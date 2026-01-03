Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Pokemon Pokopia
1
Likers
name : Pokemon Pokopia
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : simulation et gestion
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
477
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18902
visites since opening : 32791252
link49 > blog
[Switch 2] Pokemon Pokopia sort cette semaine. Intéressé ou pas?


Le jeu Pokemon Pokopia sort cette semaine. Le jeu n'a pas fait l'unanimité à son annonce, de par son format GKC, et son prix, assez élevé.



Malgré tout ça, allez-vous l'acheter ce jeudi?

Source : https://www.pokekalos.fr/news/actualites-pokemon-pokopia-precommander-le-jeu-2642.html/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 03/01/2026 at 06:53 AM by link49
    comments (13)
    judgedredd posted the 03/01/2026 at 07:08 AM
    Salut Link49, oui je le prendrais sur le my nintendo store avec le cadeau en +, Pokemon restes une licence plaisante à jouer
    Le format Gkc, c'est pour faire parler les aigris de la vie qui ont rien à faire que pleurnicher ou à plus forte raison chercher...
    Bon dimanche
    ratchet posted the 03/01/2026 at 07:10 AM
    Je ne l’achète pas vendredi vu que je l’achète jeudi (jour de la sortie) donc non.
    cyr posted the 03/01/2026 at 07:17 AM
    Il est deja premier sur l'eshop, devant resident evil requiem en place 2 et 3. Suivi de fallout 4...mais non je le prendrais pas. Intéressé oui, mais pas a ce tarif
    kidicarus posted the 03/01/2026 at 07:23 AM
    Je pense que le jeu va fonctionner et je suis surpris qu'il y ait autant de pub pour le jeu.

    Plus on le voit plus il donne envie quand le genre nous plait. Pour ma part j'ai aimé son visuel pastel à attiré mon intérêt, mais dans le genre j'aime que animal crossing sur le long terme en espérant un nouvel épisode qui fera une belle évolution comme l'exploration des fonds marin, de la vraie pêche, des activités réelles.
    giru posted the 03/01/2026 at 07:31 AM
    Précommandé en GKC. Le jeu s’annonce excellent
    link49 posted the 03/01/2026 at 07:31 AM
    Autant pour moi, je croyais que le 5 était un vendredi.

    Perso, j'ai hâte d'y jouer.
    cyr posted the 03/01/2026 at 07:37 AM
    Surtout si pokemon vague sort au même prix l'année prochaines...
    ratchet posted the 03/01/2026 at 07:43 AM
    Il va être masterclass le jeu j’ai tellement hâte
    ratchet posted the 03/01/2026 at 07:47 AM
    J’ai quasiment rien regarder du jeu en plus (je me suis arrêter au trailer avec le Ronflex chelou)
    drybowser posted the 03/01/2026 at 07:51 AM
    Oui intéressé mais je viens d acheter requiem donc plus de thune pour l'instant ça va attendre un mois ou deux
    link49 posted the 03/01/2026 at 07:52 AM
    cyr Je pense qu'ils seront au même prix que Mario Kart World, autour des 79.99 euros.
    cyr posted the 03/01/2026 at 08:00 AM
    link49 oui c'est game freak couplé a nintendo= money money...

    Je vois bien un pack regroupant la switch2 et le jeux. Surtout si les ventes diminue.....

    Mais je sais pas encore si je prendre vague ou vent. Sachant que j'ai toujours acheter la version la moins vendu a chaque fois.....

    Vu que c'est la même carte, peu importe. Mais c'est dans la présence de certains pokemon dans chaque version....

    Perso je pencherais plutôt sur pokemon vent a l'heure actuel. Bien que je veux pokemon vague.....

    J'ai d'ici 2027 pour me décider. En espérant le reveal de certains nouveau pokemon.....les évolutions final des starter (je veux le pokemon eau....)
    link49 posted the 03/01/2026 at 08:10 AM
    cyr Il y aura des versions Collector et un Bundle, c'est obligé.

    Perso, je prends les 2 versions, pour avoir tous les Pokemon exclusifs sur une même cartouche.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo