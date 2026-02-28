profile
mrpopulus
46
Likes
Likers
mrpopulus
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1216
visites since opening : 2468186
mrpopulus > blog
[DUEL] Demon's Souls VS Dark Souls
Nouveau Duel après un petit moment d'absence, 2 jeux de Fromsoftware. Qui va l'emporter ? C'est à vous de décider !

Les règles vous les connaissez, je supprimerai les commentaires troll, les débats entre les 2 ça sera uniquement lors des résultats, sinon ça déborde trop lors de la recompte... bien évidement voter c'est bien mais dire pourquoi c'est encore mieux !

Autre point : C'est la version PS3 de Demon Souls ici, pas son Remake PS5



0 vote



0 vote
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/28/2026 at 10:23 AM by mrpopulus
    comments (8)
    cheynsu posted the 02/28/2026 at 10:29 AM
    Dark soul's sans hésitation demon's soul's était pour Moi sa version pré alpha (j'abuse un peu quand même)
    malroth posted the 02/28/2026 at 10:34 AM
    Dark souls 1 de part son level design de genie et des boss plus mémorables.

    Meme si j'aime les deux
    misterwhite posted the 02/28/2026 at 10:37 AM
    Les deux sont géniaux mais dark soul a mis la barre plus haut.
    Donc dark soul sans hésiter
    junaldinho posted the 02/28/2026 at 10:39 AM
    Dark souls
    vyse posted the 02/28/2026 at 10:54 AM
    Y'a aucun Duel..Demon souls est le brouillon de Dark Souls.. Dark Souls révolutionne le level design ; Demons Souls non..
    mrpopulus posted the 02/28/2026 at 10:58 AM
    vyse Certains peuvent quand même préférer Demon Souls.. Et merci de me laisser faire mes propres choix en duel si ça te plaît pas tu passes ton chemin
    aozora78 posted the 02/28/2026 at 11:09 AM
    Dark Souls, mériterait une vrai remake de la part de FromSoftware selon moi, c'était très dur de faire le remaster il y a 3 ans, tellement les environements sont techniquement moches et les animations plates. Heureusement le level-design, les Boss, la DA et les musiques tappent fort.
    ravyxxs posted the 02/28/2026 at 11:15 AM
    Pour le coup c'est un duel assez étrange qui ira dans une et unique direction au final, Dark Soul. Demon Soul classique est une plaie aujourd'hui à jouer, j'y jouais encore la semaine dernière, c'est un blueprint le truc, un brouillon comme dit plus haut, c'est sympa, mais tellement plat...Dark Soul le défonce sale !!!!!!!
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo