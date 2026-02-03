procedure d'achat
logez vous sur eneba
une fois le jeu mis dans le panier
pour le code promo ==> GGD10
pour l'activer allez https://gg.deals/vouchers/eneba/ copiez le code (a la ligne Eneba,a gauche de go to shop)
cliquez sur go to shop ,allez sur votre panier collez le code
choisissez votre moyen de paiement (par exemple paypal)
une fois le code obtenu il faudra vous rendre https://redeem.microsoft.com/
loggez vous (ou verifiez que c'est bien votre compte qui est log sur le site de microsoft)
lancez le VPN sur la region Etats unis
rentrez votre code
enjoy
normalement l'entré de codes de jeux par VPN fonctionne toujours