Comme vous l'avez vue, faut se préparer à un début de troisième guerre mondiale, entre ce qui ce passe au Moyen-Orient et les conséquences sur le long terme...
Et GTA 6 IL EST OÙ ?
ROCKSTAR NE PEUT PAS LE SORTIR EN BÊTA ET FAIRE DES MISES A JOURS ?
ON EST OK EN DÉMATÉRIALISÉE, A 100 EUROS !!!!!!!!
Aucune nouvelle depuis des mois !
On veut le dernier GTA avant la fin du monde !
Non mais sérieux ils attendent quoi pour communiquer ?
posted the 03/02/2026 at 08:00 PM by liberty
Préparez plutot vos anciennes consoles, place aux retrogaming
Les gens qui ont des bibliotheques de jeux dématerilisés, et des jeux Game-Key Cards, vous l'avez dans le.....
Et là y a rien, même Poutine en a rien à battre de l'ancien régime iranien.
shanks Perso ce qui fait flipper c'est les conséquences ici tu sais avec les ''loup solitaire''... Puis merde entre la hausse des composants, les délires avec les augmentations... Sortez le jeu tant qu'on peut encore le payer bordel !
Le seul truc qui me fait flipper c'est Macron qui veut booster le nombre de têtes nucléaires partout en Europe.
Alors ouais, la France gardera l'exclusivité du bouton rouge.
Mais qui dirigera la France dans 5 ou 10 ans ?
Et tu oublies nos Généraux, Nos Colonels... Ils ne laisserons jamais un politiques de merde nous mener à une fin
Où c'est seulement quand tu es choqué par un truc que le monde dois s'adapter à toi ?
Chaque putain de jours sur terre il y a de la souffrance, parce que ça passe sur la TV tu y pense, mais ça ne t'as pas empêché la semaine dernière de jouer, ça ne t'as pas empêché ce soir de bouffer ?
Ce n'est pas une question de s'empêcher de quoi que ce soit. Simplement de prendre conscience du futile de nos propres tracas lorsqu'ils sont liés à des attentes d'enfants pourris gâtés.
D'un autre côté, une guerre pour faire oublier l'ardoise colossale des puissants et autres saloperies, ça se pourrait.
A vos pastilles d'iodes