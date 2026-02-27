En attendant l'upload officiel de la bande annonce.Les films parodiés:Nope, Smile 2, Get Out, Sinners, Terrifier 3, Weapons, A Quiet Place, The Substance ainsi que Stranger Things.Le retour de Cindy, Brenda, Shorty, Ray, Doofy, Gale, Bobby, (Chris Elliot "mes microbes!"), Felissa Rose sera aussi de la partie.Sortie le 12 juin 2026.13 ans après le dernier, qui n'était pas terrible.