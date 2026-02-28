profile
Et si Final Fantasy X avait aussi son joli remake
Jeux Video




Ok c'est du render IA UE5 mais bordel de cul, ça bute

Et ce serait toujours un grand jeu vu son scénario de fou, qu'importe la linéarité du jeu.

Après faudrait juste :

- Dynamiser un peu les combats
- Supprimer toutes les scènes cringe
- Mettre de vraies quêtes annexes pour l'obtention des armes ultimes et pas de la merde genre éviter 200 fois la foudre
- Mettre de vrais donjons au lieu de puzzle à base d'orbes
- Rééquilibrer un peu le jeu pour éviter de one-shot le boss final

Mais vraiment, c'était un très bon jeu hein
    posted the 02/28/2026 at 09:51 AM by shanks
    comments (29)
    malroth posted the 02/28/2026 at 09:52 AM
    je signe à 1000%
    ouroboros4 posted the 02/28/2026 at 09:54 AM
    Mouais pas d'accord
    Les temples se suffisent à eux-même, ce sont censé être des épreuves pour les gardiens
    Pas besoin d'en faire des donjons.

    Supprimer les scènes cringe? Comme quoi? Hormis celle ou Tidus rigole à haute voix....
    foxstep posted the 02/28/2026 at 10:01 AM
    C'était mon premier FF et mon premier Jrpg. La claque à l'époque
    fiveagainstone posted the 02/28/2026 at 10:01 AM
    Les puzzles ou il fallait pousser les stèles sur la glace et mettre les bouboules, c'était horrible.

    Sinon ouais ce serait cool, c'était un bon FF.
    ravyxxs posted the 02/28/2026 at 10:03 AM
    Incroyable ce FF, j'ai versé une larme lorsque...well vous savez....
    rbz posted the 02/28/2026 at 10:07 AM
    Quelle scène cringe encore ?
    balf posted the 02/28/2026 at 10:08 AM
    Et surtout pas de monde ouvert mais plus des zones ouvertes comme FFXII.
    Et un remake à la FFVII, mais en un seul jeu, la je signe direct
    adamjensen posted the 02/28/2026 at 10:08 AM
    Bof, avec le recul, il est plutôt moyen.
    Je l'aime bien quand même lui et FF X-2, mais bon...
    C'était d'ailleurs mon premier jeu PS2 avec Tekken 4 en Bundle.
    Les best, ca reste FF 6, 7, 8 et 9, et FF 7 Remake et Rebirth.
    Par contre c'est clair qu'il reste largement mieux que tout les Final Fantasy de merde sortie après.
    ouroboros4 posted the 02/28/2026 at 10:10 AM
    rbz justement j'en vois pas trop non plus
    Hormis le scène ou Tidus rigole en hurlant mais cela a du sens sur son état d'esprit à ce moment-là
    wickette posted the 02/28/2026 at 10:11 AM
    L’histoire la plus touchante de tous les FF. Et une des meilleures OST des FF, voir du JV

    Après il a vieilli, on ne va pas avoir des puzzle portal dans un jeu comme ça hein

    J’ai fait le HD remaster sur switch, franchement c’etait propre avec l’OST réorchestrée en plus je préfère très largement voir FFVI ou FFIX en remake, FFX HD est tout à fait jouable
    magneto860 posted the 02/28/2026 at 10:15 AM
    Je l'ai fini peut-être quatre fois, la plupart en maximisant le sphérier et en allant jusqu'à Der Richter, pour moi un remake c'est non. Je l'ai joué encore l'année dernière.

    C'est probablement le FF le plus populaire après le 7, mais un remake impliquerait probablement de refaire le X-2 (que j'apprécie beaucoup, avec sa via infinito notamment, mais qui reste un des FF les plus mal aimé) et idéalement le donjon de la version internationale.

    Le jeu n'en a pas besoin, je préfèrerais qu'ils se concentrent sur les FF de la PS1.
    magneto860 posted the 02/28/2026 at 10:19 AM
    Le One-shot du boss final, c'est comme dans Clair Obscur hein. Ca dépend de ton niveau.

    Si tu as fait le centre d'entraînement et que tu as optimisé le sphérier, évidemment que tu one shot. Mais si tu y vas yolo avec ton niveau 35, c'est beaucoup plus dur.

    C'est comme faire la fin du jeu avec ou sans Anima et les Magus. Avec, c'est le mode facile. Sans, c'est du défi en plus (mais la zone la plus hard du jeu est cachée et ne sert que pour du lever-up).
    bladagun posted the 02/28/2026 at 10:20 AM
    Mon preferé apres le 9 perso.

    Si ils pouvaient créer un vrai jeu de blitzball j'adorerais
    ouroboros4 posted the 02/28/2026 at 10:21 AM
    magneto860 exactement
    Quand tu pousses ton équipe dans ce genre d'extrême c'est pour combattre les chimères purgatrice
    Et de tout façon cela n'aurait aucun sens de faire ça vu que avec le contexte, à ce moment-là, les personnages sont immortel
    mazeroza posted the 02/28/2026 at 10:25 AM
    C'est à partir de cette épisode que Final fantasy est mort pour moi.
    rbz posted the 02/28/2026 at 10:34 AM
    ouroboros4 je cherche plus a comprendre de toute façon
    Concernant les screen , joli taff mais le rendu ue5 me fait bailler.

    FFX ça doit être mon ff pref et un de mes jrpg pref.
    C'est le seul jeu que je me refait 1 x par un an, donc remake ou pas , ça changera pas grand chose pour moi ^^
    zekk posted the 02/28/2026 at 10:38 AM
    Pas d'accord avec la moitié des points arrêtez de tout vouloir "dynamiser "
    gat posted the 02/28/2026 at 10:39 AM
    Sans oublier le Blitzball
    zekk posted the 02/28/2026 at 10:40 AM
    Au plus le temps passe, au plus il remonte dans mon top, ce jeu est vraiment top avec l'histoire la plus touchante de la saga
    shanks posted the 02/28/2026 at 10:42 AM
    magneto860 ouroboros4
    La différence entre Clair Obscur et Final Fantasy X, c'est que dans le premier, tu as le choix de terminer le jeu dans une difficulté normal PUIS de upper en endgame pour tous les annexes.

    FFX, c'est "avant" la fin que tu dois tout faire pour le 100%, ce qui bride l'expérience. Après oui, on peut toujours recharger sa save et oui, le contexte scénaristique de FFX élimine la notion de endgame (relativement vu FFX-2 ) mais voilà.

    rbz
    Disons que les personnages semblaient parfois surjoués.
    Genre (sans spoil surtout) le moment où l'on retrouve Auron qui nous fait un certain reveal, la réaction de Tidus qui gueule avec sa tête qui remue dans tous les sens, je trouvais ça abusait. Et c'est même pas du recul. Déjà à la sortie PS2, j'avais 16 ans, j'avais déjà cette impression.
    rbz posted the 02/28/2026 at 10:52 AM
    shanks ok ok je vois dans ce cas précis je comprend parce que ça touche principalement a la mise en scène, qui est super vieillotte et pas forcément toujours bien exécuté. Et le doublage us n'arrange pas les choses ( même si il est plutôt très bon pour l'époque.)
    Après du point de vue écriture du jeu, je trouve que ya rien à redire globalement.
    kakazu posted the 02/28/2026 at 10:53 AM
    J'ai commencéla saga avec celui-ci donc j'y suis attaché. Les 2 images sont magnifiques s'ils font un remake ça sera avec plaisir
    shanks posted the 02/28/2026 at 10:54 AM
    rbz
    Rien à dire non plus sur l'écriture, et le scénario reste dans le top 3 de la franchise, et peut-être la meilleure fin (je considère que le X-2 n'existe pas).
    arquion posted the 02/28/2026 at 10:56 AM
    adamjensen FF12, vrai dernier FF de qualité.
    shambala93 posted the 02/28/2026 at 10:59 AM
    Avec plaisir même si le XII me plairait plus.
    grospich posted the 02/28/2026 at 11:02 AM
    Je l'ai refait il y a 2 ans, c'est toujours un monument du JV avec des thèmes qui résonnent encore aujourd'hui.

    Après quand on a connu le jeu à l'époque ça m'a pas gêné graphiquement de le refaire (nostalgie), mais si ça rebute la jeune génération, alors oui ça serait bien un Remake.
    shambala93 posted the 02/28/2026 at 11:03 AM
    mazeroza
    Tu dis ça comme si t’avais 45 ans quand l’opus est sortie … quel cinéma.
    magneto860 posted the 02/28/2026 at 11:33 AM
    shanks Je l'ai peut-être fait à tord mais perso j'ai passé l'acte 3 de Clair Obscur (CO) à aller chercher les zones non explorées, les boss cachés et les collectibles, car je craignais de devoir faire une NG+ si je me loupais. Donc j'ai vécu CO de la même manière qu'un FF10.

    Et je me suis retrouvé à péter un Sprong et un Pétank chromatique en moins de cinquante secondes chacun parce que mon niveau avait explosé contre un certain boss caché.

    Après CO propose plusieurs difficultés (on peut passer en facile ou en difficile, voire se rajouter des handicaps via les camps) quand FF10 ne propose qu'une difficulté (mais propose des combats hyper exigeants, les purgatrices, y compris au niveau 99 et avec les armes légendaires).
    link49 posted the 02/28/2026 at 11:39 AM
    J'ai adoré cet opus.
