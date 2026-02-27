Pour l’instant, j’ai fini le premier chapitre, et le jeu est une tuerie.
L’ambiance et la bande-son sont super et les doubleurs VF excellents.
En ce qui concerne l’optimisation, avec toutes les options à fond (sauf Ray Tracing), j’ai un 60 FPS constant et sans aucun micro-freeze.
Pas besoin non plus d’utiliser le FSR et autres options du genre.
Le jeu est parfaitement bien optimisé.
Il est aussi vraiment joli.
Le seul petit problème, c’est que je trouve que le FOV est trop proche du personnage, et on retrouve un peu trop souvent les mêmes modèles de personnages, mais sinon c’est du tout bon.
Tu vas kiffer.