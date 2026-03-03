profile
Vinted et les litiges : quand l'IA s'en mêle
Connu par un grand nombre de personnes, le site de vente en ligne entre particuliers, Vinted, n'est plus à présenter.

Même si les litiges sont monnaie courante, on assiste depuis quelque temps à un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur : les demandes de remboursement en utilisant l'IA.

En gros, des acheteurs peu scrupuleux utilisent l'IA pour générer un problème qui n'existe pas.
Par exemple des dégâts sur un article.
Sauf que visiblement Vinted n'y voit que du feu !
Et l'acheteur a récupérer sont argent sans même avoir retourner l'article...

Soyez donc très prudent si vous vendez encore là-bas.



    posted the 03/03/2026 at 02:39 PM by ouroboros4
    comments (15)
    altendorf posted the 03/03/2026 at 02:42 PM
    Ah ouais ils sont redoutables
    thejoke posted the 03/03/2026 at 02:49 PM
    J'ai dû me faire rembourser une fois par vinted lorsque mondial relay a perdu mon colis. C'était insupportable, je savais que je parlais à une ia ou autre truc automatique quand le système répondait plus ou moins la même chose à chacune de mes questions.

    Le vendeur et moi on s'est fait remboursé mais bon, pénible de passer par là.
    shirou posted the 03/03/2026 at 02:53 PM
    je suis pas sur a 100% mais sa sent quand même vachement l'article bidon et putaclic.

    J'ai déjà eu a faire a une demande de remboursement de la part d'un acheteur ( moi vendeur ) sur Vinted.

    A savoir que en tant que vendeur tu peux demander le retour de ton article si l'acheteur fais une demande de remboursement, de plus les frais de retour sont a la charge de l'acheteur. Donc le vendeur ne perd rien si ce n'est du temps et c'est l'acheteur qui est pénalisé car il doit payer les frais de retour de l'article.
    ouroboros4 posted the 03/03/2026 at 02:54 PM
    shirou dans des cas où Vinted juge que l'article est trop abîmé ils peuvent choisir de remboursé l'acheteur sans qu'il ne soit dans l'obligation de t'envoyer l'article
    shirou posted the 03/03/2026 at 03:02 PM
    ouroboros4 justement je suis pas sur du tout de cette partie.

    Je suis en train de chercher sur les conditions sur vinted et je le vois marqué ça nul part (pas contre c'est bien écrit que le vendeur peux demander le retour de l'article si demande de remboursement).
    De plus sachant que le retour est au frais de l'acheteur vinted n'a rien a gagner a ne pas renvoyer l'article au vendeur.
    pharrell posted the 03/03/2026 at 03:02 PM
    shirou : oui tu payes les frais de port pour l'aller et le retour alors que tu t'ai fait arnaqué... je trouve ça limite...

    Dernièrement j'ai acheté un Sweat, la taille M était noté 4 fois dans l'annonce. Je reçois le sweat et c'était une taille XL... Total l'acheteur a accepté un retour (en même temps... Bordel c'est pas compliqué de noté la taille qu'il y a sur l'étiquette) mais je me suis fait piné de 7€ pour rien... Pas le bout du monde mais ça fait chier.

    Dans ce genre de cas où le vendeur est en tort, il devrait payer tous les frais de port engagés !
    vohmp posted the 03/03/2026 at 03:15 PM
    apres leur services client et au fraise j'ai vendu une vielle table photo clair sur l'annonce, réinitialiser parametre d'usine, aucun coup, griffe ect, ce bouffon d'acheteur a envoié une demande de remboursement, car il n'arrive pas à rentrer ses identifiant google donc défectueux , résultât il a eu son remboursement sans renvoyé l'article.
    cyr posted the 03/03/2026 at 03:42 PM
    Franchement Vinted, c'est beaucoup, beaucoup de vendeur qui prennent ce site pour évité d'aller a la déchèterie.
    J'en ai vu de ses truc, je vous jure.
    Et on me répond, mais oui mais ça peut dépanner quelqu’un dans le besoin...
    Même au secours catholique ils font du trie et jette beaucoup de chose....

    Vendait ou donner des choses dans un état correct, pas un truc en fin de vie..

    sinon ben on va finir par plus savoir qui dit vrai

    peut être qu'il faudrait que le vendeur envoie l'article dans un centre qui vérifierai l'état du truc...

    A quoi bon de vendre un monopoli 10 balle quand il manque la moitié des pièces?
    lautrek posted the 03/03/2026 at 03:53 PM
    cyr Franchement Vinted, c'est beaucoup, beaucoup de vendeur qui prennent ce site pour évité d'aller a la déchèterie.

    Effectivement, c'est complètement le ressenti que j'ai souvent en allant là bas.
    burningcrimson posted the 03/03/2026 at 04:08 PM
    thejoke il m'est arrivé la même chose
    burningcrimson posted the 03/03/2026 at 04:10 PM
    cyr Ça depend, j ai trouvé pas mal de jeux rares encore sous blister sur Vinted.
    rogeraf posted the 03/03/2026 at 04:31 PM
    C'est beau le progrès ... Bienvenue dans la société du Fake, bienvenue en 2026.
    micheljackson posted the 03/03/2026 at 04:42 PM
    Il y aura toujours des escrocs et des pigeons, évidemment que l'acheteur doit être vigilant, en fonction de ce qu'on achète on sait qu'on risque d'avoir affaire à des escrocs, par éxemple si vous comptez acheter une BMW du coté de Perpignan, c'est à vos risques et périls...

    C'est pour ça que j'aime bien Leboncoin, les gens peuvent laisser un avis et on peut facilement trier les profils.
    5120x2880 posted the 03/03/2026 at 04:54 PM
    Ce qui veulent s'enrichir, faites des api de détection
    stardustx posted the 03/03/2026 at 05:01 PM
    shirou moi aussi après réception d'un article dans un état bien inférieur à ce que le vendeur avait décrit, vinted m'a demandé de renvoyer l'article à mes frais pour être remboursé, du coup j'ai du mal croire au bienfondé de l'article, surtout pour une robe qui doit pas être vendue à 15 dollars canadiens...

    après bon peut être que la politique de retour est différente au canada
