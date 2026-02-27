profile
Resident Evil Requiem
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Resident Evil Requiem : Vidéo du 1er chapitre, en vue TPS



Avis Rapide


Pour l’instant, j’ai fini le premier chapitre, et le jeu est une tuerie.
L’ambiance et la bande-son sont super et les doubleurs VF excellents.

En ce qui concerne l’optimisation, avec toutes les options à fond (sauf Ray Tracing), j’ai un 60 FPS constant et sans aucun micro-freeze.
Pas besoin non plus d’utiliser le FSR et autres options du genre.
Le jeu est parfaitement bien optimisé.

Il est aussi vraiment joli.

Le seul petit problème, c’est que je trouve que le FOV est trop proche du personnage, et on retrouve un peu trop souvent les mêmes modèles de personnages, mais sinon c’est du tout bon.
https://store.steampowered.com/app/3764200/Resident_Evil_Requiem/
    3
    Likes
    Who likes this ?
    marchand2sable, tynokarts, link49
    posted the 02/27/2026 at 03:51 PM by adamjensen
    comments (2)
    marchand2sable posted the 02/27/2026 at 05:09 PM
    J’attends le soir comme un loup.
    adamjensen posted the 02/27/2026 at 05:17 PM
    marchand2sable
    Tu vas kiffer.
