« La qualité de traduction de DeepL se démarque par rapport à d'autres outils. Elle joue un rôle important dans la clarté et la cohérence de la communication entre nos équipes internationales, en particulier lorsque nous traitons de grands volumes de contenu et que nous devons nous aligner rapidement sur des informations partagées. En réduisant le temps et les frictions liés à la communication multilingue, DeepL aide nos équipes internationales à avancer plus rapidement et facilite les déploiements mondiaux », a déclaré Tatsuya Mori, directeur général de la division Technologies de l'information chez Square Enix.

L'éditeur japonais Square Enix fait appel à DeepL pour entreprises comme plateforme de traduction à l'échelle de l'entreprise. Avec ce déploiement, Square Enix fait de DeepL pour entreprises le standard de traduction dans l'entreprise, facilitant ainsi la communication multilingue au sein d'une organisation comptant plus de 4600 employés.Avant l'adoption de DeepL pour entreprises, les outils de traduction étaient utilisés de manière fragmentée par les différentes équipes, ce qui posait des défis en termes de cohérence, de sécurité et de gouvernance pour la gestion informatique. Pour relever ces défis, Square Enix avait besoin d'une plateforme de traduction centralisée et déployable de manière sécurisée dans toute l'entreprise.