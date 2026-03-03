profile
sussudio
5
Likes
Likers
sussudio
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 41
visites since opening : 79757
sussudio > blog
Les jeux Gamecubes tournent-ils mieux sur Wii ?
Très intéressant.

    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    kujiraldine
    posted the 03/03/2026 at 08:30 AM by sussudio
    comments (4)
    elicetheworld posted the 03/03/2026 at 09:55 AM
    Non ces exactement la même chose je me souviens justement avec un jeu comme re4 que j'avais sur GameCube, et que j'avais repris sur Wii. Je vais essayer les deux pour voir effectivement à l'époque s'il y avait une différence mais aucune visuelle la seule chose c'était la gyroscopie et aussi je me souviens que avec la version Wii j'arrivais à jouer également avec les manettes GameCube.
    mrnuage posted the 03/03/2026 at 10:01 AM
    elicetheworld J'ai pas encore pu regarder la vidéo mais si j'ai bien compris, elle parle spécifiquement de la rétrocompqtibilité gamecube et donc pas de potentiel portages Wii qui pourrait profiter des quelques avantages comme la RAM doublée.
    cyr posted the 03/03/2026 at 10:09 AM
    Je dirais oui.
    Grâce au câble YUV.
    Impossible de revenir en arrière.
    elicetheworld posted the 03/03/2026 at 10:13 AM
    mrnuage c'est ce que disait j'ai essayé avec les disc game cube ,et Wii pour voir si yavait une différence les deux versions du jeux de comportait exactement de la manière
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo