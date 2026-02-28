Depuis ses débuts il y a trente ans, des dizaines de jeux Pokémon ont envahi les consoles Nintendo. Si la série principale a dominé le marché, ces générations ont inspiré de nombreux spin-offs, sous-séries et jeux uniques, offrant ainsi une multitude d'interprétations inédites de nos Pokémon préférés. Mais quels sont les meilleurs jeux Pokémon, ceux qui restent inégalés ? Les classiques de la Game Boy règnent-ils toujours en maîtres ? Les jeux Legends, plus modernes et sortis sur Switch, ont-ils détrôné des titres comme Or et Argent ? Ou un jeu de stratégie hybride et original comme Pokémon Conquest pourrait-il leur ravir la première place ?Pour répondre à cette question, l'équipe de passionnés de Pokémon d'IGN s'est livrée à un véritable duel (avec des mots, pas des monstres !) afin de déterminer les meilleurs jeux Pokémon. Nous les avons tous évalués selon leur utilisation de l'univers Pokémon, leurs innovations dans le système de combat et leur qualité globale et durable. Seuls les jeux qui excellent dans tous ces domaines ont pu figurer dans ce classement. Découvrons donc ensemble les 10 meilleurs jeux Pokémon de tous les temps.10) Pokemon Legends Z-A9) New Pokemon Snap8 ) Pokémon Épée et Bouclier7) Pokémon Puzzle League6) Pokémon Go5) Pokémon Émeraude4) Pokémon Conquest3) Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille2) Pokémon Noir 2 and Blanc 21) Pokémon HeartGold et SoulSilverBon par contre à quel moment VF et RF sont meilleurs que Émeraude ?