[Resident Evil Requiem] Des ruptures de stock, même sur Switch 2


Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas précommandé d'exemplaire physique du très attendu Resident Evil Requiem et qui résident aux États-Unis, il semblerait que trouver le jeu soit difficile, la plupart des revendeurs étant déjà en rupture de stock. Les exemplaires physiques du très attendu Resident Evil Requiem sont de plus en plus difficiles à trouver en ligne aux États-Unis, le jeu étant quasiment épuisé en effet partout sur toutes les plateformes.

Amazon, Best Buy, GameStop et Walmart sont en rupture de stock pour la version Xbox au moment de la publication de cet article, tandis que seul Walmart propose encore l'édition standard pour PS5. Amazon est également le seul revendeur en ligne à proposer le jeu sur Nintendo Switch 2, mais à 76,84 $, soit près de 7 $ de plus que son prix de vente conseillé de 69,99 $.L'édition Steelbook Deluxe de Resident Evil Requiem est elle aussi en rupture de stock en ligne.

Source : https://www.ign.com/articles/resident-evil-requiem-physical-copies-sold-out-online-united-states-ps5-xbox-switch-2/
    posted the 02/27/2026 at 03:09 PM by link49
    comments (2)
    hypermario posted the 02/27/2026 at 03:12 PM
    Je viens de voir en travers la video de Digital Foundry et, en effet, ca donne envie !
    kayro posted the 02/27/2026 at 03:14 PM
    Je l'ai pris sur Steam et je le voulais absolument sur Switch 2 pour mes déplacements boulot donc je suis allé au Carrefour du coin et bah seulement 2 exemplaires en rayon à l'ouverture, c'est très peu, du coup un seul restant après mon passage...
