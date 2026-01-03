Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Resident Evil Requiem
[Switch 2] Resident Evil Requiem : OH MY GOD!!!
Quelques images maison, en mode portable sur ma Switch 2 :

































Quelle ambiance, quelle beauté, quelle mélange de façon de jouer entre les deux personnages, quelle immersion, quel gameplay aux petits oignons. Et surtout quel tuerie graphique, sur Nintendo Switch 2, Capcom a vraiment fait un travail de dingue. Qu'est ce que ça va être quand la console sera poussée dans ses retranchements et maitrisée?

    taiko posted the 03/01/2026 at 04:55 PM
    Je viens de le finir... Et clairement j'ai préféré le 7 et le 8... Bien plus inspirés.
    Je ne comprends pas ce qu'ils voulaient tant cacher sur la seconde partie à part que, comme tous les RE, ça chute à chaque fois littéralement sur la seconde partie.
    J'ai bien aimé, mais clairement j'ai préféré le 7 et le 8 en terme de proposition.
    C'est vraiment encore et encore la même chose en terme de non scénario et d'environnement (la fin toujours pareil...).
    Franchement les tests parlent d'un lore tout le long du jeu... Juste non ! C'est du name dropping. Ça n'avance pas pour un sou.
    rendan posted the 03/01/2026 at 04:56 PM
    La Switch 2 est et sera une console INCROYABLE
    link49 posted the 03/01/2026 at 04:57 PM
    Je précise juste que mes images sont des captures d'écran en mode portable. Je pense qu'en mode dock, ça doit être encore plus beau.
    rendan posted the 03/01/2026 at 04:58 PM
    Incroyable au passage le Requiem Bien au dessus du 7 et Village pour moi LARGEMENT
    hatefield posted the 03/01/2026 at 04:59 PM
    Impressionnant pour de la Switch, mais ça ne change rien au fait que le jeu tombe dans la beauferie digne des films d'animations Resident Evil. Le plus mauvais pour moi pour l'instant.
    ouroboros4 posted the 03/01/2026 at 05:02 PM
    Je sais même pas on est déjà au quantième article sur juste les graphismes
    link49 posted the 03/01/2026 at 05:04 PM
    Je confirme, je viens de tester vite fait en mode dock, c'est un poil plus fluide. Je vais le finir comme ça.
    51love posted the 03/01/2026 at 05:07 PM
    J'ai joué quelques heures déjà sur PC, j'aime bcp la proposition jusque là

    et c'est globalement une grosse claque visuelle, l'apport une nouvelle fois du Path Tracing est vraiment fou, ça change complètement l'ambiance visuelle, ça donne réalisme, crédibilité, volume à ce qui est présentée à l'écran.

    L'écart visuel avec le rendu Switch 2 est aussi colossal qu'il est tout a fait bluffant et acceptable sur une si petite machine.

    D'ailleurs une nouvelle fois, grâce à de meilleures textures (plus de RAM), et le DLSS, globalement la qualité d'image est bien au dessus de la Serie S...

    Et pour la stabilité d'image, là aussi a part la version PS5 Pro sous PSSR 2, elle fait mieux que toutes autres consoles, même si techniquement cest évidemment supérieur sur Serie X et PS5.

    Très jolie version cette version S2.
    marchand2sable posted the 03/01/2026 at 05:11 PM
    Hormis les cheveux serpillière c'est 5/5 pour de la Switch 2 (il y a pas plus beau même non? ), le RE Engine régale, j'imagine même pas le REx Engine.
    5120x2880 posted the 03/01/2026 at 05:13 PM
    Les mêmes cheveux que dans FF VII
    perse9 posted the 03/01/2026 at 05:21 PM
    malheureusement ils ont mis du budget seulement sur les 2 premières heures de jeux. Après c'est assez fade, peut inspiré et graphiquement beaucoup moins impressionnant que les images que tu montres (qui sont toutes au début du jeux)
    taiko posted the 03/01/2026 at 05:22 PM
    Il faut quand même préciser que ces passages dans la ville au début, ça dure 2 minutes et c'est clairement pas de ce niveau par la suite. C'est clairement fait pour le marketing du jeu.
    Y'a des moments jolis dans le jeu et aussi très lambda.
    Et on passe malheureusement la moitié ou un tiers du jeu dans des souterrains sans aucune direction artistique.
    darkwii posted the 03/01/2026 at 06:37 PM
    Marchand2sable moi qui est pris la version Switch 2 c est le seul défaut que j'ai trouvé c est les cheveux même si en jeu tu prête pas attention mais je comprends pas pourquoi ils ont autant de mal pour la pilosité mais sinon a part ça c'est dû tout bon sur Switch 2
    pharrell posted the 03/01/2026 at 06:39 PM
    Ça se joue bien en mode portable ? (Gameplay, maniabilité)
