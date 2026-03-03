accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
5
Likes
Likers
Who likes this ?
darksly
,
plistter
,
momotaros
,
kevinmccallisterrr
,
gunotak
sussudio
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
41
visites since opening :
79757
sussudio
> blog
Les jeux Gamecubes tournent-ils mieux sur Wii ?
Très intéressant.
tags :
1
Like
Who likes this ?
kujiraldine
posted the 03/03/2026 at 08:30 AM by
sussudio
comments (
4
)
elicetheworld
posted
the 03/03/2026 at 09:55 AM
Non ces exactement la même chose je me souviens justement avec un jeu comme re4 que j'avais sur GameCube, et que j'avais repris sur Wii. Je vais essayer les deux pour voir effectivement à l'époque s'il y avait une différence mais aucune visuelle la seule chose c'était la gyroscopie et aussi je me souviens que avec la version Wii j'arrivais à jouer également avec les manettes GameCube.
mrnuage
posted
the 03/03/2026 at 10:01 AM
elicetheworld
J'ai pas encore pu regarder la vidéo mais si j'ai bien compris, elle parle spécifiquement de la rétrocompqtibilité gamecube et donc pas de potentiel portages Wii qui pourrait profiter des quelques avantages comme la RAM doublée.
cyr
posted
the 03/03/2026 at 10:09 AM
Je dirais oui.
Grâce au câble YUV.
Impossible de revenir en arrière.
elicetheworld
posted
the 03/03/2026 at 10:13 AM
mrnuage
c'est ce que disait j'ai essayé avec les disc game cube ,et Wii pour voir si yavait une différence les deux versions du jeux de comportait exactement de la manière
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Grâce au câble YUV.
Impossible de revenir en arrière.