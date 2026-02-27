profile
Pokémon Vert Feuille et Rouge Feu sur Switch ont eu droit à de la censure
Même les anciens jeux Pokémon n'échappent visiblement pas à une petite dose de censure moderne!

En effet sur les deux "nouveaux" jeux Pokémon Vert Feuille et Rouge accessible sur Switch et Switch 2 dés aujourd'hui, le jeu nous empêche de choisir un nom/mot "interdit" par le jeu au personnage principal.

Si vous le faite, le jeu le remplacera automatiquement par un des noms proposés parmi la liste de bases.

L'époque où vous pouviez appeler votre rival par une insulte semble terminer

PS : pour ceux qui se posent encore la question, les fameux tickets Aurore et Mystique(qui permettent de se rendre sur les îles ou se trouvent Deoxys et Lugia/Ho-oh) sont remis par le Professeur Chen après avoir vaincu la Ligue Pokémon !

PS2 : enfin, contrairement à certaines rumeurs, le casino de Céladopole est bien accessible dans son entièreté!


https://x.com/RexProfessor/status/2027413778405466394
    posted the 02/27/2026 at 07:06 PM by ouroboros4
    comments (6)
    biboufett posted the 02/27/2026 at 07:10 PM
    visiblement le ticket pour avoir Deoxis et Lugia/ohoh est donnée apres avoir battu la ligue Pokemon
    ouroboros4 posted the 02/27/2026 at 07:10 PM
    biboufett c'est exacte!
    kikoo31 posted the 02/27/2026 at 07:13 PM
    ouroboros4 Sans parler du fait qu'il ait supprimer les casino maintenant ...
    ouroboros4 posted the 02/27/2026 at 07:21 PM
    kikoo31 Après vérification le casino est bien accessible
    kikoo31 posted the 02/27/2026 at 07:36 PM
    ouroboros4
