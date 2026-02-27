Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
link49 > blog
[Switch 2] Les principales sorties du mois de mars 2026


"En mars, créez un paradis Pokémon, découvrez une nouvelle région du Royaume des Fleurs, envolez-vous sur le dos d'un Rathalos et bien plus encore ! Découvrez la sélection de jeux disponibles en mars et n'hésitez pas à les précommander, les acheter ou les ajouter à votre liste de souhaits" :

- Scott Pilgrim EX : 3 mars
- Pokémon Pokopia : 5 mars



- FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE : 12 mars
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection : 13 mars
- WWE 2K26 : 13 mars



- Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park : 26 mars
- Sonic Racing: CrossWorlds - Nintendo Switch 2 Edition : 26 mars
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage : 26 mars
- Mega Man Star Force Legacy Collection : 27 mars

Et vous, vous prenez lesquels?

Source : https://www.nintendo.com/en-gb/News/2026/March/Upcoming-games-March-2026-3035499.html/
    posted the 02/27/2026 at 05:09 AM by link49
    comments (1)
    angelsduck posted the 02/27/2026 at 05:35 AM
    Pour moi ça sera FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE et
    Monster Hunter Stories 3
