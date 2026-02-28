profile
Mars 2026, plus interessant que l'on pourrait imaginer



Date : 3 Mars I PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2




Date : 5 Mars I PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2


Date : 5 Mars I NS2




Date : 12 Mars I PC/PS5/XSX


Date : 12 Mars I PC/PS5/XSX/NS2




Date : 13 Mars I PC/PS5/XSX/NS2




Date : 18 Mars I NS2




Date : 19 Mars I PC/PS5/XSX




Date : 26 Mars I NS2


Date : 26 Mars I PC/PS5/XSX


Date : 26 Mars I PC/Switch/NS2


Date : 26 Mars I PC/PS5/XSX


Date : 26 Mars I PC/PS5/XSX



Date : 31 Mars I PC/PS5/XSX/Switch/NS2


Date : 31 Mars I PC


Janvier nous avons eu :
The Legend of Heroes : Trails Beyond the Horizon / MIO : Memories in Orbit / Cairn
Février nous avons eu :
Dragon Quest VII Reimagined / Nioh 3 / Mewgenics / Reanimal / Demon Tides / Resident Evil Requiem
    posted the 02/28/2026 at 09:00 AM by nicolasgourry
    comments (12)
    saram posted the 02/28/2026 at 09:25 AM
    Juste Crimson Desert qui m'intrigue mais je reste méfiant.
    ravyxxs posted the 02/28/2026 at 10:01 AM
    LOK Ascend j'ai vraiment l'impression qu'ils ont peur de faire un titre ambitieux avec la licence, c'est triste....

    Merci pour l'article nicolasgourry
    idd posted the 02/28/2026 at 10:04 AM
    besoin de faire des arbitrages car y a trop de jeux là....
    Y a aussi Life is Strange Reunion le 26
    idd posted the 02/28/2026 at 10:05 AM
    a noter que legacy of kain y a un pack avec les 2 jeux et il me semble une version boite plus tard dans l'année comme pour soul reaver 1/2 donc je vais attendre
    wickette posted the 02/28/2026 at 10:14 AM
    Monster Hunter stories 3 la demo sur switch 2 était vraiment décevante techniquement parlant

    Ça rame, c’est flou,..pas content, je voulais l’acheter dessus mais c’est plus possible sans qu’ils améliorent ça nettement, la console est capable de mieux sans ce foutu RE Engine qui rame sur les grandes cartes
    kikoo31 posted the 02/28/2026 at 10:22 AM
    En Avril ,c'est pire le GOTY arrive
    nicolasgourry posted the 02/28/2026 at 10:25 AM
    ravyxxs de rien ^^
    pcverso posted the 02/28/2026 at 10:51 AM
    Il y a aussi death stranding 2 sur pc
    cyr posted the 02/28/2026 at 11:03 AM
    Perso j'ai eu tous ce que je voulais. Maintenant j'attends des annonces.

    J'ai d'autre jeux dans ma liste, j'attends des promos Maintenant.

    Fallout 4
    Et j'ai démarré resident evil requiem hier, et je dois avouer que je suis bien impressionné du résultat. C'est la qu'on se rend compte que nintendo ne fais pas dans les graphismes. La switch2 est capable , biensur avec des compromis. Mais les compromis sont moins prononcé qu'avec la switch 1.

    Vivement le prochain nintendo direct...


    Me reste 100 go dans la memoire de la switch2 et 150 go sur ma carte 1 to express.... mais bon il y a pas mal de jeux switch 1. Faut que je termine et que les dégages.....
    ravyxxs posted the 02/28/2026 at 11:03 AM
    kikoo31 ?
    kikoo31 posted the 02/28/2026 at 11:49 AM
    ravyxxs tomodachi life
    ravyxxs posted the 02/28/2026 at 11:55 AM
    kikoo31 lol i see, have fun then.
