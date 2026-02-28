- Avis sans spoilers -





Les + :



-Visuellement, c’est juste sublime

-Level design et exploration made in RE

-De vrais moments de tension avec Grace

-Gestion des ressources exigeante dès le départ (du moins en classic)

-Sound design exceptionnel, à faire absolument avec un casque au top

-Le nouveau système de sang, un excellent ajout



Les - :



-OST trop discrète et une save room de la honte

-Phases avec Leon ultra bordélique

-Exploration du Rhodes Hill Center un peu trop linéaire au début

J’ai fait une petite session hier de 2 h 30 et je viens vous partager mon avis à chaud.Premier point frappant, c’est absolument magnifique. Je joue suret je me suis arrêté plusieurs fois juste pour admirer le niveau de détail hallucinant de la ville, qui ressemble fortement à New York (désolé, j’ai déjà oublié son nom).Côté maniement, il y a une certaine lourdeur dans les déplacements, et personnellement, j’aime beaucoup. Je précise que je fais le jeu enavecet enavecCependant la visée me paraît assez lente et je n’ai pas réussi à modifier sa vitesse.Le jeu s’ouvre sur une longue introduction qui pose l’intrigue, les personnages et l’ambiance polar du titre. Il n’y a quasiment aucune scène d’action durant les 30 à 40 premières minutes, ce qui devient une norme dans lesmodernes, j’ai envie de dire.J’ai apprécié cette introduction, sauf les premières phases de jeu avec. Pour être honnête, je n’ai pas vraiment aimé ces deux séquences. J’ai trouvé le gameplay brouillon, presque chaotique. Le corps-à-corps à la hache, avec son maniement libre et ses attaques dans toutes les directions, donne un côté un peu fouillis. Lane m’a pas convaincu non plus. Le fait qu’elle reste au sol en continuant de tourner, qu’on ne puisse pas la ramasser alors que les zombies, eux, le peuvent, mérite une explication.Après, je découvre le jeu, donc ce ressenti peut venir de moi. Je rappelle qu’il s’agit d’un avis à chaud, pas d’un test définitif.Avec, en revanche, c’est du cinq étoiles. Je me suis volontairement privé de la démo duet, pour le coup, lem’a vraiment fait peur.S’enchaîne ensuite l'explo du, avec un level design purement, tout simplement inlassable. On veut tout récupérer, tout fouiller, tout explorer. Le souci, c’est queest extrêmement fragile. Les balles se comptent sur les doigts d’une main et les soins sont d’une rareté absolue.On apprend donc à utiliser le comportement des zombies pour les éviter ou à exploiter le système d’infiltration pour les contourner. Lesemble immense au premier abord. Mon seul reproche pour l’instant concerne l’exploration, un peu trop encadrée au début. J’aurais aimé pouvoir fouiller librement l’aile est ou ouest dès le départ, à la manière du manoirEn parlant du manoir, lesfont leur retour. Malheureusement, la musique de cette dernière est dans la lignée deet. Elle ne dégage pas grand-chose. Pour les fans hardcore des années 90, c’est presque un blasphème un tel ratage.L’en général manque d’impact même. Je sais qu’on n’est plus dans les années 90 avec des thèmes d’ambiance en boucle en arrière-plan, mais rien n’empêchait d’intégrer une véritable piste marquante dans les salles calmes, comme le hall par exemple.En revanche, le sound design est irréprochable. Avec le bon équipement, on entend des bruits partout. C’est à en devenir parano.Je termine sur le système de sang de. En récupérant du sang sur les ennemis ou dans l’environnement, on peut fabriquer des rubans encreurs, des munitions ou encore des seringues capables d’éliminer un ennemi d’un coup par derrière. J’ai adoré cette mécanique, qui apporte une vraie profondeur à la gestion des ressources.Conclusion, j’ai adoré. Un peu moins avecpour l'instant, mais l’ambiance est là, l’aussi. On est encore une fois happé par cette boucle addictive où l’on veut tout fouiller, tout récupérer et tout découvrir. Bref, vivement le soir.