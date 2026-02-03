Il semblerait que les joueurs japonais se soient rués sur Resident Evil Requiem, récemment sorti sur Nintendo Switch 2. Selon certaines rumeurs, le dernier opus serait déjà en rupture de stock chez trois des plus grands distributeurs du Japon : Yodobashi, Bic Camera et Yamada Denki.
Par ailleurs, Amazon Japon affiche également complet. Capcom semble avoir fait le bon choix en lançant le jeu sur cette plateforme.
Par contre je doute que les ventes de la switch2 on bondi.
Et je le suis devenu a cause de l'absence des livrets de jeux. Acheter un jeux en loose, quel horreurs
Tu vas faire rire tout le monde alors que les autres supports sont quasi full déma depuis bien longtemps.
Pspgo, play et xbox avec des code dans les boîtes ou de demi jeu sur la galette, et pour finir ferais tu parti des personnes qui remplissent leur DD de jeu steam ?
Vu que le pc a banni le physique depuis bien longtemps
cyr Dans plusieurs dizaines d'année pour un nouveau joueur qui veut tu retrogaming, les serveurs qui permettent de télécharger ton Doom The Dark Age PS5 ou ton Resident Evil Requiem NS2 ferment parce que le coup sur la rentabilité n'est plus intéressant, tu pourras revendre jusqu'à quand ? C'est ça la vraie question.
C’était prévu aujourd’hui finalement ils m’ont livré dimanche
Ce qu'il savoir sur ce point c'est qu'un stockage et un jeu tributaire de serveur ne sont pas les même.
Donc oui ça peut s'arrêter du jour au lendemain pour les jeux qui se jouent sur le net comme on le voit souvent comme le dernier jeu Sony dans le genre, mais pour du jeu stocké sur le net la réflection économique est totalement différente comme on peut le voir avec le store play qui continue ses anciennes consoles.
Si je peux le dire ainsi pour les différencier, stockage passif et stockage actif, le système économique ne sobt pas pareil en terme coût.
Oui. L’adoption du format GKC va s’accélérer avec Pokémon Pokopia qui sort cette semaine et qui est actuellement #1 des precos un peu partout