Zone of the Enders HD Collection
name : Zone of the Enders HD Collection
platform : PlayStation 3
editor : Konami
developer : Kojima Productions
genre : compilation
multiplayer : oui
other versions : Xbox 360
Une compilation de Konami que j'attends
Mon Bordel Perso
Compte tenu de la politique actuelle de Konami consistant à rééditer ses anciens jeux, je peux facilement imaginer la sortie d'une Zone of the Enders Master Collection (qui, je vous le rappelle, a été supervisée par Noriaki Okamura et Hideo Kojima) :

- Zone of the Enders HD Collection
- Zone of the Enders: The 2nd Runner HD Collection

Avec les ajouts suivants :

- Zone of the Enders: The Fist of Mars
- Zone of the Enders: 2167 Idolo (OAV, préquelle du jeu original Zone of the Enders)
- Zone of the Enders: Dolores, I (Série animée. Les événements de l'histoire se déroulent 5 ans après Zone of the Enders: 2167 Idolo)

    burningcrimson, kisukesan, link49
    posted the 03/02/2026 at 12:03 PM by aggrekuma
    comments (7)
    burningcrimson posted the 03/02/2026 at 12:13 PM
    J aimerais bien une compile aussi. ZoE 2 est excellent !
    guiguif posted the 03/02/2026 at 12:22 PM
    Faudrait surtout un 3, les 1 et 2 sont deja ressortis sur PS360 (compatible one et series) et le 2 sur PS4 et PC.
    aggrekuma posted the 03/02/2026 at 12:26 PM
    guiguif OUI, mais pas sur Switch !
    aggrekuma posted the 03/02/2026 at 12:31 PM
    guiguif Pour le 3, je ne sais s'ils peuvent reprendre le chantier annulé lors du départ de Kojima
    metroidvania posted the 03/02/2026 at 12:40 PM
    Un remake car dans l'état c'est bof aujourd'hui. J'ai refait y a pas longtemps ca a bien vieilli
    zboubi480 posted the 03/02/2026 at 12:45 PM
    Une licence qui a mal vieilli....
    patrickleclairvoyant posted the 03/02/2026 at 02:19 PM
    Moi c’est Lords of Shadows
