Une rumeur circule cet après-midi, alimentée par un informateur chinois qui avait apparemment révélé avec exactitude des informations sur Ninja Gaiden 4 avant sa sortie : un tout nouveau jeu Bayonetta serait en développement. Mais ce n'est pas tout ! L'informateur affirme également qu'un remake ou une remasterisation du Bayonetta original est prévu, dans le même esprit que Metal Gear Solid Delta : Snake Eater . Il conclut en indiquant qu'un remaster/remake de Metal Gear Rising Revengence serait lui aussi en développement. Voici un résumé traduit par l'utilisateur Reddit teardropfrozen :Genre : Jeu d'action axé sur les personnages. Afin de toucher un public plus large, la complexité du système de combat sera réduite tout en ajoutant du contenu de jeu.Modifications : Les Tissages maléfiques peuvent désormais être exécutés directement, consommant une sorte de barre de ressources. Ajout de nouvelles mécaniques de garde et de contre-attaque au bouclier (les mécaniques d’esquive restent inchangées).Développement : basé sur UE5. Studio de premier plan au Japon. Budget équivalent à celui de Final Fantasy XVI . En développement depuis deux ans. Phases de recherche et développement et de prototypage terminées ; développement d’une version verticale avec un gameplay de base et un niveau de qualité éprouvés.État d'avancement : Le développement débutera en production de masse si l'approbation de Tencent est obtenue en mars. La sortie du jeu complet est prévue pour début 2028, mais une annonce officielle est probable fin 2026.Commentaires de la personne à l'origine de la fuite : un design peu impressionnant, un jeu moyen.Projets : Remasterisation/Remake de Bayonetta et Metal Gear Rising Revengeance .Échelle : Supérieure à une remasterisation, inférieure à un remake complet.Bayonetta Remaster/Remake : Développé sous UE5. Amélioration des modèles et des textures. Il ne s’agit pas d’un remaster classique ; le gameplay et la conception des niveaux seront légèrement modifiés (à l’instar de Metal Gear Solid Delta : Snake Eater ).Date de sortie : annonce en 2026, sortie en 2027.PlatinumGames a racheté Bayonetta . Le nouveau jeu et sa version remasterisée/remake sortiront sur plusieurs plateformes.Ils n'ont racheté que le Bayonetta original pour le reboot de la franchise et le remaster/remake. Ils n'ont actuellement aucun projet de récupérer Bayonetta 2 et Bayonetta 3.L'avenir de la franchise Bayonetta dépend du succès commercial du remaster/remake et de la négociation du budget de développement.L'industrie du jeu vidéo au Japon traverse une période difficile. Les studios manquent de confiance et hésitent à investir massivement dans de nouvelles licences. Ils privilégient les remasters et les remakes d'anciens titres pour limiter les risques, et PlatinumGames ne fait que suivre la tendance.