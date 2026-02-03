Une musique qui rappelle celle de PlatinumGames...D'après le média coréen GameMeca, le studio Shift Up serait en préparation pour passer éditeur et cela au niveau international. Jusqu'à présent, les développeurs du studio ont toujours composés avec l'éditeur de leur choix (Kakao Games pour Destiny Child, Tencent pour NIKKE et Sony pour Stellar Blade). Encore aujourd'hui ils ont négocié un nouveau contrat avec l'éditeur chinois Tencent pour leur futur jeu Project Spirit prévu pour 2027, pendant que le nouvel opus de la série Stellar Blade est actuellement en préparation (et qui n'a donc pas officiellement d'éditeur à l'heure actuelle...).Shift Up a lancé une campagne de recrutement visant d'ailleurs acquérir du personnels dans le marketing et la location. Un représentant du studio affirme au média GameMeca que ce plan a pour objectif de consolider les productions internes.Une musique qui rappelle définitivement celle de PlatinumGames... Oui je me répète. Mais pour ça, ce dernier a dû prendre de l'argent chez... Tencent, d'autant plus qu'ils ce sont acharné à racheté des IP des jeux qu'ils ont bossé (dont The Wonder 101 à Nintendo) et qui au final n'ont pas trop marché. Qu'en sera-t-il pour Shift Up demain ?