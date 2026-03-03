L'HABIT NE FAIT PAS LE MOINE
John Carpenter's Toxic Commando
name : John Carpenter's Toxic Commando
platform : PC
editor : Focus Entertainment
developer : Saber Interactive
genre : action
other versions : Xbox Series X
rogeraf
rogeraf
rogeraf > blog
Démo et infos pour John Carpenter's Toxic Commando (12 Mars)
Bonjour à tous les Frageurs de la communauté Gamekyo !

Aujourd'hui nous parlons des nouvelles infos pour le tant attendu Toxic Commando prévu pour sortir le 12 Mars prochain sur PC - XBOX - PS5

Pour commencer la démo Steam a été récemment diffusée (je testerais ce soir, pas encore pu tester pour le moment)

https://store.steampowered.com/app/2157830/John_Carpenters_Toxic_Commando/

Comme pour World War Z leur précedent jeu, le studio Focus Entertainment confirme que John Carpenter’s Toxic Commando proposera une fonctionnalité crossplay intégrale dès son lancement. Cela signifie que les escouades de quatre joueurs pourront être composées de survivants venant d'horizons différents. Un joueur sur PC pourra ainsi rejoindre sans aucune restriction ses partenaires sur PlayStation 5 ou Xbox Series X|S.

Niveau prix on part sur du 40 euros pour la version basique.

Instant gaming : 31.79 € pour la version PC
loaded.com : 31.59 € pour la version PC

Etant un grand fand de World War Z. J'attends beaucoup de la prochaine production de Saber interactive !

Bonne journée
    posted the 03/03/2026 at 11:35 AM by rogeraf
    comments (4)
    cyr posted the 03/03/2026 at 12:16 PM
    OK. Oon compte sur toi pour faire un test
    rogeraf posted the 03/03/2026 at 12:37 PM
    cyr Lol non Cyril je ne rigolais pas. John à participer au scenario et à la bande son du jeu en tant que consultant. Connu pour avoir réalisé beaucoup de films de zombies, il correspond complètement à ce projet !
    punish62230 posted the 03/03/2026 at 01:06 PM
    Connu pour avoir réalisé beaucoup de films de zombies.

    Connaissant la filmo de Big John, je cherche toujours un film de zombie à son actif
    rogeraf posted the 03/03/2026 at 01:26 PM
    punish62230 Fog, invasion Los Angeles
