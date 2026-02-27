profile
premier appercu de la serie God of War sur Amazon prime !


toz

Kratous



Atreous

https://www.resetera.com/threads/first-look-at-amazons-god-of-war-series-now-in-production.1448509/
    guyllan posted the 02/27/2026 at 03:39 PM
    xynot posted the 02/27/2026 at 03:41 PM
    Le Kratos va vraiment falloir s'y habituer là
    sonilka posted the 02/27/2026 at 03:44 PM
    C'est pas fake ? Sérieux le gamin on dirait un Hobbit croisé avec un gremlin. Et le Kratos cosplay du salon de Saint Paul Trois châteaux pourtant le casting semblait pas mal au départ.
    supasaiyajin posted the 02/27/2026 at 03:48 PM
    Quand j'ai appris le choix de l'acteur pour Kratos, j’ai su que ça n'allait pas le faire. Il me fait penser à floki dans Vikings, plus musclé évidemment. Pour moi, ils ont vraiment un problème de casting dans les adaptations PS.
    negan posted the 02/27/2026 at 03:48 PM
    Direct To DVD
    shinz0 posted the 02/27/2026 at 03:50 PM
    À voir en action
    altendorf posted the 02/27/2026 at 03:57 PM
    ducknsexe posted the 02/27/2026 at 04:08 PM
    Kratous et atreous sont degueulousse
    adamjensen posted the 02/27/2026 at 04:11 PM
    Ah ouais, la gueule de Kratos...
    Il a du attraper un truc.
    J'avoue que là, comme ca, ca ne le fait pas du tout.
    Ca sens le bide...
    Heureusement que j'en ai rien à foutre de la série.
    Mais je vais quand même attendre de voir un vrai trailer.
    thorim posted the 02/27/2026 at 05:34 PM
    C'est qui ce gros barbu suspect?
