    Ça serait pas mal un NOUVEAU Tales of quand même
    ratchet posted the 03/03/2026 at 05:36 PM
    Ohh intéressant ????
    mrponey posted the 03/03/2026 at 05:39 PM
    .hack//Z.E.R.O
    51love posted the 03/03/2026 at 05:51 PM
    Certainement un gros reveal pour qu'ils l'annoncent comme ça.

    J'espere un Tales of, mais plus mature que les autres, pas seulement en apparence.. avec un vrai bon lore, scenario, personnage, et un gameplay un peu moins "no brain"
    altendorf posted the 03/03/2026 at 05:52 PM
    Tales of.
    guiguif posted the 03/03/2026 at 05:52 PM
    mrponey Non, il a deja été dévoilé et il est directement édité par CyberConnect2.
    azerty posted the 03/03/2026 at 06:17 PM
    Dark Souls
    stardustx posted the 03/03/2026 at 06:27 PM
    Et le jour du reveal c est un nouveau RPG gacha mobile
