Ces comparaisons entre Zelda et Pokémon ont été réalisées et publiées sur Reddit. C'est incroyable de voir à quel point Pokémon rivalise désormais avec Zelda au niveau visuel.
Zelda a toujours un meilleur style artistique, mais c'est sympa de voir Pokémon avoir des détails environnementaux plus variés. Hâte de voir ce que MonolithSoft va faire avec la Switch 2, surtout si GameFreak a pu créer un jeu assez beau.
Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1rgzoci/obligatory_post_comparing_pokemon_and_zelda/
posted the 03/02/2026 at 06:24 PM by link49