Bonjour à toute la communauté,Il y a de cela fort longtemps lorsque la console que je vais cité à la suite était encore en court de route, je m'étais procuré le remake de Dragon Quest VII, sur 3DS justement.Faute de temps pour une raison complètement perso je n'y ai jamais touché au point que le jeu est encore sous blister !Je pensais en faire un bon-d'achat chez Micromania et appliquer celui-ci pour l'achat de DQVII Reimagined en neuf sur PS5.Mais ce qui me fait hésiter encore entre la version remake 3DS et Reimagined c'est sur le nombre de points forts qui pourraient départager les deux versions.Le problème étant que dans un monde idéaliste il me faudrait des avis construits dans la commu surtout par le biais de personnes qui ont terminé (pas forcément à 100%) les deux versions. Et c'est là que ça me paraît compliqué à trouver...Ce qu'il faut savoir, c'est que je sais déjà que sur 3DS la durée de vie est d'environ 80h là où Reimagined en fait 50h de jeu contre 120h pour l'original sorti sur PSOne que je n'ai jamais fait.Il faut savoir aussi que sur l'ensemble (character, décors, etc...) de la DA de Reimagined n'est pas du tout pour me déplaire même bien au contraire, même si je sais que beaucoup pensent le contraire concernant la plastic de cette version. Prendre éventuellement en compte que j'ai une légère préférence à voir les persos en combat, car de mémoire sur 3DS c'est à l'ancienne si je ne dis pas de bêtise. Mais là-dessus c'est pas vraiment un point capital pour moi.Mais c'est surtout sur le contenu/narration et la difficulté où il serait préférable de faire une focale pour déterminer si je dois enfin me faire ma version 3DS ou au contraire revendre et prendre Reimagined. Pour ceux qui ont fait l'épisode 3DS, ce Dragon Quest est-t'il plus dur que les remake DS du 4, 5 et 6 (que j'ai fais à l'époque sans problèmes) où il s'agit de farmer pareillement pour terrasser les boss ?Sur le contenu certains tests et avis disent que Reimagined a trop gratté sur le jeu d'origine pour faire descendre sa durée de vie.J'aimerai savoir si ce qui a été retranché dans cette version est plus ou moins présent sur la version 3DS et si ce sont des éléments du jeu (sans spoiler svp) qui ont quand-même de l'intérêt ? Si oui, sur quel plan ça aurait de l'intérêt (scenar, quêtes annexes, mini-jeux, etc...) ? Soyez précis sur ce point svp.Enfin pour terminé, niveau musique, j'ai cru comprendre selon un test de Press Start (je crois...) que le nombres de musiques dans Reimagined était vraiment limité. Dans le genre: presque toujours la même musique pour les villages et ainsi de suite. J'aimerais savoir si il en a toujours été ainsi ou si elles sont plus nombreuses sur 3DS ? Et quid du son sur 3DS. On est sur du MIDI semblable en tout point à la version PSOne ou on a droit à du pseudo-orchestra ?Pour ma part c'est un peu prêt tous ce que j'avais à demander. Si vous souhaitez émettre des différences plus ou moins notables entres ces deux versions et que je n'ai pas évoqué ici, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous lirai avec plaisirEnfin, merci d'avance à ceux qui seront susceptible de m'aider en commentaire.Bonne journée à tous