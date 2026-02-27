H-3 avant l’annonce de la 10ème génération de Pokémon. Juste pour vous dire qu’on est au courant que les jeux sont dégueulasses techniquement et visuellement pas besoin d’en chier 45 topics après, merci cordialement
Hâte de voir les starters !
tags :
posted the 02/27/2026 at 11:35 AM by ratchet
Nous verrons bien je m’attends d’après les leak à une Alola / 7G 2.0 (Ma gen favorite) j’espère qu’il y aura du charme.
Par contre c'est sur pour l'annonce de la prochaine gen? Ou c'est une supposition ?
S'il montre pokemon let's go je sais pas quoi, je me pend.
Non c'est bon ils ont eu des années pour s'adapter et offrir un semblant de qualité technique, on peut avoir et la DA et une technique propre (pas besoin de raytracer les éclairs de pikachu aussi )
Après, la rumeur voudrait que ce pokémon gen 10 utilise soit un nouvel engine interne ou un engine switch 1 lourdement modifié, bref du changement à prévoir apparemment, on le saura rapidement
Ce sera sans doute "beau" pour du Pokémon mais dégueulasse sur une machine capable de proposer infiniment mieux
Je serais déçu si il n’y a rien ! Mais la c’est sur. En plus ils ont fait un live Pokopia y’a 2 jours donc c’est ça en moins. Sur une présentation de 25min il y a énormément d’espoir