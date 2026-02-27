Fraîchement annoncée, la nouvelle technologie de Sony réservée à la PlayStation 5 Pro, le PSSR 2.0, apporte quelques détails supplémentaires via Digital Foundry.
Merci à Leonr4 pour les sources !
En résumé :
- Possibilité d'appliquer le PSSR 2 à l'ensemble du système, sans avoir besoin de correctifs pour chaque jeu.
- Le PSSR 2 passe le test, ce que le PSSR 1 n'avait pas réussi selon DF.
- Par rapport au FSR 4 et au DLSS 4, les différences ne sont en réalité pas si importantes que ça.
- Le PSSR 2 résout pratiquement tous les problèmes du PSSR 1.
- On atteint le point où il est impossible de faire la différence avec le rendu natif à une distance normale sur un écran de 65 pouces.
- Il est généralement plus performant que le FSR4.
- Pas tout à fait au niveau du DLSS 4.5, mais presque.
- La version RE9 est la meilleure mise à jour vue sur PS5 Pro jusqu'ici.
https://www.digitalfoundry.net/news/2026/02/its-official-resident-evil-requiem-uses-sonys-brand-new-pssr-upscaler
Je reconnais que la valeur ajoutée de la PS5 Pro jusqu'ici fut mitigée.
Certains jeux (Spiderman 2, HZFW, FF7 Rebirth etc..) furent vraiment mieux sur PS5 Pro, mais d'autres non.
La machine - et même à ce tarif lorsque l'on voit l'évolution des prix - va devenir intéressante pour les gens désireux de tourner de la meilleure des manières possibles.
Le RE Requiem est très nettement supérieur sur PS5 Pro (encore plus sur un 83 pouces).
Bref une très bonne nouvelle. Sachant par ailleurs que les anciens jeux bénéficiant du PSSR pourront être automatiquement améliorés, il s'agit vraiment d'une bonne nouvelle.
La machine, pour le coût, deviendra bien plus intéressante.
Et puis, le jeu ne m'intéresse pas du tout, mais tous ceux qui attendent GTA 6, je suis asez curieux de voir la différence technique.
Ca peut vraiment être impressionnant.
Bref, une très belle (et très attendue!!) mise à jour.
La différence, je pense, se fera sentir clairement, et la différence de tarif sera désormais justifiée.
Lorsque l'on voit le prix des CG, de la RAM, des SSD que Steam flippe de fixer un prix pour sa prochaine machine, il n'est pas impossible que la PS5 Pro devienne même un bon deal (toute proportion gardée, la machine est et restera relativement chère malgré tout)