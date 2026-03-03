Mark Cerny what's else
Rainbow Six : Siege
name : Rainbow Six : Siege
platform : PC
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft Montréal
genre : action-tactical
multiplayer : oui
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
shockadelica
shockadelica
Solid Snake Opération Silent Hunt


Aujourd'hui le 3 Mars 2026 Solid Snake rejoint la team Rainbow Six Siege.

Mise à jour, disponible vers 16h.
    posted the 03/03/2026 at 11:02 AM by shockadelica
