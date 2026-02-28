- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
Resident Evil Requiem
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
marchand2sable
Avis à chaud après 2 h de jeu sur Resident Evil Requiem


- Avis sans spoilers -


J’ai fait une petite session hier de 2 h 30 et je viens vous partager mon avis à chaud.

Premier point frappant, c’est absolument magnifique. Je joue sur PS5 standard et je me suis arrêté plusieurs fois juste pour admirer le niveau de détail hallucinant de la ville, qui ressemble fortement à New York (désolé, j’ai déjà oublié son nom).





Côté maniement, il y a une certaine lourdeur dans les déplacements, et personnellement, j’aime beaucoup. Je précise que je fais le jeu en FPS avec Grace et en TPS avec Leon.

Cependant la visée me paraît assez lente et je n’ai pas réussi à modifier sa vitesse.

Le jeu s’ouvre sur une longue introduction qui pose l’intrigue, les personnages et l’ambiance polar du titre. Il n’y a quasiment aucune scène d’action durant les 30 à 40 premières minutes, ce qui devient une norme dans les survival horror modernes, j’ai envie de dire.





J’ai apprécié cette introduction, sauf les premières phases de jeu avec Leon. Pour être honnête, je n’ai pas vraiment aimé ces deux séquences. J’ai trouvé le gameplay brouillon, presque chaotique. Le corps-à-corps à la hache, avec son maniement libre et ses attaques dans toutes les directions, donne un côté un peu fouillis. La chainsaw ne m’a pas convaincu non plus. Le fait qu’elle reste au sol en continuant de tourner, qu’on ne puisse pas la ramasser alors que les zombies, eux, le peuvent, mérite une explication.

Après, je découvre le jeu, donc ce ressenti peut venir de moi. Je rappelle qu’il s’agit d’un avis à chaud, pas d’un test définitif.





Avec Grace, en revanche, c’est du cinq étoiles. Je me suis volontairement privé de la démo du Summer Game Fest et, pour le coup, le grand monstre féminin m’a vraiment fait peur.

S’enchaîne ensuite l'explo du Rhodes Hill Center, avec un level design purement Resident Evilesque, tout simplement inlassable. On veut tout récupérer, tout fouiller, tout explorer. Le souci, c’est que Grace est extrêmement fragile. Les balles se comptent sur les doigts d’une main et les soins sont d’une rareté absolue.






On apprend donc à utiliser le comportement des zombies pour les éviter ou à exploiter le système d’infiltration pour les contourner. Le Rhodes Hill Center semble immense au premier abord. Mon seul reproche pour l’instant concerne l’exploration, un peu trop encadrée au début. J’aurais aimé pouvoir fouiller librement l’aile est ou ouest dès le départ, à la manière du manoir Spencer.

En parlant du manoir Spencer, les save room font leur retour. Malheureusement, la musique de cette dernière est dans la lignée de Resident Evil 7 et 8. Elle ne dégage pas grand-chose. Pour les fans hardcore des années 90, c’est presque un blasphème un tel ratage.





L’OST en général manque d’impact même. Je sais qu’on n’est plus dans les années 90 avec des thèmes d’ambiance en boucle en arrière-plan, mais rien n’empêchait d’intégrer une véritable piste marquante dans les salles calmes, comme le hall par exemple.

En revanche, le sound design est irréprochable. Avec le bon équipement, on entend des bruits partout. C’est à en devenir parano.

Je termine sur le système de sang de Grace. En récupérant du sang sur les ennemis ou dans l’environnement, on peut fabriquer des rubans encreurs, des munitions ou encore des seringues capables d’éliminer un ennemi d’un coup par derrière. J’ai adoré cette mécanique, qui apporte une vraie profondeur à la gestion des ressources.





Conclusion, j’ai adoré. Un peu moins avec Leon pour l'instant, mais l’ambiance est là, l’ADN Resident Evil aussi. On est encore une fois happé par cette boucle addictive où l’on veut tout fouiller, tout récupérer et tout découvrir. Bref, vivement le soir.

Les + :

-Visuellement, c’est juste sublime
-Level design et exploration made in RE
-De vrais moments de tension avec Grace
-Gestion des ressources exigeante dès le départ (du moins en classic)
-Sound design exceptionnel, à faire absolument avec un casque au top
-Le nouveau système de sang, un excellent ajout

Les - :

-OST trop discrète et une save room de la honte
-Phases avec Leon ultra bordélique
-Exploration du Rhodes Hill Center un peu trop linéaire au début


*Cadeau bonus de ma collection des volets numérotés. Oui, je sais, Code Vero n’a pas de numéro, mais vous savez tous à quel point cet épisode est trop important pour être ignoré.

Au passage, il n’y avait aucune rupture à la Fnac pour la lenticulaire, le rayon était rempli de bon matin. Je paniquerai moins la prochaine fois...*


    tags : resident evil resident evil 9 biohazard 9 re9 resident evil requiem resident evil requiem leon resident evil requiem avis resident evil 9 avis resident evil requiem avis a chaud resident evil requiem lenticulaire edition biohazard requiem
    posted the 02/28/2026 at 01:34 PM by marchand2sable
    comments (24)
    marchand2sable posted the 02/28/2026 at 01:36 PM
    Et sinon vous, votre avis pour l’instant ? Sans spoilers svp
    guiguif posted the 02/28/2026 at 01:37 PM
    Je suis pas loin de la fin, mon ep préféré avec RE4 Remake
    jenicris posted the 02/28/2026 at 01:43 PM
    J'ai pas joué des max, mais l'ambiance dans les passages avec Grace...wow, du vrai RE, qui enterre les 7 et 8 direct. Ce sound design
    mrpopulus posted the 02/28/2026 at 01:46 PM
    jenicris Je trouve que tu craches un peu trop sur les épisodes 7 et 8, ce sont de bon jeux malgré tout, surtout le 7. Certe ils font pas très RE dans l'âme mais les tacler gratuitement à chaque fois bon on a compris x)
    icebergbrulant posted the 02/28/2026 at 01:46 PM
    J’en suis aussi à 2-3 heures de jeu, je kiffe et je prie pour que ça reste comme ça jusqu'à la fin du jeu car les gros points noirs de Resident 7 et 8 sont les derniers tiers

    Comme ça a été dit au-dessus, incarner un personnage fragile comme Grâce rajoute une touche de flippe et fuir est une vraie option surtout face à certains zombies
    marchand2sable posted the 02/28/2026 at 01:51 PM
    guiguif

    Nice.

    jenicris

    Je pense que tu dois le savoir mais au cas où la PS5 a une option de son 3D personnalisable selon ton écoute et ton chez-toi, si tu as un bon casque. Je me suis chier dessus avec le monstre féminin avec ça.

    mrpopulus

    J'aime bien le 7 et le 8 aussi malgré leurs défauts, l'ambiance casse avec la série mais c'était une bonne chose je trouve ce coté reboot, c'était le bon moment de faire ça après le 6. Par contre le Chris blond no way !
    jenicris posted the 02/28/2026 at 01:51 PM
    mrpopulus j'aime pas le 7 en effet comme tu sais car pour moi c'est pas un vrai RE. Le 8 passe encore
    Après je déteste le 6...

    Mais bon il faut un point de comparaison.
    jenicris posted the 02/28/2026 at 01:52 PM
    marchand2sable j'ai pas encore essayé avec le casque, je ferai ça ce soir lumière étaiente
    burningcrimson posted the 02/28/2026 at 01:54 PM
    J en suis à plus de 15h de jeu et ouais je suis dac avec toi pour les points mentionnés par contre avec Léon ça s'améliore. Au final j aime beaucoup Grace et je trouve ses phases plus réussies que celles de Léon. Petit défaut cependant, l interface de l'inventaire sacrément bordélique. On ne voit pas au premker coup d'oeil quel type de munitions appartient à quelle arme, alors qu'avant on avait des couleurs. So far le jeu est un 8/10 pour moi et je vais le platiner.
    ravyxxs posted the 02/28/2026 at 01:54 PM
    Bordel la boîte de RE6 , bon après tu es fan ça se comprend...

    Quelle purge ce jeu n'empêche, j'avais le seum...
    burningcrimson posted the 02/28/2026 at 01:56 PM
    Par contre je trouve Re4 remake et Re2 remake légèrement superieurs à Requiem.
    jenicris posted the 02/28/2026 at 01:57 PM
    ravyxxs de loin le pire opus
    Le FF13 des RE
    bladagun posted the 02/28/2026 at 01:58 PM
    J'ai pas regardé la démo a l'époque aussi pour me préserver donc j'était pas au courant avant ton avis sans spoiler
    mrpopulus posted the 02/28/2026 at 01:58 PM
    jenicris Ça je sais que tu n'aimes pas xD Moi je trouve que c'est un bon reboot le 7 ^^

    marchand2sable Chris Bond quel enfer
    burningcrimson posted the 02/28/2026 at 01:59 PM
    jenicris Nan lol le pire Re c est le Zéro.
    jenicris posted the 02/28/2026 at 01:59 PM
    mrpopulus après les goûts et les couleurs comme on dit. Après si tu aimes le 7 tant mieux, je critique pas ^^
    jenicris posted the 02/28/2026 at 02:00 PM
    burningcrimson le 0 a quand même une ambiance au top, même si j'ai pas vraiment aimé cet opus non plus hormi le passage du train
    ravyxxs posted the 02/28/2026 at 02:01 PM
    burningcrimson Zero il fait mal au crâne, j'étais tellement hype quand j'ai commencé le jeu sacré ambiance, une fois fini, j'ai dit stop, plus jamais ce genre de torture....
    burningcrimson posted the 02/28/2026 at 02:03 PM
    ravyxxs jenicris Idem au début c était cool mais comme vous je n'en pouvais plus des allez retours incessants à cause de l'inventaire qui se remplissakt toutes les deux minutes. Par contre oui, l ambiance était cool
    niflheim posted the 02/28/2026 at 02:07 PM
    J'ai pas encore reçu mon édition steelbook mais de ce que j'en ai vu, bravo à Capcom pour la technique qui ont pris exemple sur les meilleurs de l'industrie.

    (No Spoil) https://www.youtube.com/shorts/v8gt_1r4ePs

    https://www.youtube.com/shorts/3JTS-a_xpnY
    marchand2sable posted the 02/28/2026 at 02:09 PM
    burningcrimson

    Ah oui je l’avais pas mentionné dans mon avis mais le coffre est vraiment pourri. J’aimais bien ranger à ma manière, j’étais un peu maniaque avec ça, mais là du coup ils ont tout simplifié avec du rangement automatique et par type. Résultat ça embrouille plus je trouve…

    ravyxxs

    Le 6, c’est vraiment les Mercenaires et les modes extra. Le gameplay se prête au multi je trouve mais dans la campagne, c’est un bordel ce gameplay. J’ai vraiment 500 h sur le Mercenaires sur ce jeu, c’est vraiment le meilleur de la série a ce niveau, du moins si on adhère au mode Mercenaires en coop.

    bladagun

    Et il n’y a aucun spoil j'ai juste écrit ‘grand monstre féminin’. Tu ne sais pas si c’est un boss, un simple ennemi, comment il apparaît, son point faible, a quoi elle ressemble etc. Je ne vois aucun spoil de mon côté.
    kurosu posted the 02/28/2026 at 02:10 PM
    Tu sais pas encore jouer
    burningcrimson posted the 02/28/2026 at 02:25 PM
    marchand2sable Exact ! Autre point positif : Le bestiaire. J ai jamais vu un jeu RE avec autant de monstres differents
    victornewman posted the 02/28/2026 at 02:40 PM
    guiguif le quel des 2 et le plus long le 9 ou le 4?
