En attendant l'upload officiel de la bande annonce.
Les films parodiés:
Nope, Smile 2, Get Out, Sinners, Terrifier 3, Weapons, A Quiet Place, The Substance ainsi que Stranger Things.
Le retour de Cindy, Brenda, Shorty, Ray, Doofy, Gale, Bobby, (Chris Elliot "mes microbes!"), Felissa Rose sera aussi de la partie.
Sortie le 12 juin 2026.
13 ans après le dernier, qui n'était pas terrible.
Si tu penses au premier Scary Movie et tu le passe à la police du politiquement correct... Le film est homophobe, transphobe, misogyne, grossophobe, raciste...
Faut voir comment sera celui-ci!
Même si le retour des frères Wayans est "positif" surtout que la série des Scary Movie est très très inégale (je retiens que le premier film et le troisième).
D'un côté, après le retour de Naked Gun, voir Scary Movie 6 dans une époque où les comédies bêtes, sans filtre et parodiques sont cruellement en manque...