« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Janvier nous avons eu :
The Legend of Heroes : Trails Beyond the Horizon / MIO : Memories in Orbit / Cairn
Février nous avons eu :
Dragon Quest VII Reimagined / Nioh 3 / Mewgenics / Reanimal / Demon Tides / Resident Evil Requiem
Merci pour l'article nicolasgourry
Y a aussi Life is Strange Reunion le 26
Ça rame, c’est flou,..pas content, je voulais l’acheter dessus mais c’est plus possible sans qu’ils améliorent ça nettement, la console est capable de mieux sans ce foutu RE Engine qui rame sur les grandes cartes
J'ai d'autre jeux dans ma liste, j'attends des promos Maintenant.
Fallout 4
Et j'ai démarré resident evil requiem hier, et je dois avouer que je suis bien impressionné du résultat. C'est la qu'on se rend compte que nintendo ne fais pas dans les graphismes. La switch2 est capable , biensur avec des compromis. Mais les compromis sont moins prononcé qu'avec la switch 1.
Vivement le prochain nintendo direct...
Me reste 100 go dans la memoire de la switch2 et 150 go sur ma carte 1 to express.... mais bon il y a pas mal de jeux switch 1. Faut que je termine et que les dégages.....