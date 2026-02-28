Donc selon Bloomberg



Donc au départ :



Il y avait ce fameux GaaS de GOW, annulé en janvier 2025, avec Astreus. Qui pouvait être joué en coop. Et ou ils espéraient faire d'autres spin off par la suite de cet univers.

Pour ce jeu, Bluepoint n'était là que pour le concept, l'art et la technique et non le design. Et ça n'avançait pas



Le remake de Bloodborne accepté par Sony et refusé par FromSoftware.



Après Bloodborne, ils ont proposé cela:



Un autre remake de Shadow of the Colossus, et ce malgré l'opus de 2018. Bluepoint voulait le "moderniser".



Et un spin off de Ghost (non voulu par Sucker Punch également)



Tous refusé