[Resident Evil Requiem] Des comparaisons et une date pour les Amiibo


On commence avec une comparaison des PSSR améliorés sur PS5 Pro, PSSR d'origine contre Nouveau PSSR :




Capcom a réalisé un excellent travail avec le portage de Resident Evil Requiem sur Switch 2, mais si vous hésitez encore entre cette version et la version PlayStation 5, vous êtes au bon endroit. Nintendolife a publié une comparaison côte à côte du jeu sur Switch 2 et PS5 Pro, et comme vous pouvez le constater, les créateurs d'autres portages Switch 2, tels que Street Fighter 6, ont encore frappé fort :



Et enfin, les Amiibo ont une date :



Ca laissera du temps pour finir le jeu.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/02/video-resident-evil-requiem-side-by-side-comparison-switch-2-and-ps5/
    aeris341
    posted the 02/28/2026 at 11:38 AM by link49
    comments (5)
    edgar posted the 02/28/2026 at 11:50 AM
    Ça y est c’est déjà fini les comparos avec les PS4/PS4-Pro, Xbox Series S/X et PS5 ?

    C’est carrément avec la PS5 Pro dorénavant ?

    C’est quoi la prochaine étape, le PC Master Race ?

    Plus sérieusement et grâce à Capcom, on sait maintenant que la Switch 2 est un véritable monstre !
    ouroboros4 posted the 02/28/2026 at 11:51 AM
    La PS5 Pro ce monstre
    aeris341 posted the 02/28/2026 at 11:57 AM
    edgar Plus sérieusement et grâce à Capcom, on sait maintenant que la Switch 2 est un véritable monstre !


    Oui merci a Capcom de demontrer que la Switch 2 est tellement puissante qu'elle n'est pas du tout largué meme dans des comparatifs avec la PS5 Pro
    ouroboros4 posted the 02/28/2026 at 11:57 AM
    aeris341
    link49 posted the 02/28/2026 at 11:58 AM
    J'y joues actuellement sur Switch 2, et c'est un régal.
