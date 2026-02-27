Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas précommandé d'exemplaire physique du très attendu Resident Evil Requiem et qui résident aux États-Unis, il semblerait que trouver le jeu soit difficile, la plupart des revendeurs étant déjà en rupture de stock. Les exemplaires physiques du très attendu Resident Evil Requiem sont de plus en plus difficiles à trouver en ligne aux États-Unis, le jeu étant quasiment épuisé en effet partout sur toutes les plateformes.
Amazon, Best Buy, GameStop et Walmart sont en rupture de stock pour la version Xbox au moment de la publication de cet article, tandis que seul Walmart propose encore l'édition standard pour PS5. Amazon est également le seul revendeur en ligne à proposer le jeu sur Nintendo Switch 2, mais à 76,84 $, soit près de 7 $ de plus que son prix de vente conseillé de 69,99 $.L'édition Steelbook Deluxe de Resident Evil Requiem est elle aussi en rupture de stock en ligne.
