profile
Rise of the Tomb Raider
38
Likers
name : Rise of the Tomb Raider
platform : PC
editor : Microsoft
developer : Crystal Dynamics
genre : action-aventure
other versions : Xbox One - PlayStation 4
read the reviews
add a review
add a press review
profile
solarr
9
Likes
Likers
solarr
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 343
visites since opening : 668645
solarr > blog
all
Cheveux déjà au poil en 2013 avec Tress et stress
Solarr the PC Master
Le PSSR 2.0 arrive bientôt avec son lot de promesses - et tant mieux -, et cela me permet de faire un petit détour en 2013 - oui déjà 13 ans - avec la technologie TressFX d'AMD sur PC.
Cette techno était considérée comme gourmande puisqu'il fallait au moins une GTX 670 pour en profiter dans des img/sec optimales.

Impressionnant déjà.

En 3DVision, lien inside, Tomb Raider 2013 fut la plus grosse claque de ma vie de Gamer en terme d'immersion après le Voodoo 3DFX.



En tout cas, Lara Croft qui doit avoir 50 berges aujourd'hui, n'avait pas succombé à la mode de ces femmes brunes qui coupe court leurs cheveux, et les blondissent (ce qui les vieillit), puis regrettent, sans quoi l'effet TressFX serait nul.
Quelle femme ! dire que les méchants auraient pu en profiter pour les lui tirer, couper etc. Non, ells les porte fièrement, avec stress mais sans tresses.


3DVision (améliorations des réflections et distances d'affichage)
https://www.youtube.com/watch?v=k1xunKQ4h-0
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    ouken
    posted the 02/27/2026 at 04:27 PM by solarr
    comments (13)
    ouken posted the 02/27/2026 at 04:39 PM
    Sur PC c'est sûr. Moi j'ai toujours vu ça depuis des années. Les gens sont choqués parce que ça arrive sur console
    5120x2880 posted the 02/27/2026 at 04:40 PM
    Il fallait une 1060 parce que c'était une techno AMD, non ? Sinon une R9 290 devait aussi tenir les 60fps avec.
    solarr posted the 02/27/2026 at 04:46 PM
    5120x2880 j'ai corrigé: la GTX 1060 est arrivée bien plus tard, on en était encore entre les séries 500 et 600 GTX.
    solarr posted the 02/27/2026 at 04:48 PM
    5120x2880 ouken J'avais créé un article où il était démontré en video que le PhysX était supérieur à toutes les technos DLSS et cie car cette dernière avec une RTX 4080 étant incapable de générer les effets impressionnants de Metro 2033 REDUX !

    On a clairement fait un bon en arrière avec la reconstruction d'images basée sur l'IA !
    solarr posted the 02/27/2026 at 04:50 PM
    Pardon, une RTX 5080, c'est pire.

    NVIDIA a enterré le Fils X. Dommage. Une vieille GTX 580 qui bat une RTX 5080
    https://www.gamekyo.com/blog_article478873.html
    solarr posted the 02/27/2026 at 04:55 PM
    5120x2880 ce fut ensuite logique que, 3 ans plus tard, la gen GTX 1000 aient pu faire tourner ces merveilles de techno en 4K de manière fluide. Preuve que les technos d'upscaling nous ont -visuellement - bridées ensuite en faisant croire que le 4k est redevenu inaccessible.

    Le bon côté des choses est que les petite configs en profitent aujourd'hui. Le rythme de renouvellement de machines est moindre.
    hypermario posted the 02/27/2026 at 04:56 PM
    Et ca apporte quoi ?
    solarr posted the 02/27/2026 at 04:58 PM
    hypermario déjà répondu : l'abandon du PhysX a fait stagner voir reculer l'avancée technologique.
    k13a posted the 02/27/2026 at 05:16 PM
    solarr Il y avait un youtuber américain (je ne me souviens pas du nom) qui a fait quelques vidéo pour démontrer justement comment les jeux d'aujourd'hui sur certain point font moins bien que cette époque. Effectivement l'abandon de PhysX est en cause, c'était une très bonne technologie.
    ouken posted the 02/27/2026 at 05:22 PM
    solarr
    churos45 posted the 02/27/2026 at 05:30 PM
    La reconstruction d'image ça permet d'alléger les calculs afin de bourrer d'autres effets. Il n'y a pas besoin de ça pour que les jeux soient beau, mais sans ça il faut + de puissance.
    solarr posted the 02/27/2026 at 06:05 PM
    churos45 la reconstruction d'image allège la charge pour les petites configs mais l'industrie en profite pour augmenter la facture des GPU et des consoles sans justification...
    5120x2880 posted the 02/27/2026 at 06:17 PM
    solarr Ce que je voulais dire, c'est qu'il est normal qu'une techno AMD demande une carte Nvidia puissante alors qu'elle peut très bien tourner sur une vieille carte AMD.

    Et pour ce qui est de PhysX, ça tournait mal parce qu'il y avait plus le support dans les drivers, mais ça a été corrigé dans les suivants. https://youtu.be/o3uqiBB27hg
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo