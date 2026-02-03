Avec des rumeurs des plus en plus fortes pour une sortie sur PlayStation 5, Starfield semble enfin avoir trouvé sa date !
Pour commencer : le jeu sortira bien en version physique!
Deux versions seront disponibles :
-Starfield PS5 – édition Standard : 49,99 €
-Starfield PS5 – édition Premium : 69,99 €
Les précommande seront normalement lancer le 18 mars voir le 17 dans la soirée !
https://www.dealabs.com/magazine/starfield-arrive-bien-sur-ps5-on-vous-revele-la-date-des-precommandes-61110
posted the 03/02/2026 at 01:32 PM by ouroboros4
Tout le monde sera sur crimson desert ou d'autres gros jeux de cette periode
Y'avait aucune raison d'avoir des doutes...
Moi qui espérais avoir le jeu + tous les DLC inclus sur l’édition normale, je sens que je vais me brosser