Connu par un grand nombre de personnes, le site de vente en ligne entre particuliers, Vinted, n'est plus à présenter.
Même si les litiges sont monnaie courante, on assiste depuis quelque temps à un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur : les demandes de remboursement en utilisant l'IA.
En gros, des acheteurs peu scrupuleux utilisent l'IA pour générer un problème qui n'existe pas.
Par exemple des dégâts sur un article.
Sauf que visiblement Vinted n'y voit que du feu !
Et l'acheteur a récupérer sont argent sans même avoir retourner l'article...
Soyez donc très prudent si vous vendez encore là-bas.
Le vendeur et moi on s'est fait remboursé mais bon, pénible de passer par là.
J'ai déjà eu a faire a une demande de remboursement de la part d'un acheteur ( moi vendeur ) sur Vinted.
A savoir que en tant que vendeur tu peux demander le retour de ton article si l'acheteur fais une demande de remboursement, de plus les frais de retour sont a la charge de l'acheteur. Donc le vendeur ne perd rien si ce n'est du temps et c'est l'acheteur qui est pénalisé car il doit payer les frais de retour de l'article.
Je suis en train de chercher sur les conditions sur vinted et je le vois marqué ça nul part (pas contre c'est bien écrit que le vendeur peux demander le retour de l'article si demande de remboursement).
De plus sachant que le retour est au frais de l'acheteur vinted n'a rien a gagner a ne pas renvoyer l'article au vendeur.
Dernièrement j'ai acheté un Sweat, la taille M était noté 4 fois dans l'annonce. Je reçois le sweat et c'était une taille XL... Total l'acheteur a accepté un retour (en même temps... Bordel c'est pas compliqué de noté la taille qu'il y a sur l'étiquette) mais je me suis fait piné de 7€ pour rien... Pas le bout du monde mais ça fait chier.
Dans ce genre de cas où le vendeur est en tort, il devrait payer tous les frais de port engagés !
J'en ai vu de ses truc, je vous jure.
Et on me répond, mais oui mais ça peut dépanner quelqu’un dans le besoin...
Même au secours catholique ils font du trie et jette beaucoup de chose....
Vendait ou donner des choses dans un état correct, pas un truc en fin de vie..
sinon ben on va finir par plus savoir qui dit vrai
peut être qu'il faudrait que le vendeur envoie l'article dans un centre qui vérifierai l'état du truc...
A quoi bon de vendre un monopoli 10 balle quand il manque la moitié des pièces?
Effectivement, c'est complètement le ressenti que j'ai souvent en allant là bas.
C'est pour ça que j'aime bien Leboncoin, les gens peuvent laisser un avis et on peut facilement trier les profils.
après bon peut être que la politique de retour est différente au canada