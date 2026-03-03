Connu par un grand nombre de personnes, le site de vente en ligne entre particuliers, Vinted, n'est plus à présenter.Même si les litiges sont monnaie courante, on assiste depuis quelque temps à un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur : les demandes de remboursement en utilisant l'IA.En gros, des acheteurs peu scrupuleux utilisent l'IA pour générer un problème qui n'existe pas.Par exemple des dégâts sur un article.Sauf que visiblement Vinted n'y voit que du feu !Et l'acheteur a récupérer sont argent sans même avoir retourner l'article...Soyez donc très prudent si vous vendez encore là-bas.