[Leak] Starfield sortira sur PlayStation 5 le 7 avril !


Avec des rumeurs des plus en plus fortes pour une sortie sur PlayStation 5, Starfield semble enfin avoir trouvé sa date !

Pour commencer : le jeu sortira bien en version physique!

Deux versions seront disponibles :

-Starfield PS5 – édition Standard : 49,99 €
-Starfield PS5 – édition Premium : 69,99 €

Les précommande seront normalement lancer le 18 mars voir le 17 dans la soirée !

https://www.dealabs.com/magazine/starfield-arrive-bien-sur-ps5-on-vous-revele-la-date-des-precommandes-61110
    posted the 03/02/2026 at 01:32 PM by ouroboros4
    comments (14)
    altendorf posted the 03/02/2026 at 01:33 PM
    Et la fameuse MAJ qui fait office de refonte ?
    xynot posted the 03/02/2026 at 01:35 PM
    à 50 balles c'est worth
    ouroboros4 posted the 03/02/2026 at 01:38 PM
    altendorf Toujours rien de nouveau
    saram posted the 03/02/2026 at 01:39 PM
    altendorf C'était des conneries la fameuse version 2.0.
    malroth posted the 03/02/2026 at 01:39 PM
    Pire periode pour vendre leur jeu.

    Tout le monde sera sur crimson desert ou d'autres gros jeux de cette periode
    jenicris posted the 03/02/2026 at 01:44 PM
    Voilà la confirmation que voulait cyr
    ouroboros4 posted the 03/02/2026 at 01:44 PM
    jenicris Il voulait une confirmation pour quoi?
    cyr posted the 03/02/2026 at 01:45 PM
    jenicris ça aura mis le temps
    jenicris posted the 03/02/2026 at 01:47 PM
    cyr toi qui y croyais pas du tout a cause de l'intérêt d'avoir le GP/Xbox
    jenicris posted the 03/02/2026 at 01:48 PM
    ouroboros4 il croyait pas a l'arrivée de Starfield sur PS5
    cyr posted the 03/02/2026 at 01:49 PM
    jenicris c'est con qu'il l'on pas annoncer durant le state of play dernier...
    ouroboros4 posted the 03/02/2026 at 01:50 PM
    jenicris On avait une confirmation de personne comme Natethehate, il est généralement béton
    Y'avait aucune raison d'avoir des doutes...
    icebergbrulant posted the 03/02/2026 at 02:07 PM
    J’ai peur de demander mais l’édition premium, c’est quoi ?! Juste du DLC cosmétique ?!

    Moi qui espérais avoir le jeu + tous les DLC inclus sur l’édition normale, je sens que je vais me brosser
    ouroboros4 posted the 03/02/2026 at 02:09 PM
    icebergbrulant Normalement la première extension et accès anticipé de 3 jours
