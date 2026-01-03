Quelques images maison, en mode portable sur ma Switch 2 :
Quelle ambiance, quelle beauté, quelle mélange de façon de jouer entre les deux personnages, quelle immersion, quel gameplay aux petits oignons. Et surtout quel tuerie graphique, sur Nintendo Switch 2, Capcom a vraiment fait un travail de dingue. Qu'est ce que ça va être quand la console sera poussée dans ses retranchements et maitrisée?
Je ne comprends pas ce qu'ils voulaient tant cacher sur la seconde partie à part que, comme tous les RE, ça chute à chaque fois littéralement sur la seconde partie.
J'ai bien aimé, mais clairement j'ai préféré le 7 et le 8 en terme de proposition.
C'est vraiment encore et encore la même chose en terme de non scénario et d'environnement (la fin toujours pareil...).
Franchement les tests parlent d'un lore tout le long du jeu... Juste non ! C'est du name dropping. Ça n'avance pas pour un sou.
et c'est globalement une grosse claque visuelle, l'apport une nouvelle fois du Path Tracing est vraiment fou, ça change complètement l'ambiance visuelle, ça donne réalisme, crédibilité, volume à ce qui est présentée à l'écran.
L'écart visuel avec le rendu Switch 2 est aussi colossal qu'il est tout a fait bluffant et acceptable sur une si petite machine.
D'ailleurs une nouvelle fois, grâce à de meilleures textures (plus de RAM), et le DLSS, globalement la qualité d'image est bien au dessus de la Serie S...
Et pour la stabilité d'image, là aussi a part la version PS5 Pro sous PSSR 2, elle fait mieux que toutes autres consoles, même si techniquement cest évidemment supérieur sur Serie X et PS5.
Très jolie version cette version S2.
Y'a des moments jolis dans le jeu et aussi très lambda.
Et on passe malheureusement la moitié ou un tiers du jeu dans des souterrains sans aucune direction artistique.