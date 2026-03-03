La Nintendo Switch a été lancée il y a 9 ans aujourd'hui, le 3 mars 2017 !
Avec 155,37 millions d'unités écoulées, c'est la console de jeux vidéo la plus vendue de Nintendo et, à mon avis, elle possède le meilleur catalogue de jeux jamais proposé par une console Nintendo.
Et donc, il y a 9 ans sortait The Legend of Zelda: Breath of the Wild !
Réalisé par Hidemaro Fujibayashi, le jeu s'est vendu à 33,64 millions d'exemplaires sur Switch.
Un des plus grands jeux vidéo de tous les temps, si ce n'est le plus grand !
smt5,
bravely 2,
MH génération,
rune factory 4 spécial
Breath of The Wild
Mario Odyssey
Luigi's Mansion 3