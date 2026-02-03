Avec des rumeurs des plus en plus fortes pour une sortie sur PlayStation 5, Starfield semble enfin avoir trouvé sa date !Pour commencer : le jeu sortira bien en version physique!Deux versions seront disponibles :-Starfield PS5 – édition Standard : 49,99 €-Starfield PS5 – édition Premium : 69,99 €Les précommande seront normalement lancer le 18 mars voir le 17 dans la soirée !