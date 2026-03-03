profile
Square Enix
DeepL devient la plateforme de traduction officielle de Square Enix


L'éditeur japonais Square Enix fait appel à DeepL pour entreprises comme plateforme de traduction à l'échelle de l'entreprise. Avec ce déploiement, Square Enix fait de DeepL pour entreprises le standard de traduction dans l'entreprise, facilitant ainsi la communication multilingue au sein d'une organisation comptant plus de 4600 employés.

Avant l'adoption de DeepL pour entreprises, les outils de traduction étaient utilisés de manière fragmentée par les différentes équipes, ce qui posait des défis en termes de cohérence, de sécurité et de gouvernance pour la gestion informatique. Pour relever ces défis, Square Enix avait besoin d'une plateforme de traduction centralisée et déployable de manière sécurisée dans toute l'entreprise.

« La qualité de traduction de DeepL se démarque par rapport à d'autres outils. Elle joue un rôle important dans la clarté et la cohérence de la communication entre nos équipes internationales, en particulier lorsque nous traitons de grands volumes de contenu et que nous devons nous aligner rapidement sur des informations partagées. En réduisant le temps et les frictions liés à la communication multilingue, DeepL aide nos équipes internationales à avancer plus rapidement et facilite les déploiements mondiaux », a déclaré Tatsuya Mori, directeur général de la division Technologies de l'information chez Square Enix.
DeepL - https://www.deepl.com/en/press-release/square-enix_adopts_deepl_for_enterprise_to_support_global_communication
    posted the 03/03/2026 at 02:09 PM by altendorf
    comments (11)
    magneto860 posted the 03/03/2026 at 02:17 PM
    DeepL aide nos équipes internationales à avancer plus rapidement et facilite les déploiements mondiaux.
    Tant qu'il y a une vérification derrière et qu'il s'agisse d'une formule pro, ça va.

    Deepl est meilleur que GTranslate mais utilisé à la volée, il est aussi capable de faire des dégâts (traduire une chaîne de caractères de trois manières différentes en faisant trois essais consécutifs, par exemple).
    hibito posted the 03/03/2026 at 02:19 PM
    Parfait pour une traduction professionnelle, moins adaptée à une traduction narrative. J'utilise également WordReference en complément, qui couvre les traduction des sens figurés, ainsi que les idiomatiques, du moins vers l'anglais.
    ouroboros4 posted the 03/03/2026 at 02:24 PM
    Chouette ils vont traduire OT 0 alors ?
    negan posted the 03/03/2026 at 02:25 PM
    Excellent deepl pour faire les articles
    angelsduck posted the 03/03/2026 at 02:36 PM
    En espérant que les outils de traductions soient meilleurs que celui utilisé pour faire cet article.
    altendorf posted the 03/03/2026 at 02:41 PM
    angelsduck Pas de chance pour toi, c'est directement issu de leur communiqué français
    lafibre posted the 03/03/2026 at 02:51 PM
    Marrant, j'ai tenté de l'utiliser pas plus tard qu'hier pour faire de la traduction de vidéos japonaises... Résultats catastrophiques.
    5120x2880 posted the 03/03/2026 at 03:54 PM
    C'est de l'IA ? Si non, pourquoi ils utilisent pas l'IA ces cons ? Je me suis traduit des films japonais avec GPT 5.2, j'y ai vu que du feu.
    angelsduck posted the 03/03/2026 at 04:00 PM
    altendorf Ca ne change en rien que la traduction ne veux rien dire que ce soit toi ou eux qui l'ont fait.
    edarn posted the 03/03/2026 at 04:18 PM
    Perso, j'ai déjà fait des tests... Grok donne de meilleurs trad que DeepL.

    Mais bon, DeepL reste acceptable et si ça permet que plus de joueurs profitent de leur jeux, go quoi.
    newtechnix posted the 03/03/2026 at 04:34 PM
    edarn +1 les iA classiques offrent aujourd'hui de bien meilleur résultat que deepl...même si j'ai apprécié Deepl par le passé.
