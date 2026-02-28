profile
Legendes Pokemon : ZA
IGN : top 10 des meilleurs jeux Pokémon de tous les temps
Depuis ses débuts il y a trente ans, des dizaines de jeux Pokémon ont envahi les consoles Nintendo. Si la série principale a dominé le marché, ces générations ont inspiré de nombreux spin-offs, sous-séries et jeux uniques, offrant ainsi une multitude d'interprétations inédites de nos Pokémon préférés. Mais quels sont les meilleurs jeux Pokémon, ceux qui restent inégalés ? Les classiques de la Game Boy règnent-ils toujours en maîtres ? Les jeux Legends, plus modernes et sortis sur Switch, ont-ils détrôné des titres comme Or et Argent ? Ou un jeu de stratégie hybride et original comme Pokémon Conquest pourrait-il leur ravir la première place ?

Pour répondre à cette question, l'équipe de passionnés de Pokémon d'IGN s'est livrée à un véritable duel (avec des mots, pas des monstres !) afin de déterminer les meilleurs jeux Pokémon. Nous les avons tous évalués selon leur utilisation de l'univers Pokémon, leurs innovations dans le système de combat et leur qualité globale et durable. Seuls les jeux qui excellent dans tous ces domaines ont pu figurer dans ce classement. Découvrons donc ensemble les 10 meilleurs jeux Pokémon de tous les temps.

10) Pokemon Legends Z-A
9) New Pokemon Snap
8 ) Pokémon Épée et Bouclier
7) Pokémon Puzzle League
6) Pokémon Go
5) Pokémon Émeraude
4) Pokémon Conquest
3) Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille
2) Pokémon Noir 2 and Blanc 2
1) Pokémon HeartGold et SoulSilver

Bon par contre à quel moment VF et RF sont meilleurs que Émeraude ?


https://www.ign.com/articles/the-10-best-pokemon-video-games
    posted the 02/28/2026 at 09:34 PM by ouroboros4
    comments (7)
    thelastone posted the 02/28/2026 at 09:39 PM
    Ouroboros4 Rouge et bleu/vert sont meilleurs que émeraude en général donc je comprends pourquoi ils ont mis rouge feu vert feuille devant , par contre la 4g même pas dans le top, faut doser, platine est un chef d'oeuvre.et noir et blanc 1??
    grundbeld posted the 02/28/2026 at 09:41 PM
    Quel top de merde.
    ouroboros4 posted the 02/28/2026 at 09:43 PM
    thelastone
    Jamais RBV sont meilleurs que Émeraude.
    Et pourtant je suis assez vieux pour les avoir fini day one.
    yanssou posted the 02/28/2026 at 09:45 PM
    top eclaté
    zekk posted the 02/28/2026 at 09:50 PM
    cyr posted the 02/28/2026 at 09:58 PM
    ouroboros4 et depuis quand pokemon go est meilleur que ypus les jeix en dessous de lui?
    Ça n'a pas de sens.
    kikoo31 posted the 02/28/2026 at 10:06 PM
