Même les anciens jeux Pokémon n'échappent visiblement pas à une petite dose de censure moderne!En effet sur les deux "nouveaux" jeux Pokémon Vert Feuille et Rouge accessible sur Switch et Switch 2 dés aujourd'hui, le jeu nous empêche de choisir un nom/mot "interdit" par le jeu au personnage principal.Si vous le faite, le jeu le remplacera automatiquement par un des noms proposés parmi la liste de bases.L'époque où vous pouviez appeler votre rival par une insulte semble terminerPS : pour ceux qui se posent encore la question, les fameux tickets Aurore et Mystique(qui permettent de se rendre sur les îles ou se trouvent Deoxys et Lugia/Ho-oh) sont remis par le Professeur Chen après avoir vaincu la Ligue Pokémon !PS2 : enfin, contrairement à certaines rumeurs, le casino de Céladopole est bien accessible dans son entièreté!https://x.com/RexProfessor/status/2027413778405466394