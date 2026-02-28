profile
Toute les propositions de Bluepoint qui n'ont pas été accepté, après Bloodborne remake
Donc selon Bloomberg

Donc au départ :

Il y avait ce fameux GaaS de GOW, annulé en janvier 2025, avec Astreus. Qui pouvait être joué en coop. Et ou ils espéraient faire d'autres spin off par la suite de cet univers.
Pour ce jeu, Bluepoint n'était là que pour le concept, l'art et la technique et non le design. Et ça n'avançait pas

Le remake de Bloodborne accepté par Sony et refusé par FromSoftware.

Après Bloodborne, ils ont proposé cela:

Un autre remake de Shadow of the Colossus, et ce malgré l'opus de 2018. Bluepoint voulait le "moderniser".

Et un spin off de Ghost (non voulu par Sucker Punch également)

Tous refusé
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-19/sony-is-shutting-down-the-playstation-studio-bluepoint?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzb3VyY2UiOiJTdWJzY3JpYmVyR2lmdGVkQXJ0aWNsZSIsImlhdCI6MTc3MTUyNzAyNiwiZXhwIjoxNzcyMTMxODI2LCJhcnRpY2xlSWQiOiJUQVBZWlBLR0lGUFkwMCIsImJjb25uZWN0SWQiOiJCMUVBQkI5NjQ2QUM0REZFQTJBRkI4MjI1MzgyQTJFQSJ9.utABYnI4m_K6kqNqybZarBQ9T5WW_aWCH6NI3kt8Q64&embedded-checkout=true
    posted the 02/28/2026 at 10:46 AM by jenicris
    comments (28)
    shinz0 posted the 02/28/2026 at 10:52 AM
    "ce fameux GaaSvde GOW, annulé en janvier 2025, avec Astreus"

    Dommage pour Bloodborne mais ce jeu a besoin d'un remaster et non d'un remake comme Demon's Souls où certains changements artistiques n'avaient pas fait l'unanimité
    newtechnix posted the 02/28/2026 at 10:52 AM
    Clairement les mecs avaient un déficit en créativité, ils ne sont bons qu'en portage
    romgamer6859 posted the 02/28/2026 at 10:54 AM
    Que fromsoft aille se faire.

    Tout n'est que prétexte, quand on te refuse tout comme ça, pas étonnant qu'on te ferme ensuite.
    vyse posted the 02/28/2026 at 10:57 AM
    Un nouveau remake de Shadow ? Mais ils comptaient faire Quoi de plus ??
    shinz0 posted the 02/28/2026 at 10:58 AM
    newtechnix effectivement mais aussi peut-être qu'on les a cantonné qu'à faire cela

    romgamer6859 selon les rumeurs Miyazaki n'a apprécié le remake de Demon's Souls sur le plan artistique
    jenicris posted the 02/28/2026 at 10:59 AM
    vyse selon l'article. Bluepoint voulait le "moderniser"
    romgamer6859 posted the 02/28/2026 at 11:03 AM
    shinz0 shinz0 oui je sais, mais il aurait pu dire ce qu'il en attendait et participer au projet, à la limite faire un remaster sans tout changer.
    jenicris posted the 02/28/2026 at 11:04 AM
    romgamer6859 il a dit a Yoshida qu'il veut que personne ne touche a Bloodborne
    ravyxxs posted the 02/28/2026 at 11:05 AM
    Il y avait ce fameux GaaS de GOW, annulé en janvier 2025, avec Astreus.

    Non mais c'est qui le connard ou la connasse qui pense, que des gens sont intéréssés à parcourir un GAAS avec Atreus ?? Y a vraiment des tarés chez Playstation c'est pas possible....
    jenicris posted the 02/28/2026 at 11:07 AM
    romgamer6859 il a dit a Yoshida qu'il veut que personne ne touche a Bloodborne
    romgamer6859 posted the 02/28/2026 at 11:07 AM
    jenicris ouais ben personne n'y touchera, le jeu restera dans le placard. Il a critiqué le demon's souls remake mais ça a permis à des gens de le découvrir, personnes qui n'auraient jamais joué à la version ps3...
    shinz0 posted the 02/28/2026 at 11:08 AM
    ravyxxs déjà au tout début du projet qui a validé Atreus
    ravyxxs posted the 02/28/2026 at 11:11 AM
    Le soucis pour Bluepoint c'est qu'ils n'auraient jamais dû mettre leur touche sur certains point artistique, en commençant par SOC puis Demons Souls. Touche pas l'oeuvre en fait, fait un copier coller, si la statue fait un doigt d'honneur, fait pareil, modernise pas et met un drapeau multicolor dessus.

    Ils se sont entérés tout seul. Et Sucker Punch qui refuse, étrange...

    shinz0 Non mais je te jure, il manquerait plus que la série soit consacré à 90% sur le garçon et je craque....

    jenicris Pour le coup le studio me déçoit, laisser l'IP tranquille, faite la votre, moderniser, non mais ça va deux minutes le jeu c'est pas un titre Atari non plus, le remake sur PS4 est parfait....
    gamerdome posted the 02/28/2026 at 11:14 AM
    En même temps il y avait d'autres remakes plus intéressants et plus de jeux plus anciens à proposer.

    Comme God of War par exemple...
    djfab posted the 02/28/2026 at 11:17 AM
    ravyxxs : "Et Sucker Punch qui refuse, étrange..." : c'est tout à fait logique ! La série "Ghost of" c'est leur bébé, leur marque, elle a une certaine notoriété. A leur place j'aurais pas envie qu'un studio spécialisé dans les remakes ponde un spin-off de ma licence !
    altendorf posted the 02/28/2026 at 11:18 AM
    Bref, Bluepoint Games n’avait aucune créativité… On comprend mieux pourquoi le studio avait vite été relégué au rang de studio de support, en plus d’avoir du mal à recruter.

    Et c’est tellement débile de leur part de ne pas avoir proposé un remake de The Legend of Dragoon alors que plusieurs employés dont l’un des boss de BP sont de grands fans…
    marchand2sable posted the 02/28/2026 at 11:24 AM
    Ouais en gros, ce n’est pas une grosse perte, que des projets casse-gueule pour Sony. L’argent ne serait pas rentré du tout, voire les fans auraient gueulé comme jamais. Moderniser Shadow of the Colossus... Je vois déjà des PNJ donner des quêtes de merde entre deux colosse, non merci.
    ravyxxs posted the 02/28/2026 at 11:28 AM
    djfab Oui ça a du sens ce que tu dis, ça rejoins un peu la vision de Miyazaki et son équipe qui 'navait pas aimé le remake de Demon Soul d'un point de vue artistique.
    yanssou posted the 02/28/2026 at 11:32 AM
    Ici on juge à la hâte sans aucune connaissance.

    Qui vous dit que le remake de Bloodborne était bien fidèle à la vision de From ? Je préfère juste une maj à la limite.

    Tu met un game director chez Bluepoint je suis sur qu'il aurait pu proposer une nouvelle ip génial.
    jenicris posted the 02/28/2026 at 11:32 AM
    ravyxxs on dirait qu'ils avaient 0 idée. Je m'attendais a plus de créativité de leur part

    romgamer6859 il veut vraiment qu'un autre studio ne touche a ses jeux, mais de son côté il ne fait rien non plus alors que les joueurs veulent un Bloodborne 2 depuis des années
    zboubi480 posted the 02/28/2026 at 11:32 AM
    Annonce de la fermeture par Sony de Bluepoint : "Nooooonnn, un scandale, un énorme studio a qui a fait des supers remakes, Demon Soul GOTY, Shadow of the Colossus GOTY, un vrai studio de support avec une super équipe et un vrai talent, un scandale !!!"

    Dommage control

    Aujourd'hui :"studio de merde, Sony a eu raison, pas de jeu en préparation, y’en a marre des remakes, ils vont faire des économies, honte à Bluepoint !!!"

    jenicris posted the 02/28/2026 at 11:34 AM
    yanssou ils avaient déjà un game director
    niflheim posted the 02/28/2026 at 11:35 AM
    Atreus est ultra sous-estimé, une fois qu'on a pris vraiment le temps pour le maitriser, c'est du fun avec un sentiment de surpuissance, d'invincibilité (très différent de celui qu'on a avec Kratos).
    On a la sensation d'être Legolas dans Le Hobbit, le Seigneur des Anneaux. Je soupçonne même Santa Monica de s'en être grandement inspiré.
    yanssou posted the 02/28/2026 at 11:35 AM
    jenicris Dans ce cas là c'est une mauvaise gestion du studio. Il y avait pas un artwork sur une nouvelle ip par Bluepoint d'ailleurs ? Ou je confond peut être.
    jenicris posted the 02/28/2026 at 11:39 AM
    yanssou c'était sûrement le GaaS GOW
    51love posted the 02/28/2026 at 11:47 AM
    Que des projets de merde honnêtement....

    En 10 ans ca aurait été le remake du remake du remake?

    Alors oui je suis le premier à vouloir de la nouveauté, mais quelques remake de grands jeux ça fait tjs plaisir.. et Sony n'en manque pas....

    Ils auraient dû leur filer god of War trilogy au pire plutôt que de pomper des ressources aux studios créatifs comme Santa Monica

    A ce rythme là je prochaine God of War AAA ça sera en 2035....

    Merci Sony!
    shinz0 posted the 02/28/2026 at 11:47 AM
    altendorf un remake The Legend of Dragoon ça aurait tellement été une idée audacieuse
    idd posted the 02/28/2026 at 11:54 AM
    Puis quand ils ont fait leurs demandes j'imagine que ça devait être accompagné d'un joli dossier qu'ils se sont bien pris la peine de faire avec déjà du taff. 'était pas juste un mail comme ça.
    Ils ont bossé pour rien à chaque fois :/
