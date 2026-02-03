Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Pokemon Vents et Vagues
1
Likers
name : Pokemon Vents et Vagues
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
477
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18906
visites since opening : 32810261
link49 > blog
[Pokémon Vents & Vagues] Un petit côté Zelda BOTW/TOTK?


Ces comparaisons entre Zelda et Pokémon ont été réalisées et publiées sur Reddit. C'est incroyable de voir à quel point Pokémon rivalise désormais avec Zelda au niveau visuel.



Zelda a toujours un meilleur style artistique, mais c'est sympa de voir Pokémon avoir des détails environnementaux plus variés. Hâte de voir ce que MonolithSoft va faire avec la Switch 2, surtout si GameFreak a pu créer un jeu assez beau.

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1rgzoci/obligatory_post_comparing_pokemon_and_zelda/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    aeris006
    posted the 03/02/2026 at 06:24 PM by link49
    comments (4)
    aeris006 posted the 03/02/2026 at 06:26 PM
    J’espere que Game Freak aura le soutiens de Monolith Soft comme Nintendo l’a eu pour Zelda
    sultano posted the 03/02/2026 at 06:28 PM
    BOTW c'est un moteur développé pour la WiiU, soit une console sortie en 2012.
    wickette posted the 03/02/2026 at 06:34 PM
    aeris006 J'espère que Monolith Soft aura le soutien de Monlith Soft pour fixer leur xenoblade X switch 2 edition surtout
    burningcrimson posted the 03/02/2026 at 06:35 PM
    Ils foutent du BOTW dans tous ́leurs jeux maintenant quitte à les dénaturer...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo