Ok c'est du render IA UE5 mais bordel de cul, ça bute
Et ce serait toujours un grand jeu vu son scénario de fou, qu'importe la linéarité du jeu.
Après faudrait juste :
- Dynamiser un peu les combats
- Supprimer toutes les scènes cringe
- Mettre de vraies quêtes annexes pour l'obtention des armes ultimes et pas de la merde genre éviter 200 fois la foudre
- Mettre de vrais donjons au lieu de puzzle à base d'orbes
- Rééquilibrer un peu le jeu pour éviter de one-shot le boss final
Mais vraiment, c'était un très bon jeu hein
Les temples se suffisent à eux-même, ce sont censé être des épreuves pour les gardiens
Pas besoin d'en faire des donjons.
Supprimer les scènes cringe? Comme quoi? Hormis celle ou Tidus rigole à haute voix....
Sinon ouais ce serait cool, c'était un bon FF.
Et un remake à la FFVII, mais en un seul jeu, la je signe direct
Je l'aime bien quand même lui et FF X-2, mais bon...
C'était d'ailleurs mon premier jeu PS2 avec Tekken 4 en Bundle.
Les best, ca reste FF 6, 7, 8 et 9, et FF 7 Remake et Rebirth.
Par contre c'est clair qu'il reste largement mieux que tout les Final Fantasy de merde sortie après.
Hormis le scène ou Tidus rigole en hurlant mais cela a du sens sur son état d'esprit à ce moment-là
Après il a vieilli, on ne va pas avoir des puzzle portal dans un jeu comme ça hein
J’ai fait le HD remaster sur switch, franchement c’etait propre avec l’OST réorchestrée en plus je préfère très largement voir FFVI ou FFIX en remake, FFX HD est tout à fait jouable
C'est probablement le FF le plus populaire après le 7, mais un remake impliquerait probablement de refaire le X-2 (que j'apprécie beaucoup, avec sa via infinito notamment, mais qui reste un des FF les plus mal aimé) et idéalement le donjon de la version internationale.
Le jeu n'en a pas besoin, je préfèrerais qu'ils se concentrent sur les FF de la PS1.
Si tu as fait le centre d'entraînement et que tu as optimisé le sphérier, évidemment que tu one shot. Mais si tu y vas yolo avec ton niveau 35, c'est beaucoup plus dur.
C'est comme faire la fin du jeu avec ou sans Anima et les Magus. Avec, c'est le mode facile. Sans, c'est du défi en plus (mais la zone la plus hard du jeu est cachée et ne sert que pour du lever-up).
Si ils pouvaient créer un vrai jeu de blitzball j'adorerais
Quand tu pousses ton équipe dans ce genre d'extrême c'est pour combattre les chimères purgatrice
Et de tout façon cela n'aurait aucun sens de faire ça vu que avec le contexte, à ce moment-là, les personnages sont immortel
Concernant les screen , joli taff mais le rendu ue5 me fait bailler.
FFX ça doit être mon ff pref et un de mes jrpg pref.
C'est le seul jeu que je me refait 1 x par un an, donc remake ou pas , ça changera pas grand chose pour moi ^^
La différence entre Clair Obscur et Final Fantasy X, c'est que dans le premier, tu as le choix de terminer le jeu dans une difficulté normal PUIS de upper en endgame pour tous les annexes.
FFX, c'est "avant" la fin que tu dois tout faire pour le 100%, ce qui bride l'expérience. Après oui, on peut toujours recharger sa save et oui, le contexte scénaristique de FFX élimine la notion de endgame (relativement vu FFX-2 ) mais voilà.
Disons que les personnages semblaient parfois surjoués.
Genre (sans spoil surtout) le moment où l'on retrouve Auron qui nous fait un certain reveal, la réaction de Tidus qui gueule avec sa tête qui remue dans tous les sens, je trouvais ça abusait. Et c'est même pas du recul. Déjà à la sortie PS2, j'avais 16 ans, j'avais déjà cette impression.
Après du point de vue écriture du jeu, je trouve que ya rien à redire globalement.
Rien à dire non plus sur l'écriture, et le scénario reste dans le top 3 de la franchise, et peut-être la meilleure fin (je considère que le X-2 n'existe pas).
Après quand on a connu le jeu à l'époque ça m'a pas gêné graphiquement de le refaire (nostalgie), mais si ça rebute la jeune génération, alors oui ça serait bien un Remake.
Tu dis ça comme si t’avais 45 ans quand l’opus est sortie … quel cinéma.
Et je me suis retrouvé à péter un Sprong et un Pétank chromatique en moins de cinquante secondes chacun parce que mon niveau avait explosé contre un certain boss caché.
Après CO propose plusieurs difficultés (on peut passer en facile ou en difficile, voire se rajouter des handicaps via les camps) quand FF10 ne propose qu'une difficulté (mais propose des combats hyper exigeants, les purgatrices, y compris au niveau 99 et avec les armes légendaires).