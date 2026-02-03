profile
[Rumeur] Vers la fin de Call of Duty day one dans le GP ?
C'est en tout cas la grosse rumeur qui circule en ce moment.

Call of Duty serait retiré du Game Pass dès sa sortie, dans le cadre des plans de restructuration de Xbox suite au changement de direction.
Des changements seraient imminents en raison des pertes colossales subies depuis le rachat par Activision. D'autres modifications seraient également prévues




https://x.com/i/status/2028194064143692051
    posted the 03/02/2026 at 08:38 AM by ouroboros4
    comments (8)
    walterwhite posted the 03/02/2026 at 08:46 AM
    Tout se passe comme prévu
    51love posted the 03/02/2026 at 08:49 AM
    Le gamepass...
    pcverso posted the 03/02/2026 at 08:57 AM
    Il y a meme des rumeurs sur xbox qui ferais machine arrière sur les multiplatforme et reviendrais au exclusivité ainsi qua une next gen moins puissante et moins cher que prévu .
    https://www.xboxygen.com/News/350075-le-retour-des-exclusivites-xbox-la-nouvelle-patronne-de-xbox-nexclut-pas-un-changement-de-strategie
    mck posted the 03/02/2026 at 09:02 AM
    Pas de problème, mais on revient dans ce cas à un prix de 17.99€ pour le gamepass ultimate ? =)
    brook1 posted the 03/02/2026 at 09:03 AM
    Faudrait ressortir les coms à l'époque où les pro M nous expliquaient que c'était un service ultra rentable
    jenicris posted the 03/02/2026 at 09:13 AM
    Ca serait pas étonnant. Ils perdent un pognon ouf en faisant cela
    grospich posted the 03/02/2026 at 09:16 AM
    1- Mettre les gros jeux day one dans le game pass.
    2- Forte augmentation du prix de l'abonnement.
    3- Finalement on enlève les gros jeux day one dans le game pass.
    4- On garde le prix de l'abonnement par contre.

    Leur stratégie change tout le temps, j'ai plus aucune confiance envers Microsoft.
    shinz0 posted the 03/02/2026 at 09:33 AM
