[Switch 2] Les GKC de Resident Evil Requiem en rupture au Japon!


Il semblerait que les joueurs japonais se soient rués sur Resident Evil Requiem, récemment sorti sur Nintendo Switch 2. Selon certaines rumeurs, le dernier opus serait déjà en rupture de stock chez trois des plus grands distributeurs du Japon : Yodobashi, Bic Camera et Yamada Denki.

Par ailleurs, Amazon Japon affiche également complet. Capcom semble avoir fait le bon choix en lançant le jeu sur cette plateforme.

Source : https://mynintendonews.com/2026/03/01/japan-resident-evil-requiem-on-nintendo-switch-2-is-sold-out-at-three-of-the-biggest-game-retailers/
    posted the 03/02/2026 at 05:10 AM by link49
    comments (22)
    cyr posted the 03/02/2026 at 05:59 AM
    OK, mais ça dépend du stock alloué aussi. Sans chiffre, ça peut être très bien 10000 ou 30000. Bon ceci dit c'était le lancement d'un nouveau jeux, donc sûrement un peu plus d'exemplaire était dispo


    Par contre je doute que les ventes de la switch2 on bondi.
    kidicarus posted the 03/02/2026 at 06:23 AM
    Comme je l'ai déjà écrit Capcom fait des studio qui propose peu de stock physique afin vous passiez au déma.
    link49 posted the 03/02/2026 at 06:30 AM
    cyr je pense que Nintendo gardé des stock pour Pokopia, bien plus vendeur.
    kidicarus posted the 03/02/2026 at 07:12 AM
    link49 Nintendo n'a rien avoir avec la distribution., Capcom commande le nombre d'unité et Nintendo fait fournir.
    cyr posted the 03/02/2026 at 07:15 AM
    kidicarus pas grave pour moi, étant full démat. Depuis la mi 3DS.

    Et je le suis devenu a cause de l'absence des livrets de jeux. Acheter un jeux en loose, quel horreurs
    link49 posted the 03/02/2026 at 07:22 AM
    kidicarus je parlais des stocks de Switch 2.
    nyseko posted the 03/02/2026 at 07:24 AM
    Je pense que l'histoire est clairement en train de s'écrire, les GKC se vendront et les versions NS2 se vendront particulièrement bien au Japon.
    dono56 posted the 03/02/2026 at 07:43 AM
    Quelle connerie, en plus jeux vendus plein pot en "cartouche " alors que c'est du démat, merci les joueurs qui achètent du GKC, bientôt sur switch 2 on sera full déma grâce à vous ! ????
    link49 posted the 03/02/2026 at 07:52 AM
    nyseko Je me demande si le Bundle avec les 3 RE sera compter à part ou pas.
    shinz0 posted the 03/02/2026 at 08:12 AM
    dono56 malheureusement pour ceux qui ont seulement une Switch 2 ils n'ont pas le choix
    kidicarus posted the 03/02/2026 at 08:18 AM
    nyseko à cause des joueurs switch 2.
    Tu vas faire rire tout le monde alors que les autres supports sont quasi full déma depuis bien longtemps.

    Pspgo, play et xbox avec des code dans les boîtes ou de demi jeu sur la galette, et pour finir ferais tu parti des personnes qui remplissent leur DD de jeu steam ?
    Vu que le pc a banni le physique depuis bien longtemps
    cyr posted the 03/02/2026 at 08:29 AM
    dono56 ??? Tu peux revendre les gkc. Tu préfères les code in the box peut-être ?
    rendan posted the 03/02/2026 at 08:33 AM
    Tout se passe comme prévu
    masharu posted the 03/02/2026 at 08:44 AM
    kidicarus FFVII Rebirth est sur 2 disques sur PS5 pendant que oui les occidentaux, les Ubisoft et les Microsoft, font tout pour bousiller l'industrie du jeu vidéo. Des Amazon qui espèrent que demain les gens se passent de leur propre PC pour le cloud. Ubisoft qui pense que les joueurs ne devraient pas posséder les jeux qu'ils achètent. Faut pas se tromper de combats.

    cyr Dans plusieurs dizaines d'année pour un nouveau joueur qui veut tu retrogaming, les serveurs qui permettent de télécharger ton Doom The Dark Age PS5 ou ton Resident Evil Requiem NS2 ferment parce que le coup sur la rentabilité n'est plus intéressant, tu pourras revendre jusqu'à quand ? C'est ça la vraie question.
    gaymer40 posted the 03/02/2026 at 08:56 AM
    j' attends ma trilogie sur Switch 2, mais Amazon les a pas encore expediés
    aeris006 posted the 03/02/2026 at 08:59 AM
    Beau succes pour les Game key card
    link49 posted the 03/02/2026 at 09:02 AM
    gaymer40 J'ai hésité à le prendre. A voir si Capcom commercialise plus tard les autres opus séparément.
    aeris006 posted the 03/02/2026 at 09:17 AM
    gaymer40 Amazon m’a livré mon Generation Pack hier

    https://ibb.co/7xHxCtHg

    C’était prévu aujourd’hui finalement ils m’ont livré dimanche
    link49 posted the 03/02/2026 at 09:35 AM
    aeris006 Au pire, je prendrais ce Pack quand il sera de nouveau en stock.
    kidicarus posted the 03/02/2026 at 09:36 AM
    masharu je pense que c'est toi qui te trompe de sujet, il y a biensur ceux qui ne veulent plus se faire chier avec un support (capcom par exemple) et ceux où le support devient un problème ( de place et de taux de transfert) comme Ubi avec la switch 2 pour le taux de transfert pour la cartouche, d'autres t'imposent l'installation pour jouer qui est de fois sur le disque mais des fois le reste sur le net. Donc dans ce dernier cas, le physique ne sert plus à rien et je peux donc te renvoyer à ton questionnement sur la fermeture serveur.

    Ce qu'il savoir sur ce point c'est qu'un stockage et un jeu tributaire de serveur ne sont pas les même.
    Donc oui ça peut s'arrêter du jour au lendemain pour les jeux qui se jouent sur le net comme on le voit souvent comme le dernier jeu Sony dans le genre, mais pour du jeu stocké sur le net la réflection économique est totalement différente comme on peut le voir avec le store play qui continue ses anciennes consoles.

    Si je peux le dire ainsi pour les différencier, stockage passif et stockage actif, le système économique ne sobt pas pareil en terme coût.
    aeris006 posted the 03/02/2026 at 09:39 AM
    nyseko Je pense que l'histoire est clairement en train de s'écrire, les GKC se vendront et les versions NS2 se vendront particulièrement bien au Japon.

    Oui. L’adoption du format GKC va s’accélérer avec Pokémon Pokopia qui sort cette semaine et qui est actuellement #1 des precos un peu partout
    gaymer40 posted the 03/02/2026 at 09:41 AM
    link49 le pack est dispo pour seulement 229 €, j’ espere qu’ il ne vont pas annuler ma Commande
