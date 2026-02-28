Jeux Video

Ok c'est du render IA UE5 mais bordel de cul, ça buteEt ce serait toujours un grand jeu vu son scénario de fou, qu'importe la linéarité du jeu.Après faudrait juste :- Dynamiser un peu les combats- Supprimer toutes les scènes cringe- Mettre de vraies quêtes annexes pour l'obtention des armes ultimes et pas de la merde genre éviter 200 fois la foudre- Mettre de vrais donjons au lieu de puzzle à base d'orbes- Rééquilibrer un peu le jeu pour éviter de one-shot le boss finalMais vraiment, c'était un très bon jeu hein