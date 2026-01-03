



Cette comparaison met en lumière les différences entre Switch 2.

La Switch 2 affiche un niveau de détail et de résolution plus élevé que la XSeriesS.

À la différence de la XSS/PS5, la Switch 2 ne prend pas en charge le ray tracing, ce qui est particulièrement visible dans l'occlusion ambiante.

En termes de performances, Switch 2 affiche un taux de rafraîchissement plus élevé que la XSeriesS avec le Ray Tracing activé, mais il ne dépasse pas les 60 images par seconde.





Resident Evil 7 sur Nintendo Switch 2 offre des performances spectaculaires, comparables à celles de la PS5.

La version Switch 2 présente des paramètres graphiques plus similaires à ceux de la PS5, surpassant la PS4 dans pratiquement tous les aspects.

La seule exception est l'absence de ray tracing sur Switch 2. Cependant, cette absence n'est pas significative, car les améliorations offertes par ce paramètre n'étaient pas particulièrement remarquables.

En effet, on constate que le mode Ray Tracing de la PS5 présente des reflets SSR absents sur Switch 2.

En termes de performances, la Switch 2 offre également une expérience fluide à 60 fps.

Sans aucun doute, Resident Evil 7 sur Switch 2 est une excellente option pour les nouveaux joueurs.

Donc Capcom a décider pour les deux jeux de retirer le Ray Tracing, ce qui permet de garder une résolution et un framerate plus élevé, au point de faire mieux que la version XSS en ce qui concerne Resident Evil Village sur ce plan là.Mais la version PS5 reste supérieur logiquement dans chaque cas en version salon.