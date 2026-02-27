[pos=centre]
Pokémon: Annonce de la 10G.
H-3 avant l’annonce de la 10ème génération de Pokémon. Juste pour vous dire qu’on est au courant que les jeux sont dégueulasses techniquement et visuellement pas besoin d’en chier 45 topics après, merci cordialement

Hâte de voir les starters !
    biboufett
    posted the 02/27/2026 at 11:35 AM by ratchet
    comments (15)
    thauvinho posted the 02/27/2026 at 11:54 AM
    C'est 15h le direct ?
    kidicarus posted the 02/27/2026 at 11:54 AM
    C'est à quelle heure le pokemon day ?
    yanssou posted the 02/27/2026 at 11:59 AM
    kidicarus 15h
    tyler33 posted the 02/27/2026 at 12:04 PM
    Les jeux ont pas besoin d'être techniquement fou. Mais ce serait pas trop demander que les jeux soient jolis, non?
    kidicarus posted the 02/27/2026 at 12:09 PM
    yanssou merci pour la réponse.
    shinz0 posted the 02/27/2026 at 12:10 PM
    À défaut de qualité technique, une bonne DA et sans bugs ça serait le minimum syndical
    xynot posted the 02/27/2026 at 12:19 PM
    Mais ce topic sert à quoi donc ?
    ratchet posted the 02/27/2026 at 12:21 PM
    xynot prévention anti pleureuse.

    Nous verrons bien je m’attends d’après les leak à une Alola / 7G 2.0 (Ma gen favorite) j’espère qu’il y aura du charme.
    cyr posted the 02/27/2026 at 12:35 PM
    ratchet du charme chromat?

    Par contre c'est sur pour l'annonce de la prochaine gen? Ou c'est une supposition ?

    S'il montre pokemon let's go je sais pas quoi, je me pend.
    wickette posted the 02/27/2026 at 12:53 PM
    shinz0
    Non c'est bon ils ont eu des années pour s'adapter et offrir un semblant de qualité technique, on peut avoir et la DA et une technique propre (pas besoin de raytracer les éclairs de pikachu aussi )

    Après, la rumeur voudrait que ce pokémon gen 10 utilise soit un nouvel engine interne ou un engine switch 1 lourdement modifié, bref du changement à prévoir apparemment, on le saura rapidement
    shambala93 posted the 02/27/2026 at 12:59 PM
    Si on a encore la DA sans âme sans « couleur », j’abandonne. Et vu les pseudos leak qui circulent, ça fait peur !
    ouroboros4 posted the 02/27/2026 at 01:04 PM
    wickette hahaha désolé impossible d'être optimiste
    Ce sera sans doute "beau" pour du Pokémon mais dégueulasse sur une machine capable de proposer infiniment mieux
    ratchet posted the 02/27/2026 at 01:06 PM
    cyr c’est sur surtout qu’ils ont fait une vidéo rétrospective avec les logos 30ans de chaque légendaire

    Je serais déçu si il n’y a rien ! Mais la c’est sur. En plus ils ont fait un live Pokopia y’a 2 jours donc c’est ça en moins. Sur une présentation de 25min il y a énormément d’espoir
    ratchet posted the 02/27/2026 at 01:09 PM
    cyr du coup la vidéo c’est même pas les légendaires mais les mascottes de chaque jeux principaux de la licence donc bon!
    burningcrimson posted the 02/27/2026 at 02:32 PM
    La 10 G à l air cool mais le Pokemon Presents etait à chier
