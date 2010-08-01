profile
Bayonetta
name : Bayonetta
platform : Xbox 360
editor : Sega
developer : PlatinumGames
genre : action
multiplayer : non
european release date : 01/08/2010
us release date : 01/05/2010
japanese release date : 10/29/2009
other versions : PlayStation 3
official website : http://www.bayonetta.com/
[Rumeur] Un nouveau Bayonetta + remaster/remake pour le premier Bayonetta et Metal Gear Rising?


Une rumeur circule cet après-midi, alimentée par un informateur chinois qui avait apparemment révélé avec exactitude des informations sur Ninja Gaiden 4 avant sa sortie : un tout nouveau jeu Bayonetta serait en développement. Mais ce n'est pas tout ! L'informateur affirme également qu'un remake ou une remasterisation du Bayonetta original est prévu, dans le même esprit que Metal Gear Solid Delta : Snake Eater . Il conclut en indiquant qu'un remaster/remake de Metal Gear Rising Revengence serait lui aussi en développement. Voici un résumé traduit par l'utilisateur Reddit teardropfrozen :

Nouveau jeu Bayonetta

Genre : Jeu d'action axé sur les personnages. Afin de toucher un public plus large, la complexité du système de combat sera réduite tout en ajoutant du contenu de jeu.
Modifications : Les Tissages maléfiques peuvent désormais être exécutés directement, consommant une sorte de barre de ressources. Ajout de nouvelles mécaniques de garde et de contre-attaque au bouclier (les mécaniques d’esquive restent inchangées).
Développement : basé sur UE5. Studio de premier plan au Japon. Budget équivalent à celui de Final Fantasy XVI . En développement depuis deux ans. Phases de recherche et développement et de prototypage terminées ; développement d’une version verticale avec un gameplay de base et un niveau de qualité éprouvés.
État d'avancement : Le développement débutera en production de masse si l'approbation de Tencent est obtenue en mars. La sortie du jeu complet est prévue pour début 2028, mais une annonce officielle est probable fin 2026.
Commentaires de la personne à l'origine de la fuite : un design peu impressionnant, un jeu moyen.

Projets de remasterisation/remake

Projets : Remasterisation/Remake de Bayonetta et Metal Gear Rising Revengeance .
Échelle : Supérieure à une remasterisation, inférieure à un remake complet.
Bayonetta Remaster/Remake : Développé sous UE5. Amélioration des modèles et des textures. Il ne s’agit pas d’un remaster classique ; le gameplay et la conception des niveaux seront légèrement modifiés (à l’instar de Metal Gear Solid Delta : Snake Eater ).
Date de sortie : annonce en 2026, sortie en 2027.

Propriété intellectuelle et édition

PlatinumGames a racheté Bayonetta . Le nouveau jeu et sa version remasterisée/remake sortiront sur plusieurs plateformes.

Ils n'ont racheté que le Bayonetta original pour le reboot de la franchise et le remaster/remake. Ils n'ont actuellement aucun projet de récupérer Bayonetta 2 et Bayonetta 3.

L'avenir de la franchise Bayonetta dépend du succès commercial du remaster/remake et de la négociation du budget de développement.

Contexte industriel

L'industrie du jeu vidéo au Japon traverse une période difficile. Les studios manquent de confiance et hésitent à investir massivement dans de nouvelles licences. Ils privilégient les remasters et les remakes d'anciens titres pour limiter les risques, et PlatinumGames ne fait que suivre la tendance.


https://mynintendonews.com/2026/02/27/rumour-new-bayonetta-game-in-development-plus-bayonetta-metal-gear-rising-revengence-remaster-remakes/
    comments (8)
    adamjensen posted the 02/27/2026 at 05:58 PM
    Si c'est des vrai Remake, je suis pour.
    Surtout pour Metal Gear Rising Revengeance.Pas vu de meilleur Gameplay d'un Beat Them All à ce jour.
    Par contre j'ai pas encore fait Bayonetta 2 et 3.
    masharu posted the 02/27/2026 at 06:00 PM
    Donc sans SEGA ? J'ai un peu de mal à croire et je ne sais pas si c'est une bonne chose vu ce qu'ils ont fait avec World of Demon and The Wonderful 101.
    burningcrimson posted the 02/27/2026 at 06:00 PM
    Bayo 1 se joue encore très bien aujourd hui... Par contre MGS rising, même si il se joue très bien est assez difficile à trouver
    altendorf posted the 02/27/2026 at 06:02 PM
    PlatinumGames est une coquille vide actuellement. Je vois mal le studios se lancer sur trois projets aussi ambitieux sans avoir de l'aide.
    brook1 posted the 02/27/2026 at 06:09 PM
    Dommage qu'ils envisagent pas la même chose pour Vanquish avec UE5, ça aurait de la gueule
    5120x2880 posted the 02/27/2026 at 06:12 PM
    Déjà fait le remaster, si c'est un remake, à voir si on échappe à l'UE5 mais c'est très peu probable.
    vyse posted the 02/27/2026 at 06:17 PM
    burningcrimson bof le 1 et le 2 sont très anguleux
    newtechnix posted the 02/27/2026 at 06:33 PM
    On comprends dans tout cela que Platinum Games a du mal à aller de l'avant.
    Bon là si ils ne font que le premier c'est peut être aussi parce que Nintendo a mis des sous dans le deux et le trois et le Cireza donc faudra pas seulement le feu vert de Sega mais aussi de Nintendo, c'est pas clair.

    "L'informateur affirme également qu'un remake ou une remasterisation du Bayonetta original est prévu, dans le même esprit que Metal Gear Solid Delta : Snake Eater ."

    honnêtement je ne vois pas l'intérêt

    "L'avenir de la franchise Bayonetta dépend du succès commercial du remaster/remake et de la négociation du budget de développement."

    moche à dire mais les joueurs n se retrouve coincé: si ce portage Bayonetta bide, on peut penser que Platinum sera dans la mouise.
    Si Bayonetta cartonne ils bosseront encore sur les remakes.
