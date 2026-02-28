Donc selon Bloomberg
Donc au départ :
Il y avait ce fameux GaaS de GOW, annulé en janvier 2025, avec Astreus. Qui pouvait être joué en coop. Et ou ils espéraient faire d'autres spin off par la suite de cet univers.
Pour ce jeu, Bluepoint n'était là que pour le concept, l'art et la technique et non le design. Et ça n'avançait pas
Le remake de Bloodborne accepté par Sony et refusé par FromSoftware.
Après Bloodborne, ils ont proposé cela:
Un autre remake de Shadow of the Colossus, et ce malgré l'opus de 2018. Bluepoint voulait le "moderniser".
Et un spin off de Ghost (non voulu par Sucker Punch également)
Tous refusé
posted the 02/28/2026 at 10:46 AM by jenicris
Dommage pour Bloodborne mais ce jeu a besoin d'un remaster et non d'un remake comme Demon's Souls où certains changements artistiques n'avaient pas fait l'unanimité
Tout n'est que prétexte, quand on te refuse tout comme ça, pas étonnant qu'on te ferme ensuite.
romgamer6859 selon les rumeurs Miyazaki n'a apprécié le remake de Demon's Souls sur le plan artistique
Non mais c'est qui le connard ou la connasse qui pense, que des gens sont intéréssés à parcourir un GAAS avec Atreus ?? Y a vraiment des tarés chez Playstation c'est pas possible....
Ils se sont entérés tout seul. Et Sucker Punch qui refuse, étrange...
shinz0 Non mais je te jure, il manquerait plus que la série soit consacré à 90% sur le garçon et je craque....
jenicris Pour le coup le studio me déçoit, laisser l'IP tranquille, faite la votre, moderniser, non mais ça va deux minutes le jeu c'est pas un titre Atari non plus, le remake sur PS4 est parfait....
Comme God of War par exemple...
Et c’est tellement débile de leur part de ne pas avoir proposé un remake de The Legend of Dragoon alors que plusieurs employés dont l’un des boss de BP sont de grands fans…
Qui vous dit que le remake de Bloodborne était bien fidèle à la vision de From ? Je préfère juste une maj à la limite.
Tu met un game director chez Bluepoint je suis sur qu'il aurait pu proposer une nouvelle ip génial.
romgamer6859 il veut vraiment qu'un autre studio ne touche a ses jeux, mais de son côté il ne fait rien non plus alors que les joueurs veulent un Bloodborne 2 depuis des années
Dommage control
Aujourd'hui :"studio de merde, Sony a eu raison, pas de jeu en préparation, y’en a marre des remakes, ils vont faire des économies, honte à Bluepoint !!!"
On a la sensation d'être Legolas dans Le Hobbit, le Seigneur des Anneaux. Je soupçonne même Santa Monica de s'en être grandement inspiré.
En 10 ans ca aurait été le remake du remake du remake?
Alors oui je suis le premier à vouloir de la nouveauté, mais quelques remake de grands jeux ça fait tjs plaisir.. et Sony n'en manque pas....
Ils auraient dû leur filer god of War trilogy au pire plutôt que de pomper des ressources aux studios créatifs comme Santa Monica
A ce rythme là je prochaine God of War AAA ça sera en 2035....
Merci Sony!
Ils ont bossé pour rien à chaque fois :/