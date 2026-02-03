Compte tenu de la politique actuelle de Konami consistant à rééditer ses anciens jeux, je peux facilement imaginer la sortie d'une Zone of the Enders Master Collection (qui, je vous le rappelle, a été supervisée par Noriaki Okamura et Hideo Kojima) :
- Zone of the Enders HD Collection
- Zone of the Enders: The 2nd Runner HD Collection
Avec les ajouts suivants :
- Zone of the Enders: The Fist of Mars
- Zone of the Enders: 2167 Idolo (OAV, préquelle du jeu original Zone of the Enders)
- Zone of the Enders: Dolores, I (Série animée. Les événements de l'histoire se déroulent 5 ans après Zone of the Enders: 2167 Idolo)