Pokémon Pokopia est le fruit d'une collaboration entre Game Freak, The Pokémon Company et Koei Tecmo. Les ventes détermineront en fin de compte si Pokémon Pokopia deviendra une série, mais les trois studios peuvent se réjouir de l'accueil critique.
En effect, Pokémon Pokopia est l'un des jeux les mieux notés de l'année, avec Resident Evil Requiem,
Et Pokémon Pokopia est l'un des jeux Pokémon le mieux noté de tous les temps sur Metacritic !
Source : https://www.metacritic.com/game/pokemon-pokopia/
posted the 03/03/2026 at 03:27 PM by link49
Il convient de comparer ce qui est comparable hors voilà le truc: Pokopia est à comparer avec Minecraft....ce qui veut dire qu'en fait il est vraiment beau pour ce qu'il tente de faire.
la "beauté" limité de ce genre de titre est à mettre en parallèle à l'aspect utilitaire: être capable d'afficher énormément de chose et c'est justement sur ce point qu'il faut voir la capacité de Pokopia.
Je réponds car en fait je me suis posé la question y'a même deux jours et au final en regardant je me suis dis qu'en vérité il est très beau si on le compare à Minecraft. Et aussi je me suis posé la question dingue: "et si il faisait un truc de fou en étant le minecraft-killer? "
Mais bon perso j'y toucherais pas c'est pas came: ni minecraft ni les jeux pokemon
Mais le public qui apprécie animal crossing devrait aimer poketopo.
N'empêche cette violence. Passer de résident requiem a poketopia....2 type de jeux radicalement différent.