Bonjour à toute la communauté,
Il y a de cela fort longtemps lorsque la console que je vais cité à la suite était encore en court de route, je m'étais procuré le remake de Dragon Quest VII, sur 3DS justement.
Faute de temps pour une raison complètement perso je n'y ai jamais touché au point que le jeu est encore sous blister !
Je pensais en faire un bon-d'achat chez Micromania et appliquer celui-ci pour l'achat de DQVII Reimagined en neuf sur PS5.
Mais ce qui me fait hésiter encore entre la version remake 3DS et Reimagined c'est sur le nombre de points forts qui pourraient départager les deux versions.
Le problème étant que dans un monde idéaliste il me faudrait des avis construits dans la commu surtout par le biais de personnes qui ont terminé (pas forcément à 100%) les deux versions. Et c'est là que ça me paraît compliqué à trouver...
Ce qu'il faut savoir, c'est que je sais déjà que sur 3DS la durée de vie est d'environ 80h là où Reimagined en fait 50h de jeu contre 120h pour l'original sorti sur PSOne que je n'ai jamais fait.
Il faut savoir aussi que sur l'ensemble (character, décors, etc...) de la DA de Reimagined n'est pas du tout pour me déplaire même bien au contraire, même si je sais que beaucoup pensent le contraire concernant la plastic de cette version. Prendre éventuellement en compte que j'ai une légère préférence à voir les persos en combat, car de mémoire sur 3DS c'est à l'ancienne si je ne dis pas de bêtise. Mais là-dessus c'est pas vraiment un point capital pour moi.
Mais c'est surtout sur le contenu/narration et la difficulté où il serait préférable de faire une focale pour déterminer si je dois enfin me faire ma version 3DS ou au contraire revendre et prendre Reimagined. Pour ceux qui ont fait l'épisode 3DS, ce Dragon Quest est-t'il plus dur que les remake DS du 4, 5 et 6 (que j'ai fais à l'époque sans problèmes) où il s'agit de farmer pareillement pour terrasser les boss ?
Sur le contenu certains tests et avis disent que Reimagined a trop gratté sur le jeu d'origine pour faire descendre sa durée de vie.
J'aimerai savoir si ce qui a été retranché dans cette version est plus ou moins présent sur la version 3DS et si ce sont des éléments du jeu (sans spoiler svp) qui ont quand-même de l'intérêt ? Si oui, sur quel plan ça aurait de l'intérêt (scenar, quêtes annexes, mini-jeux, etc...) ? Soyez précis sur ce point svp.
Enfin pour terminé, niveau musique, j'ai cru comprendre selon un test de Press Start (je crois...) que le nombres de musiques dans Reimagined était vraiment limité. Dans le genre: presque toujours la même musique pour les villages et ainsi de suite. J'aimerais savoir si il en a toujours été ainsi ou si elles sont plus nombreuses sur 3DS ? Et quid du son sur 3DS. On est sur du MIDI semblable en tout point à la version PSOne ou on a droit à du pseudo-orchestra ?
Pour ma part c'est un peu prêt tous ce que j'avais à demander. Si vous souhaitez émettre des différences plus ou moins notables entres ces deux versions et que je n'ai pas évoqué ici, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous lirai avec plaisir
Enfin, merci d'avance à ceux qui seront susceptible de m'aider en commentaire.
Bonne journée à tous
trop facile deja zero challenge, et puis les musiques pas top.
j'ai fait tout le jeu en mode combat auto tellement c'est simple.
apres il est pas mal graphiquement, l'histoire est sans plus et les perso ca va.
donc le moins bon des dq que j'ai fait.
clairement c'est un DQ designé pour les japonais salaryman qui n'ont plus le temps de jouer, ou bien les enfants. ^^
je suis franchement déçu par la direction du jeu, ( du rythme, des coupes, de la difficulté ect) mais je comprends l'existence du produit. je suis juste pas la cible.
Que de toute manière la DA on l'aime ou on gerbe. Pour ma part j'aime le coté "enfant" de la plastic de cette version Pour la difficulté qui doit mal porter son nom sur cette version, j'ai lu à tour de bras dans des tests (même à connotation positive), ici-même dans la commu ou via des commentaires de youtubeurs, pour dire d'une seule et même voix que:
La version "Reimagined" du VII était d'une telle simplicité en combat que même en mode "difficile" cela revenait à un niveau de difficulté approximativement entre du "facile" et "normal". Et là j'avoue, c'est un peu embêtant quand-même pour moi. L'idéal ce serait qu'une personne ici est touché à la version 3DS pour faire savoir la différence entre la difficulté en "normal" sur celui-ci versus "normal" sur la version Reimagined.
Après j'ai cru comprendre que sur le VII (même complètement cuter comme dans "Reimagined") que cet opus est de façon particulièrement redondant dans sa narration. En même temps le postulat (ou synopsis) de celui-ci se prête bien à ça. Mais sur ce point cela n'est pas un frein pour moi pour me lancer dans une telle aventure, sauf évidemment sur la version d'origine PSone même modé sur émulateur car 120h pour raconter la chose en boucle; non merci ^^
Pour les musiques de memoire la version 3DS et Switch ont les meme, du moins en occident. Et c'est de l'orchestral. Parcontre je confirme t'as toujours la meme musique de village, chateau, donjon,...
Mais a ma connaissance c'est pareil dans tous les DQ.
Et pour les combats me semble que sur 3DS aussi on voit les perso (perso c'est un truc qui me rebute sir les vieux DQ, c'est deja tres austere et classique avec les bruitages qui ont pas changé etc...)
Déjà je peux t'enlevé un doute sur ton «les combats me SEMBLE (...)» car tu as bonne mémoire. J'ai tapé en anglais les trois clef suivant dans Google image "DQ VII", "3DS" et "battle". Un truc tout con que j'aurais du faire avant mon article au moins pour ce point. Et en vrai c'est ça, sur 3DS on voit les personnages de dos, un peu trop prêt d'ailleurs mais ça c'est un détail. Me voilà rassuré sur ce point.
Merci d'avoir confirmé que d'une version à l'autre ça change rien en terme de nombres de musiques. Tu fais d'ailleurs bien de sous-entendre qu'on a l'impression d'entendre les mêmes morceaux typé "orchestral" dans tous les DQs. C'est normal vue que le compositeur japonais de tous les Dragon Quest (et dont j'ai plus du tout le nom en tête là) à un style bien à lui, pas du tout mauvais à écouter EN TOUT CAS EN JOUANT; mais malheureusement limité et redondant dans ses compos ^^