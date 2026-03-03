Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Pokemon Pokopia
name : Pokemon Pokopia
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : simulation et gestion
[Switch 2] Pokopia : L'un des jeux les mieux notés de la saga et de l'année


Pokémon Pokopia est le fruit d'une collaboration entre Game Freak, The Pokémon Company et Koei Tecmo. Les ventes détermineront en fin de compte si Pokémon Pokopia deviendra une série, mais les trois studios peuvent se réjouir de l'accueil critique.

En effect, Pokémon Pokopia est l'un des jeux les mieux notés de l'année, avec Resident Evil Requiem,



Et Pokémon Pokopia est l'un des jeux Pokémon le mieux noté de tous les temps sur Metacritic !

Source : https://www.metacritic.com/game/pokemon-pokopia/
    aeris421
    posted the 03/03/2026 at 03:27 PM by link49
    comments (14)
    cyr posted the 03/03/2026 at 03:45 PM
    Il va finir par me convaincre qu'il vaut sont prix si ça continue.....
    rogeraf posted the 03/03/2026 at 03:56 PM
    Est ce vraiment mérité ... Rien que les graphismes, j'y arrive pas je suis désolé
    aeris421 posted the 03/03/2026 at 04:05 PM
    C’est un jeu stratégiquement important car c’est le premier jeu Pokemon exclusif de la Switch 2, donc il peut inciter un public jeune a obtenir la console, aussi par anticipation a Pokemon Vents/Vagues dont le timing de l’annonce a ete aussi strategique.
    ratchet posted the 03/03/2026 at 04:06 PM
    Il va être banger le jeu j’ai trop hâte d’être à jeudi
    rasalgul posted the 03/03/2026 at 04:12 PM
    Lui je vais le saigner
    hypermario posted the 03/03/2026 at 04:16 PM
    40€ et je le prend
    aeris421 posted the 03/03/2026 at 04:19 PM
    hypermario Il est a 58€ a Leclerc
    link49 posted the 03/03/2026 at 04:23 PM
    J'ai trop hâte surtout que je l'ai eu à 34.99 euros à la Fnac vu que j'avais 30 euros en bon d'achat.
    aeris421 posted the 03/03/2026 at 04:28 PM
    Pour info c’est une GKC qui demande 10go d’espace de stockage
    zekk posted the 03/03/2026 at 04:33 PM
    C’est moi où le jeu a l’air de donner une branlée à Animal Crossing
    captaintoad974 posted the 03/03/2026 at 04:39 PM
    Pokopia qui tabasse RE9 et Nioh 3, les 79terraflopeur en PLS
    newtechnix posted the 03/03/2026 at 04:48 PM
    rogeraf c'est justement l'erreur à ne pas faire car personne n'achète vraiment ce genre de jeu pour les graphismes.

    Il convient de comparer ce qui est comparable hors voilà le truc: Pokopia est à comparer avec Minecraft....ce qui veut dire qu'en fait il est vraiment beau pour ce qu'il tente de faire.

    la "beauté" limité de ce genre de titre est à mettre en parallèle à l'aspect utilitaire: être capable d'afficher énormément de chose et c'est justement sur ce point qu'il faut voir la capacité de Pokopia.

    Je réponds car en fait je me suis posé la question y'a même deux jours et au final en regardant je me suis dis qu'en vérité il est très beau si on le compare à Minecraft. Et aussi je me suis posé la question dingue: "et si il faisait un truc de fou en étant le minecraft-killer? "

    Mais bon perso j'y toucherais pas c'est pas came: ni minecraft ni les jeux pokemon
    rogeraf posted the 03/03/2026 at 04:53 PM
    newtechnix Intéressant, oui c'est sur qu'il est logique graphiquement pour ce type de jeu (je ne savais pas). N'étant pas fan des jeux de stratégies hormis Starcraft et quelques autres, je ne peux être objectif sur ce titre mais comme dit avant, le principale est dans le plaisir de jeu
    cyr posted the 03/03/2026 at 05:12 PM
    zekk c'est 2 univers différent

    Mais le public qui apprécie animal crossing devrait aimer poketopo.

    N'empêche cette violence. Passer de résident requiem a poketopia....2 type de jeux radicalement différent.
