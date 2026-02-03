Comme vous l'avez vue, faut se préparer à un début de troisième guerre mondiale, entre ce qui ce passe au Moyen-Orient et les conséquences sur le long terme...



Et GTA 6 IL EST OÙ ?



ROCKSTAR NE PEUT PAS LE SORTIR EN BÊTA ET FAIRE DES MISES A JOURS ?



ON EST OK EN DÉMATÉRIALISÉE, A 100 EUROS !!!!!!!!



Aucune nouvelle depuis des mois !



On veut le dernier GTA avant la fin du monde !





Non mais sérieux ils attendent quoi pour communiquer ?