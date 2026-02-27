"En mars, créez un paradis Pokémon, découvrez une nouvelle région du Royaume des Fleurs, envolez-vous sur le dos d'un Rathalos et bien plus encore ! Découvrez la sélection de jeux disponibles en mars et n'hésitez pas à les précommander, les acheter ou les ajouter à votre liste de souhaits" :
- Scott Pilgrim EX : 3 mars
- Pokémon Pokopia : 5 mars
- FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE : 12 mars
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection : 13 mars
- WWE 2K26 : 13 mars
- Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park : 26 mars
- Sonic Racing: CrossWorlds - Nintendo Switch 2 Edition : 26 mars
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage : 26 mars
- Mega Man Star Force Legacy Collection : 27 mars
Et vous, vous prenez lesquels?
Source : https://www.nintendo.com/en-gb/News/2026/March/Upcoming-games-March-2026-3035499.html/
