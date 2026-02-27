Le PSSR 2.0 arrive bientôt avec son lot de promesses - et tant mieux -, et cela me permet de faire un petit détour en 2013 - oui déjà 13 ans - avec la technologie TressFX d'AMD sur PC.
Cette techno était considérée comme gourmande puisqu'il fallait au moins une GTX 670 pour en profiter dans des img/sec optimales.
Impressionnant déjà.
En 3DVision, lien inside, Tomb Raider 2013 fut la plus grosse claque de ma vie de Gamer en terme d'immersion après le Voodoo 3DFX.
En tout cas, Lara Croft qui doit avoir 50 berges aujourd'hui, n'avait pas succombé à la mode de ces femmes brunes qui coupe court leurs cheveux, et les blondissent (ce qui les vieillit), puis regrettent, sans quoi l'effet TressFX serait nul.
Quelle femme ! dire que les méchants auraient pu en profiter pour les lui tirer, couper etc. Non, ells les porte fièrement, avec stress mais sans tresses.
3DVision (améliorations des réflections et distances d'affichage)
On a clairement fait un bon en arrière avec la reconstruction d'images basée sur l'IA !
NVIDIA a enterré le Fils X. Dommage. Une vieille GTX 580 qui bat une RTX 5080
Le bon côté des choses est que les petite configs en profitent aujourd'hui. Le rythme de renouvellement de machines est moindre.
Et pour ce qui est de PhysX, ça tournait mal parce qu'il y avait plus le support dans les drivers, mais ça a été corrigé dans les suivants. https://youtu.be/o3uqiBB27hg