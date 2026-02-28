Jeux Vidéos

: Quelques exemples de points de bascule :



.Réussir l'installation durable des Vikings au Vinland.

.Faire de Chambord la capitale de la France.

.Une victoire japonaise à la bataille de Midway.

.L'échec de la prise de Constantine par les Ottomans.

.Le mariage de Charlemagne et de l'impératrice Irène de Constantinople.

.La découverte des Amériques par la Chine ou le Japon.

.La survie d'Alexandre le Grand.

On est tous plus ou moins méfiants vis-à-vis de l'IA, sauf si celle-ci est utilisée avec discernement. S'il y a bien un genre de jeu vidéo qui pourrait en bénéficier, c’est le RTS (stratégie en temps réel).Pourquoi, me direz-vous ? Pour la raison suivante.Imaginez un RTS qui vous permettrait de rejouer l'histoire de l'humanité, de ses débuts à nos jours. Au lancement, le jeu vous inciterait à suivre la trame historique réelle, mais vous pourriez, à tout moment, décider d'emprunter une autre direction.À chaque fois que vous modifiez le cours de l’histoire, l’IA générerait, en fonction de vos actions et de sa base de données, une nouvelle narration cohérente. L'idée serait d'avoir un RTS narratif permettant de créer des uchronies les plus réalistes possible.Une autre possibilité serait de pouvoir débuter la partie à n'importe quel moment de l'histoire. On pourrait ainsi diriger l'Espagne de sa naissance à nos jours, ou encore l'Empire du Mali (en notant que l'évolution différerait totalement de la réalité suite à l'absence ou au changement radical de la période coloniale).Au-delà de ça ceci aurait 3 buts.Aujourd'hui, dans unou un, tout est scripté. Si vous gagnez une bataille qui aurait dû être perdue, le jeu ne sait pas quoi en faire, ou alors les développeurs ont dû prévoir trois pauvres lignes de texte pour la forme. Avec l'IA, c'est fini. Si Alexandre le Grand survit, l'IA recalcule instantanément l'impact sur la culture, la langue et les frontières. On ne joue plus une mission, on vit une histoire qui s'écrit en direct selon nos exploits.Le plus fou, ce serait la réaction des autres nations gérées par l'IA. Imaginez : vous jouez la Chine et vous découvrez l'Amérique avec deux siècles d'avance. L'IA des nations européennes ne resterait pas les bras croisés à attendre 1492. Elle analyserait votre avance et adapterait sa stratégie, ses alliances et ses technologies pour tenter de vous rattraper. On aurait un défi stratégique imprévisible, car chaque partie serait unique selon les choix de l'adversaire.Au-delà du fun, ce genre de RTS serait un outil incroyable pour comprendre le "pourquoi" de l'histoire. En essayant de changer un événement, comme le mariage de Charlemagne ou la survie d'un empire, on verrait concrètement les conséquences que cela aurait pu avoir. C'est le mélange parfait entre le jeu de stratégie pur et une simulation historique ultra-réaliste qui nous ferait voir le passé sous un angle totalement nouveau.Personnellement, je kifferais tellement un jeu de ce genre. On a tous déjà joué à un jeu de stratégie en se disant : "Et si j'avais gagné cette bataille ? Et si j'avais fondé mon empire ailleurs ?". Mais d'habitude, le jeu s'arrête là ou ne nous propose rien de cohérent après.Avec l'IA, on ne jouerait plus contre un ordinateur, on jouerait avec un "conteur" qui réagit à nos délires les plus fous. Ce serait la liberté totale, sans les barrières des scénarios habituels.Je me demande vraiment si je suis le seul à avoir ce fantasme de gamer. Est-ce que vous aussi, vous aimeriez voir l'histoire se réécrire en direct sous vos yeux, ou est-ce que vous préférez rester sur des campagnes classiques et bien scriptées ?