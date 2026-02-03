Amazon a dévoilé vendredi les premières images de sa série télévisée God of War, et le résultat a été catastrophique. Les internautes se sont empressés de s'extasier devant la photo du tournage de l'adaptation en prises de vues réelles, où l'on aperçoit Ryan Hurst dans le rôle de Kratos et le jeune acteur Callum Vinson dans celui d'un très jeune Atreus. La toile s'est immédiatement enflammée, partagée entre confusion et perplexité. Hurst a réagi à la polémique sur Instagram avec un message énigmatique qui laisse certains fans espérer un retournement de situation à la « Sonic ratée ».
« Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet, les enfants », a écrit l'acteur de Sons of Anarchy dans ses stories Instagram ce week-end. Les fans étaient perplexes, car l'image en question était une publication officielle d'Amazon pour promouvoir la série, et non une fuite étrange du tournage ou un deepfake. Certains fans espèrent cependant que l'image a simplement été mal assemblée et retouchée avec des effets spéciaux, et que le résultat ne reflète pas la réalité.
Écoutez, les photos promotionnelles de films et de séries, hors contexte, sont souvent affreuses. Vous vous souvenez de la polémique autour de la première photo du reboot de James Gunn, où Superman laçait ses chaussures tandis que des extraterrestres tiraient des lasers violets en arrière-plan ? Ces premières impressions permettent aussi aux studios d'adapter les costumes et le maquillage en fonction des réactions des fans. Peut-être s'agissait-il simplement d'un test grandeur nature pour finaliser le design ?
C'est en gros ce qu'espèrent certains fans de God of War, qui comparent Kratos d'Amazon à « Sonic moche ». Le public a tellement mal réagi à la première bande-annonce de Sonic en images de synthèse dans les films en prises de vues réelles que les réalisateurs ont dû investir beaucoup de temps et d'argent pour corriger chaque image de son visage. C'est une possibilité ici, même si on ignore encore à quoi Hurst fait référence. L'image ci-dessus ne reflète-t-elle pas correctement l'apparence de Kratos dans la nouvelle série télévisée, ou suggère-t-il que la série a déjà évolué depuis la prise de cette photo ?
Source : https://kotaku.com/god-war-tv-kratos-ryan-hurst-amazon-ugly-sonic-2000674861/
tags :
posted the 03/02/2026 at 01:48 PM by link49