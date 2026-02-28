On commence avec une comparaison des PSSR améliorés sur PS5 Pro, PSSR d'origine contre Nouveau PSSR :
Capcom a réalisé un excellent travail avec le portage de Resident Evil Requiem sur Switch 2, mais si vous hésitez encore entre cette version et la version PlayStation 5, vous êtes au bon endroit. Nintendolife a publié une comparaison côte à côte du jeu sur Switch 2 et PS5 Pro, et comme vous pouvez le constater, les créateurs d'autres portages Switch 2, tels que Street Fighter 6, ont encore frappé fort :
C’est carrément avec la PS5 Pro dorénavant ?
C’est quoi la prochaine étape, le PC Master Race ?
Plus sérieusement et grâce à Capcom, on sait maintenant que la Switch 2 est un véritable monstre !
Oui merci a Capcom de demontrer que la Switch 2 est tellement puissante qu'elle n'est pas du tout largué meme dans des comparatifs avec la PS5 Pro