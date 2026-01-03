Tout est dans le titre ^^Question forcément difficile, mais si vous devez en choisir un seul, le film qui vous a le plus marqué de toute votre vie, c'est lequel ?Pour ma part :(1995)Pour moi il y'a tout dans ce film : De grandes batailles épiques, des messages forts et puissants, le héros William Wallace porté par un Mel Gibson très charismatique, la belle histoire d'amour, de l'humour, de la tragédie et aussi, surtout, la magnifique bande son de James Horner.Je ne m'en lasse jamais et je verse toujours une petite larme à la fin.Je le met même un petit ton au dessus, dans le même style, que Gladiator qui fait partie lui aussi de mes longs métrages favoris !