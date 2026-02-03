C'est en tout cas la grosse rumeur qui circule en ce moment.
Call of Duty serait retiré du Game Pass dès sa sortie, dans le cadre des plans de restructuration de Xbox suite au changement de direction.
Des changements seraient imminents en raison des pertes colossales subies depuis le rachat par Activision. D'autres modifications seraient également prévues
posted the 03/02/2026 at 08:38 AM by ouroboros4
2- Forte augmentation du prix de l'abonnement.
3- Finalement on enlève les gros jeux day one dans le game pass.
4- On garde le prix de l'abonnement par contre.
Leur stratégie change tout le temps, j'ai plus aucune confiance envers Microsoft.