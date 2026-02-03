profile
[Bon plan] Resident Evil Requiem à 33€ sur Xbox
vendu 80€ sur le store FR
ici 33€ (soit environ -60%)



ca se passe ici ==>https://www.eneba.com/fr/xbox-resident-evil-requiem-xbox-series-x-s-xbox-live-key-united-states

procedure d'achat
logez vous sur eneba
une fois le jeu mis dans le panier

pour le code promo ==> GGD10
pour l'activer allez https://gg.deals/vouchers/eneba/ copiez le code (a la ligne Eneba,a gauche de go to shop)
cliquez sur go to shop ,allez sur votre panier collez le code


choisissez votre moyen de paiement (par exemple paypal)

une fois le code obtenu il faudra vous rendre https://redeem.microsoft.com/
loggez vous (ou verifiez que c'est bien votre compte qui est log sur le site de microsoft)
lancez le VPN sur la region Etats unis
rentrez votre code
enjoy

normalement l'entré de codes de jeux par VPN fonctionne toujours
https://www.eneba.com/fr/xbox-resident-evil-requiem-xbox-series-x-s-xbox-live-key-united-states
    posted the 03/02/2026 at 05:55 PM by skuldleif
