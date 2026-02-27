Can you hear it ?, drums, the drums of war. I have created the Devil HIMSELF.
profile
totenteufel
9
Likes
Likers
totenteufel
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 434
visites since opening : 774380
totenteufel > blog
Scary Movie 6 le retour !

En attendant l'upload officiel de la bande annonce.

Les films parodiés:
Nope, Smile 2, Get Out, Sinners, Terrifier 3, Weapons, A Quiet Place, The Substance ainsi que Stranger Things.

Le retour de Cindy, Brenda, Shorty, Ray, Doofy, Gale, Bobby, (Chris Elliot "mes microbes!"), Felissa Rose sera aussi de la partie.

Sortie le 12 juin 2026.

13 ans après le dernier, qui n'était pas terrible.
    tags : parodie scary movie 6
    3
    Likes
    Who likes this ?
    ouroboros4, tynokarts, gameslover
    posted the 02/27/2026 at 03:17 PM by totenteufel
    comments (5)
    altendorf posted the 02/27/2026 at 03:18 PM
    On pouvait s'en passer
    fablus posted the 02/27/2026 at 03:56 PM
    Bizarrement je suis plutôt hypé avec les frères Wayans aux commandes
    kujotaro posted the 02/27/2026 at 05:04 PM
    altendorf TU pouvais t'en passer oui.
    vyse posted the 02/27/2026 at 06:15 PM
    Je sais pas si cet humour est encore d'actualité
    weldar posted the 02/27/2026 at 06:37 PM
    Vyse

    Si tu penses au premier Scary Movie et tu le passe à la police du politiquement correct... Le film est homophobe, transphobe, misogyne, grossophobe, raciste...

    Faut voir comment sera celui-ci!
    Même si le retour des frères Wayans est "positif" surtout que la série des Scary Movie est très très inégale (je retiens que le premier film et le troisième).

    D'un côté, après le retour de Naked Gun, voir Scary Movie 6 dans une époque où les comédies bêtes, sans filtre et parodiques sont cruellement en manque...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo