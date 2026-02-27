Fraîchement annoncée, la nouvelle technologie de Sony réservée à la PlayStation 5 Pro, le PSSR 2.0, apporte quelques détails supplémentaires via Digital Foundry.Merci à Leonr4 pour les sources !En résumé :- Possibilité d'appliquer le PSSR 2 à l'ensemble du système, sans avoir besoin de correctifs pour chaque jeu.- Le PSSR 2 passe le test, ce que le PSSR 1 n'avait pas réussi selon DF.- Par rapport au FSR 4 et au DLSS 4, les différences ne sont en réalité pas si importantes que ça.- Le PSSR 2 résout pratiquement tous les problèmes du PSSR 1.- On atteint le point où il est impossible de faire la différence avec le rendu natif à une distance normale sur un écran de 65 pouces.- Il est généralement plus performant que le FSR4.- Pas tout à fait au niveau du DLSS 4.5, mais presque.- La version RE9 est la meilleure mise à jour vue sur PS5 Pro jusqu'ici.