The Legend of Zelda : Breath of the Wild
name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
other versions : Wii U - Switch Switch 2 -
link49
[Question] Il y a 9 ans sortait la Switch. Quels jeux avez-vous adoré?


La Nintendo Switch a été lancée il y a 9 ans aujourd'hui, le 3 mars 2017 !
Avec 155,37 millions d'unités écoulées, c'est la console de jeux vidéo la plus vendue de Nintendo et, à mon avis, elle possède le meilleur catalogue de jeux jamais proposé par une console Nintendo.



Et donc, il y a 9 ans sortait The Legend of Zelda: Breath of the Wild !

Réalisé par Hidemaro Fujibayashi, le jeu s'est vendu à 33,64 millions d'exemplaires sur Switch.



Un des plus grands jeux vidéo de tous les temps, si ce n'est le plus grand !

Source : https://famiboards.com/threads/the-nintendo-switch-is-9-years-old-today-same-for-the-legendary-launch-title-botw.16753/
    comments (6)
    jf17 posted the 03/03/2026 at 05:16 AM
    Zelda come beaucoup, j'avais acheté la console juste pour ce jeu
    sardinecannibale posted the 03/03/2026 at 05:21 AM
    Fire Emblem : Three Houses et Légendes Pokémon : Arceus sont mes plus gros coups de cœurs. Il y a plein de jeux auxquels je n'ai pas encore joué mais ceux-là resteront dans ma mémoire.
    keiku posted the 03/03/2026 at 05:27 AM
    Astral chain,
    smt5,
    bravely 2,
    MH génération,
    rune factory 4 spécial
    eyrtz posted the 03/03/2026 at 05:43 AM
    Xenoblade 3 et son extension.
    thelastone posted the 03/03/2026 at 05:48 AM
    En top list , Zelda botw dans mon top 3 des meilleurs Zelda , et mario oddissey que j'ai poncé, par contre c'est la console qui m'a dégoûté de pokémon.(Jamais fait Arceus cependant)
    jenicris posted the 03/03/2026 at 05:54 AM
    Xenoblade 3
    Breath of The Wild
    Mario Odyssey
    Luigi's Mansion 3
