J'ai commencé RE REQUIEM et j'adore comme beaucoup.



J'avais l'intention de jouer Grace en FPS et Leon en TPS mais j'ai changé d'avis.



Le taf sur l'animation dépasse l'entendement.

Autant Ethan qui n'était qu'une espèce de prolongement du joueur incarnait de manière cohérente cette vue à la première personne mais ce serait une hérésie à mes yeux de faire l'impasse sur le taf incroyable réalisé !