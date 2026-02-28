Nouveau Duel après un petit moment d'absence, 2 jeux de Fromsoftware. Qui va l'emporter ? C'est à vous de décider !
Les règles vous les connaissez, je supprimerai les commentaires troll, les débats entre les 2 ça sera uniquement lors des résultats, sinon ça déborde trop lors de la recompte... bien évidement voter c'est bien mais dire pourquoi c'est encore mieux !
Autre point : C'est la version PS3 de Demon Souls ici, pas son Remake PS5
0 vote
0 vote
tags :
posted the 02/28/2026 at 10:23 AM by mrpopulus
Meme si j'aime les deux
Donc dark soul sans hésiter