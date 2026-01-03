accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
1
❤
Likers
Who likes this ?
link49
name :
Pokemon Pokopia
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Game Freak
genre :
simulation et gestion
read the reviews
add a review
add a press review
profile
477
Likes
Likers
Who likes this ?
cuthbert
,
midsaru
,
hellooooooo
,
ptifront
,
ekid
,
maskash
,
supatony
,
kekell
,
58e64g
,
kokoriko
,
edmondwells
,
ing09
,
nintendotown
,
ny
,
lastmajor
,
orangina
,
xenos
,
darkshao
,
gensouille
,
darkscream
,
tourte
,
zabuza
,
grozourson
,
tvirus
,
vonkuru
,
yuri
,
itachi974
,
artemis
,
greil93
,
minx
,
fullbuster
,
zorrox
,
mickurt
,
stiltzkin
,
shampix
,
narutimate24
,
eldren
,
mordred
,
metasonic
,
robin73
,
lambo
,
shanks
,
sokarius
,
barbenoire
,
trezert
,
sboubi
,
supasaya
,
fantacitron
,
pikmin592
,
anonymous340
,
estellise
,
stonesjack
,
titipicasso
,
milo42
,
voxen
,
robinca
,
binou87
,
whitepotatoes
,
xenos14
,
lichking
,
battossai
,
strifedcloud
,
darksephiroth
,
hipou
,
linkart
,
aiolia081
,
ntown
,
darkeox
,
sauronsg
,
klepapangue
,
kurosama
,
jwolf
,
jaune
,
apollokami
,
furtifdor
,
trafalgar
,
vanilla59
,
jeanouillz
,
takahito
,
shinaroni
,
giusnake
,
amassous
,
clash
,
x1x2
,
koopa
,
elricyann
,
diablass59
,
roivas
,
haydenbridal123
,
archesstat
,
badaboumisback
,
arrrghl
,
bjm
,
neokiller
,
buros
,
myers
,
artemico
,
heracles
,
biboufett
,
ritalix
,
snakeorliquid
,
drakeramore
,
lz
,
krash
,
dragonkevin
,
lanni
,
khel
,
keka
,
darkyx
,
sonofryse
,
dx93
,
monkeydluffy
,
kisukesan
,
link78
,
kyogamer
,
gaymer40
,
hado78
,
oversoulxlll
,
stardustx
,
friteforever
,
noth
,
kenpokan
,
soudis13
,
zackfair59plus
,
spartan1985
,
nindo64
,
arngrim
,
shao
,
sphinx
,
onirinku
,
jojoplay4
,
ultrageek
,
hir0k
,
knity
,
victornewman
,
leblogdeshacka
,
angelcloud
,
jorostar
,
nobleswan
,
toxicro
,
uta
,
sakimotor
,
pyrogas
,
titouhman
,
elmax
,
kwak
,
opthomas
,
boby3600
,
blackbox
,
evilboss
,
seeney
,
orosama
,
pwyll
,
chester
,
ichigoo
,
marco86
,
link80
,
scalaadcaelum
,
cajp45
,
guilde
,
geugeuz
,
lacasadenico
,
sorasaiku
,
wilhelm
,
david20
,
ecco
,
zemarth
,
jamrock
,
dragonquestparadise
,
temporell
,
naughty
,
bayonetta
,
choopssunny
,
tidusx59
,
ninjah
,
freddodo
,
youjimbo
,
miko599
,
kiribati
,
omegarugal
,
zaoo
,
squall0280
,
fifine
,
rebellion
,
ry0
,
nekonoctis
,
nmariodk
,
momotaros
,
iiii
,
flash
,
maxibesttof
,
kali
,
gamergunz
,
mugimando
,
tuni
,
hendymion
,
epoko
,
xenopon
,
fortep
,
thekingofpop
,
genraltow
,
mutenroshi
,
junaldinho
,
vercetti
,
nduvel
,
davidhm
,
coco98bis
,
playstation2008
,
bliss02
,
kakazu
,
yeumpi
,
badeuh
,
toshiro
,
bladagun
,
seriously
,
cedrich74
,
magium
,
mikazaki
,
thib50
,
404
,
yka
,
xyrlic
,
capcom
,
popomolos
,
alexkidd
,
kekos
,
hinataa
,
eaglevision
,
jenicris
,
zelpokinel
,
galahadorder
,
ajb
,
niveforever
,
zorrojohn436
,
kuramayohko
,
kikumaru
,
ikki47
,
odv78
,
darkparadize
,
gruetriton
,
naruto780
,
alphaomega
,
donkeykong06
,
julisa
,
netero
,
floflo
,
wickette
,
renton
,
fanlink1
,
rio33
,
ballista
,
shockadelica
,
shaco
,
beni
,
ushiro
,
waurius59
,
barberousse
,
xbhxrebirth
,
legogolito
,
cort
,
neckbreaker71
,
terranova
,
thejoke
,
blm
,
edenil
,
shadowbiz
,
referencementmontpellier
,
marchand2sable
,
shindo
,
evojink
,
killia
,
yanssou
,
olimar59
,
samlokal
,
tynokarts
,
majorevo
,
xenyphas
,
cliver
,
tetsu
,
60teraflops
,
captaintoad974
,
trodark
,
snowbell
,
pist5
,
edgar
,
gameslover
,
xxxxxx0
,
rayzorx09
,
darkfoxx
,
corrin
,
happosaisan
,
powerplex
,
testament
,
samsuki
,
thor
,
raph64
,
neptonic
,
jesrowweakman
,
negan
,
mithrandir
,
sujetdelta
,
nsixtyfour
,
eyrio
,
gladiatorts
,
vadorswitch
,
fandenutella
,
nihv
,
skyzein
,
ariue
,
maxine
,
awamy02
,
arjunakhan
,
uit
,
choupiloutre
,
facaw
,
gareauxloups
,
osiris
,
driver
,
husotsuki
,
ouroboros4
,
narustorm
,
shmawlk44
,
darkxehanort94
,
sultano
,
fuji
,
djayce
,
dastukiim
,
sorakairi86
,
ekibyo
,
shuusaku
,
ryadr
,
bustadu95
,
airzoom
,
calishnikov
,
dreamcast
,
kikoo31
,
tenebrae
,
narukamisan
,
shigeryu
,
matzel
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxss
,
cyr
,
neclord83
,
waralex
,
sonic2903
,
finalyoz
,
mystic
,
chinoismasque
,
starman
,
xxther3dxx
,
link571
,
mtkaragorn
,
lazzaroxx
,
zelda59279
,
ioop
,
tzine
,
wazaaabi
,
allan333
,
neoriku13
,
kidicarus
,
micablo
,
rulian
,
onypsis
,
bariste
,
hizoka
,
neolex59
,
lefab88
,
pillsofdeath
,
thelastone
,
cladstrife59
,
walkix
,
famimax
,
gaunt
,
yogfei
,
maxff9
,
drybowser
,
cjmusashi
,
cril
,
pimoody
,
pensador
,
chronos
,
kageyama
,
lautrek
,
crounix81
,
greatteacheroni
,
h33ro95
,
salocin
,
receiversms
,
smokeboom
,
kamina
,
romgamer6859
,
tit64
,
johnt
,
kaa
,
dedoc
,
trichejeux
,
cloc
,
varanime
,
codereferral
,
aggrekuma
,
koriyu
,
krcedric
,
asakk
,
lastboss
,
yais9999
,
malroth
,
op4
,
okiz03
,
darknova
,
angryfighter
,
okagami
,
darkcoca
,
hyunckel
,
link1983
,
fran
,
ocarinak
,
alexkid
,
tolgafury
,
danceteria
,
krilinchauve
,
erosennin
,
pharrell
,
mysth
,
zobiwan83
,
hirami
,
jondub
,
samus68
,
geralttw
,
jumeau
,
odyle54
,
phosfer
,
kwathor
,
daoko
,
bullkass
,
fylen
,
derno
,
flom
,
sk8mag
,
cijfer
,
haorus
,
fausst
,
hyuga51
,
demon
,
suzukube
,
bobobiwan
,
e3ologue
,
suikoden
,
yurienu
,
chiotgamer
,
kevinmccallisterrr
,
hibito
,
ronan89
,
bigjunior
,
hyde
,
darkou62
,
siil
,
jisogai
,
papichampote
,
saintsaga
,
bisba
,
cupheadfan
,
maddox69
,
whiteweedow25
,
boyd
,
torotoro59
,
axlenz
,
skypirate
,
ouken
,
rocan
,
escobar
,
solarr
,
snave
,
sylphide
,
saram
,
tripy73
,
tint134
,
toni
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
18902
visites since opening :
32791252
link49
> blog
[Switch 2] Pokemon Pokopia sort cette semaine. Intéressé ou pas?
Le jeu Pokemon Pokopia sort cette semaine. Le jeu n'a pas fait l'unanimité à son annonce, de par son format GKC, et son prix, assez élevé.
Malgré tout ça, allez-vous l'acheter ce jeudi?
Source :
https://www.pokekalos.fr/news/actualites-pokemon-pokopia-precommander-le-jeu-2642.html/
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 03/01/2026 at 06:53 AM by
link49
comments (
13
)
judgedredd
posted
the 03/01/2026 at 07:08 AM
Salut Link49, oui je le prendrais sur le my nintendo store avec le cadeau en +, Pokemon restes une licence plaisante à jouer
Le format Gkc, c'est pour faire parler les aigris de la vie qui ont rien à faire que pleurnicher ou à plus forte raison chercher...
Bon dimanche
ratchet
posted
the 03/01/2026 at 07:10 AM
Je ne l’achète pas vendredi vu que je l’achète jeudi (jour de la sortie) donc non.
cyr
posted
the 03/01/2026 at 07:17 AM
Il est deja premier sur l'eshop, devant resident evil requiem en place 2 et 3. Suivi de fallout 4...mais non je le prendrais pas. Intéressé oui, mais pas a ce tarif
kidicarus
posted
the 03/01/2026 at 07:23 AM
Je pense que le jeu va fonctionner et je suis surpris qu'il y ait autant de pub pour le jeu.
Plus on le voit plus il donne envie quand le genre nous plait. Pour ma part j'ai aimé son visuel pastel à attiré mon intérêt, mais dans le genre j'aime que animal crossing sur le long terme en espérant un nouvel épisode qui fera une belle évolution comme l'exploration des fonds marin, de la vraie pêche, des activités réelles.
giru
posted
the 03/01/2026 at 07:31 AM
Précommandé en GKC. Le jeu s’annonce excellent
link49
posted
the 03/01/2026 at 07:31 AM
Autant pour moi, je croyais que le 5 était un vendredi.
Perso, j'ai hâte d'y jouer.
cyr
posted
the 03/01/2026 at 07:37 AM
Surtout si pokemon vague sort au même prix l'année prochaines...
ratchet
posted
the 03/01/2026 at 07:43 AM
Il va être masterclass le jeu j’ai tellement hâte
ratchet
posted
the 03/01/2026 at 07:47 AM
J’ai quasiment rien regarder du jeu en plus (je me suis arrêter au trailer avec le Ronflex chelou)
drybowser
posted
the 03/01/2026 at 07:51 AM
Oui intéressé mais je viens d acheter requiem donc plus de thune pour l'instant ça va attendre un mois ou deux
link49
posted
the 03/01/2026 at 07:52 AM
cyr
Je pense qu'ils seront au même prix que Mario Kart World, autour des 79.99 euros.
cyr
posted
the 03/01/2026 at 08:00 AM
link49
oui c'est game freak couplé a nintendo= money money...
Je vois bien un pack regroupant la switch2 et le jeux. Surtout si les ventes diminue.....
Mais je sais pas encore si je prendre vague ou vent. Sachant que j'ai toujours acheter la version la moins vendu a chaque fois.....
Vu que c'est la même carte, peu importe. Mais c'est dans la présence de certains pokemon dans chaque version....
Perso je pencherais plutôt sur pokemon vent a l'heure actuel. Bien que je veux pokemon vague.....
J'ai d'ici 2027 pour me décider. En espérant le reveal de certains nouveau pokemon.....les évolutions final des starter (je veux le pokemon eau....)
link49
posted
the 03/01/2026 at 08:10 AM
cyr
Il y aura des versions Collector et un Bundle, c'est obligé.
Perso, je prends les 2 versions, pour avoir tous les Pokemon exclusifs sur une même cartouche.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Le format Gkc, c'est pour faire parler les aigris de la vie qui ont rien à faire que pleurnicher ou à plus forte raison chercher...
Bon dimanche
Plus on le voit plus il donne envie quand le genre nous plait. Pour ma part j'ai aimé son visuel pastel à attiré mon intérêt, mais dans le genre j'aime que animal crossing sur le long terme en espérant un nouvel épisode qui fera une belle évolution comme l'exploration des fonds marin, de la vraie pêche, des activités réelles.
Perso, j'ai hâte d'y jouer.
Je vois bien un pack regroupant la switch2 et le jeux. Surtout si les ventes diminue.....
Mais je sais pas encore si je prendre vague ou vent. Sachant que j'ai toujours acheter la version la moins vendu a chaque fois.....
Vu que c'est la même carte, peu importe. Mais c'est dans la présence de certains pokemon dans chaque version....
Perso je pencherais plutôt sur pokemon vent a l'heure actuel. Bien que je veux pokemon vague.....
J'ai d'ici 2027 pour me décider. En espérant le reveal de certains nouveau pokemon.....les évolutions final des starter (je veux le pokemon eau....)
Perso, je prends les 2 versions, pour avoir tous les Pokemon exclusifs sur une même cartouche.