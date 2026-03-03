Bonjour à tous les Frageurs de la communauté Gamekyo !



Aujourd'hui nous parlons des nouvelles infos pour le tant attendu Toxic Commando prévu pour sortir le 12 Mars prochain sur PC - XBOX - PS5



Pour commencer la démo Steam a été récemment diffusée (je testerais ce soir, pas encore pu tester pour le moment)



https://store.steampowered.com/app/2157830/John_Carpenters_Toxic_Commando/



Comme pour World War Z leur précedent jeu, le studio Focus Entertainment confirme que John Carpenter’s Toxic Commando proposera une fonctionnalité crossplay intégrale dès son lancement. Cela signifie que les escouades de quatre joueurs pourront être composées de survivants venant d'horizons différents. Un joueur sur PC pourra ainsi rejoindre sans aucune restriction ses partenaires sur PlayStation 5 ou Xbox Series X|S.



Niveau prix on part sur du 40 euros pour la version basique.



Instant gaming : 31.79 € pour la version PC

loaded.com : 31.59 € pour la version PC



Etant un grand fand de World War Z. J'attends beaucoup de la prochaine production de Saber interactive !



Bonne journée