- Avis sans spoilers -
J’ai fait une petite session hier de 2 h 30 et je viens vous partager mon avis à chaud.
Premier point frappant, c’est absolument magnifique. Je joue sur PS5 standard
et je me suis arrêté plusieurs fois juste pour admirer le niveau de détail hallucinant de la ville, qui ressemble fortement à New York (désolé, j’ai déjà oublié son nom).
Côté maniement, il y a une certaine lourdeur dans les déplacements, et personnellement, j’aime beaucoup. Je précise que je fais le jeu en FPS
avec Grace
et en TPS
avec Leon
.
Cependant la visée me paraît assez lente et je n’ai pas réussi à modifier sa vitesse.
Le jeu s’ouvre sur une longue introduction qui pose l’intrigue, les personnages et l’ambiance polar du titre. Il n’y a quasiment aucune scène d’action durant les 30 à 40 premières minutes, ce qui devient une norme dans les survival horror
modernes, j’ai envie de dire.
J’ai apprécié cette introduction, sauf les premières phases de jeu avec Leon
. Pour être honnête, je n’ai pas vraiment aimé ces deux séquences. J’ai trouvé le gameplay brouillon, presque chaotique. Le corps-à-corps à la hache, avec son maniement libre et ses attaques dans toutes les directions, donne un côté un peu fouillis. La chainsaw
ne m’a pas convaincu non plus. Le fait qu’elle reste au sol en continuant de tourner, qu’on ne puisse pas la ramasser alors que les zombies, eux, le peuvent, mérite une explication.
Après, je découvre le jeu, donc ce ressenti peut venir de moi. Je rappelle qu’il s’agit d’un avis à chaud, pas d’un test définitif.
Avec Grace
, en revanche, c’est du cinq étoiles. Je me suis volontairement privé de la démo du Summer Game Fest
et, pour le coup, le grand monstre féminin
m’a vraiment fait peur.
S’enchaîne ensuite l'explo du Rhodes Hill Center
, avec un level design purement Resident Evilesque
, tout simplement inlassable. On veut tout récupérer, tout fouiller, tout explorer. Le souci, c’est que Grace
est extrêmement fragile. Les balles se comptent sur les doigts d’une main et les soins sont d’une rareté absolue.
On apprend donc à utiliser le comportement des zombies pour les éviter ou à exploiter le système d’infiltration pour les contourner. Le Rhodes Hill Center
semble immense au premier abord. Mon seul reproche pour l’instant concerne l’exploration, un peu trop encadrée au début. J’aurais aimé pouvoir fouiller librement l’aile est ou ouest dès le départ, à la manière du manoir Spencer
.
En parlant du manoir Spencer
, les save room
font leur retour. Malheureusement, la musique de cette dernière est dans la lignée de Resident Evil 7
et 8
. Elle ne dégage pas grand-chose. Pour les fans hardcore des années 90, c’est presque un blasphème un tel ratage.
L’OST
en général manque d’impact même. Je sais qu’on n’est plus dans les années 90 avec des thèmes d’ambiance en boucle en arrière-plan, mais rien n’empêchait d’intégrer une véritable piste marquante dans les salles calmes, comme le hall par exemple.
En revanche, le sound design est irréprochable. Avec le bon équipement, on entend des bruits partout. C’est à en devenir parano.
Je termine sur le système de sang de Grace
. En récupérant du sang sur les ennemis ou dans l’environnement, on peut fabriquer des rubans encreurs, des munitions ou encore des seringues capables d’éliminer un ennemi d’un coup par derrière. J’ai adoré cette mécanique, qui apporte une vraie profondeur à la gestion des ressources.
Conclusion, j’ai adoré. Un peu moins avec Leon
pour l'instant, mais l’ambiance est là, l’ADN Resident Evil
aussi. On est encore une fois happé par cette boucle addictive où l’on veut tout fouiller, tout récupérer et tout découvrir. Bref, vivement le soir.
Les + :
*Cadeau bonus de ma collection des volets numérotés. Oui, je sais, Code Vero n’a pas de numéro, mais vous savez tous à quel point cet épisode est trop important pour être ignoré.
-Visuellement, c’est juste sublime
-Level design et exploration made in RE
-De vrais moments de tension avec Grace
-Gestion des ressources exigeante dès le départ (du moins en classic)
-Sound design exceptionnel, à faire absolument avec un casque au top
-Le nouveau système de sang, un excellent ajout
Les - :
-OST trop discrète et une save room de la honte
-Phases avec Leon ultra bordélique
-Exploration du Rhodes Hill Center un peu trop linéaire au début
Au passage, il n’y avait aucune rupture à la Fnac pour la lenticulaire, le rayon était rempli de bon matin. Je paniquerai moins la prochaine fois...*
Comme ça a été dit au-dessus, incarner un personnage fragile comme Grâce rajoute une touche de flippe et fuir est une vraie option surtout face à certains zombies
Nice.
jenicris
Je pense que tu dois le savoir mais au cas où la PS5 a une option de son 3D personnalisable selon ton écoute et ton chez-toi, si tu as un bon casque. Je me suis chier dessus avec le monstre féminin avec ça.
mrpopulus
J'aime bien le 7 et le 8 aussi malgré leurs défauts, l'ambiance casse avec la série mais c'était une bonne chose je trouve ce coté reboot, c'était le bon moment de faire ça après le 6. Par contre le Chris blond no way !
Après je déteste le 6...
Mais bon il faut un point de comparaison.
Quelle purge ce jeu n'empêche, j'avais le seum...
Le FF13 des RE
marchand2sable Chris Bond quel enfer
(No Spoil) https://www.youtube.com/shorts/v8gt_1r4ePs
https://www.youtube.com/shorts/3JTS-a_xpnY
Ah oui je l’avais pas mentionné dans mon avis mais le coffre est vraiment pourri. J’aimais bien ranger à ma manière, j’étais un peu maniaque avec ça, mais là du coup ils ont tout simplifié avec du rangement automatique et par type. Résultat ça embrouille plus je trouve…
ravyxxs
Le 6, c’est vraiment les Mercenaires et les modes extra. Le gameplay se prête au multi je trouve mais dans la campagne, c’est un bordel ce gameplay. J’ai vraiment 500 h sur le Mercenaires sur ce jeu, c’est vraiment le meilleur de la série a ce niveau, du moins si on adhère au mode Mercenaires en coop.
bladagun
Et il n’y a aucun spoil j'ai juste écrit ‘grand monstre féminin’. Tu ne sais pas si c’est un boss, un simple ennemi, comment il apparaît, son point faible, a quoi elle ressemble etc. Je ne vois aucun spoil de mon côté.