accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
23
Likes
Likers
Who likes this ?
iiii
,
link49
,
milo42
,
kurosama
,
raph64
,
minx
,
torotoro59
,
lughost30
,
sephiroth07
,
biboys
,
giusnake
,
barberousse
,
suzukube
,
solidfisher
,
zozoba
,
shaco
,
jamrock
,
motomoto
,
spartan1985
,
halki
,
negan
,
calishnikov
,
kleoo
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
746
visites since opening :
1766241
skuldleif
> blog
premier appercu de la serie God of War sur Amazon prime !
toz
Kratous
Atreous
https://www.resetera.com/threads/first-look-at-amazons-god-of-war-series-now-in-production.1448509/
tags :
1
Like
Who likes this ?
link49
posted the 02/27/2026 at 03:38 PM by
skuldleif
comments (
10
)
guyllan
posted
the 02/27/2026 at 03:39 PM
xynot
posted
the 02/27/2026 at 03:41 PM
Le Kratos va vraiment falloir s'y habituer là
sonilka
posted
the 02/27/2026 at 03:44 PM
C'est pas fake ? Sérieux le gamin on dirait un Hobbit croisé avec un gremlin. Et le Kratos cosplay du salon de Saint Paul Trois châteaux
pourtant le casting semblait pas mal au départ.
supasaiyajin
posted
the 02/27/2026 at 03:48 PM
Quand j'ai appris le choix de l'acteur pour Kratos, j’ai su que ça n'allait pas le faire. Il me fait penser à floki dans Vikings, plus musclé évidemment. Pour moi, ils ont vraiment un problème de casting dans les adaptations PS.
negan
posted
the 02/27/2026 at 03:48 PM
Direct To DVD
shinz0
posted
the 02/27/2026 at 03:50 PM
À voir en action
altendorf
posted
the 02/27/2026 at 03:57 PM
ducknsexe
posted
the 02/27/2026 at 04:08 PM
Kratous et atreous sont degueulousse
adamjensen
posted
the 02/27/2026 at 04:11 PM
Ah ouais, la gueule de Kratos...
Il a du attraper un truc.
J'avoue que là, comme ca, ca ne le fait pas du tout.
Ca sens le bide...
Heureusement que j'en ai rien à foutre de la série.
Mais je vais quand même attendre de voir un vrai trailer.
thorim
posted
the 02/27/2026 at 05:34 PM
C'est qui ce gros barbu suspect?
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Il a du attraper un truc.
J'avoue que là, comme ca, ca ne le fait pas du tout.
Ca sens le bide...
Heureusement que j'en ai rien à foutre de la série.
Mais je vais quand même attendre de voir un vrai trailer.