profile
Resident Evil Requiem
3
Likers
name : Resident Evil Requiem
platform : Playstation 5
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
profile
skypirate
17
Likes
Likers
skypirate
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 89
visites since opening : 106987
skypirate > blog
Pourquoi je joue finalement FULL TPS
J'ai commencé RE REQUIEM et j'adore comme beaucoup.

J'avais l'intention de jouer Grace en FPS et Leon en TPS mais j'ai changé d'avis.

Le taf sur l'animation dépasse l'entendement.
Autant Ethan qui n'était qu'une espèce de prolongement du joueur incarnait de manière cohérente cette vue à la première personne mais ce serait une hérésie à mes yeux de faire l'impasse sur le taf incroyable réalisé !
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/28/2026 at 08:06 PM by skypirate
    comments (4)
    jenicris posted the 02/28/2026 at 08:11 PM
    Même Grace se joue parfaitement en vue TPS
    ducknsexe posted the 02/28/2026 at 08:31 PM
    Full TPS également

    J'ai l impression que leon est plus fluide du a son expérience du terrain contre umbrella
    marchand2sable posted the 02/28/2026 at 08:33 PM
    J’ai mis le FPS avec Grace uniquement parce que c’était écrit avant de lancer le jeu que la vue FPS était faite pour Grace et la TPS pour Leon, mais une fois fini il faut absolument que je teste Grace en TPS, rien que pour la voir de dos avec le briquet et les animations des cheveux. J’aime bien ce perso, c’est tellement rare dans la série un personnage peureux comme ça en plus.
    elicetheworld posted the 02/28/2026 at 10:00 PM
    Pour moi re c'est 3 personne full tps également,le 2 ème run pourquoi pas fps
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo