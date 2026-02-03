profile
articles : 93
visites since opening : 525144
GTA 6, avant la 3ieme guerre mondiale ?
Comme vous l'avez vue, faut se préparer à un début de troisième guerre mondiale, entre ce qui ce passe au Moyen-Orient et les conséquences sur le long terme...

Et GTA 6 IL EST OÙ ?

ROCKSTAR NE PEUT PAS LE SORTIR EN BÊTA ET FAIRE DES MISES A JOURS ?

ON EST OK EN DÉMATÉRIALISÉE, A 100 EUROS !!!!!!!!

Aucune nouvelle depuis des mois !

On veut le dernier GTA avant la fin du monde !


Non mais sérieux ils attendent quoi pour communiquer ?
    posted the 03/02/2026 at 08:00 PM by liberty
    comments (25)
    yanssou posted the 03/02/2026 at 08:04 PM
    Début de com cet été confirmé par Take two, patience le trailer 3 va pop et ça va être le feu.
    balf posted the 03/02/2026 at 08:05 PM
    Ni GTA 6 Ni Final Fantasy 17
    Préparez plutot vos anciennes consoles, place aux retrogaming
    Les gens qui ont des bibliotheques de jeux dématerilisés, et des jeux Game-Key Cards, vous l'avez dans le.....
    liberty posted the 03/02/2026 at 08:05 PM
    yanssou merci, faudrait avancer la communication et la sortie parce que ça urge lol
    patrickleclairvoyant posted the 03/02/2026 at 08:08 PM
    Plus le choix, faut que j’envoie une lettre pour dire que je suis au stade terminale et si c’est possible d’y jouer avant l’été
    shanks posted the 03/02/2026 at 08:08 PM
    Une WW3 impliquerait au moins 2 grandes puissances opposées.
    Et là y a rien, même Poutine en a rien à battre de l'ancien régime iranien.
    newtechnix posted the 03/02/2026 at 08:09 PM
    à Dubai en ce moment plus moyen de payer avec Carte bleue ou phone....tout à sauter, la société du tout démat...
    newtechnix posted the 03/02/2026 at 08:10 PM
    shanks c'est surtout que la Russie profite à plein de la hausse des cours du gaz et pétrole... on va bien rire quand Macron va refaire le coup j'ai arrêter un navire fantôme.
    liberty posted the 03/02/2026 at 08:12 PM
    newtechnix Greenpeace à bloqué un bateau en France ce matin,

    shanks Perso ce qui fait flipper c'est les conséquences ici tu sais avec les ''loup solitaire''... Puis merde entre la hausse des composants, les délires avec les augmentations... Sortez le jeu tant qu'on peut encore le payer bordel !
    yanssou posted the 03/02/2026 at 08:12 PM
    liberty ça prend son temps, ça viendra
    shanks posted the 03/02/2026 at 08:14 PM
    liberty
    Le seul truc qui me fait flipper c'est Macron qui veut booster le nombre de têtes nucléaires partout en Europe.

    Alors ouais, la France gardera l'exclusivité du bouton rouge.
    Mais qui dirigera la France dans 5 ou 10 ans ?
    newtechnix posted the 03/02/2026 at 08:18 PM
    liberty Greenpeace qui risque le dépôt de bilan suite à un procès ( l'ONG condamnée à 345 millions de dollars d'amende ... Aux États-Unis) serait bien inspiré de revendre le pétrole au marché noir pour se renflouer
    liberty posted the 03/02/2026 at 08:18 PM
    shanks ouai mais c'est bien une France forte ! On peut pas compter sur les USA. Faut être une force dissuasive pour ne pas être attaqué.

    Et tu oublies nos Généraux, Nos Colonels... Ils ne laisserons jamais un politiques de merde nous mener à une fin
    liberty posted the 03/02/2026 at 08:19 PM
    newtechnix
    ravyxxs posted the 03/02/2026 at 08:22 PM
    GTA 6 Le monde ira mieux.
    draven86 posted the 03/02/2026 at 08:27 PM
    Un jour...
    5120x2880 posted the 03/02/2026 at 08:43 PM
    balf T'inquiète pas, j'ai tous les fullsets en démat, et quand c'est trop lourd, tous les meilleurs jeux 128 bits, Switch, arcade, PS4, PC.
    liberty posted the 03/02/2026 at 08:48 PM
    5120x2880 tu changes tout les DD tout les combien de temps ? Parce que faut des backup
    reflexion posted the 03/02/2026 at 09:00 PM
    Dingue quand même ce monde... Pendant qu'il y en a qui crèvent sous les bombes, ou au mieux qui vivent dans la terreur d'un jour sans lendemain, d'autres attendent de jouer à un jeu vidéo. Voilà pourquoi on la mériterait notre 3ème guerre mondiale. Rien que pour retrouver un semblant de compassion, d'humanité. C'est tellement pathétique que je me dis que nos sociétés occidentales tellement biberonnées à la stupidité consummériste égoiste, n'ont plus rien d'humain. Mais un jour tout ça finira par nous retomber dessus et ça ne sera que justice. Ou alors faut sérieusement se remettre en question. Vous vous rendez compte de l'ignominie dont on fait preuve par ces questionnements vides de sens ?
    liberty posted the 03/02/2026 at 09:07 PM
    reflexion dis moi, sous prétexte que des gens ne mangent pas tu as arrêté de manger ?
    Où c'est seulement quand tu es choqué par un truc que le monde dois s'adapter à toi ?
    Chaque putain de jours sur terre il y a de la souffrance, parce que ça passe sur la TV tu y pense, mais ça ne t'as pas empêché la semaine dernière de jouer, ça ne t'as pas empêché ce soir de bouffer ?
    reflexion posted the 03/02/2026 at 09:16 PM
    La base du divertissement est de divertir... Mais pourquoi donc cberche t'on à se divertir ? A en devenir une obsession ? Pour oublier, se voiler la face. Pour vivre dans l'illusion que notre propre finiture d'existe pas. Du coup on oublie jusqu'à regarder l'autre, à apprécier les choses simples et réelles du monde qui nous entoure. On a la trouille. On vit dans la terreur de la vie, de la mort. Peur de souffrir. Le jeu vidéo, comme les séries, les films, les réseaux, et tout autre média du divertissement nous rendent amnésiques de notre propre existence dès lors ils prennent le pas sur notre compassion, notre humanité. Je joue aussi rassurez vous, mais jamais, jamais je n'oublierai l'essence de ce qui fait que je suis humain, l'acceptation de ma propre fin, conjuguée à l'espérance en tout être humain. GtA comme tout le reste ne vaut rien dans le monde réel, tout juste absorbe t'il nos émotions pour faire de nous des coquilles vides si nous faisons pas attention à la modération.
    reflexion posted the 03/02/2026 at 09:18 PM
    liberty
    Ce n'est pas une question de s'empêcher de quoi que ce soit. Simplement de prendre conscience du futile de nos propres tracas lorsqu'ils sont liés à des attentes d'enfants pourris gâtés.
    liberty posted the 03/02/2026 at 09:21 PM
    reflexion la plupart sommes conscients, sinon pourquoi parlerais je de troisième guerre mondiale. Mais c'est pas pour autant que je devrais oublier un truc que j'aime. On veut tous profiter du peu qu'on a avant la fin. Ça ne veut pas dire que nos pensées ne vont pas à d'autres. On est en rien des enfants gâtés, personne n'est milliardaires ici
    oreillesal posted the 03/02/2026 at 09:24 PM
    Les gens aiment se faire peur...
    D'un autre côté, une guerre pour faire oublier l'ardoise colossale des puissants et autres saloperies, ça se pourrait.
    A vos pastilles d'iodes
    taiko posted the 03/02/2026 at 09:28 PM
    On nous vend une 3eme guerre mondiale tous les 6 mois en ce moment.
    heracles posted the 03/02/2026 at 10:11 PM
    T'inquiètes le monde se retient pour GTA 6, ça pêtera après !
