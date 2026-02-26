profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6118
visites since opening : 10622520
nicolasgourry > blog
all
Si vous aimez Musclor (He-man) ça pourrait vous plaire

Par le développeur de Terminator 2D : NO FATE

Depuis des temps immémoriaux, la patrie de Mercia est tenue sous l'emprise tyrannique d'Etheldred, une sorcière despotique dans les terres glacées du nord.
Tous les sept ans, elle envoie ses armées au sud pour sélectionner des villageois qui sont réduits à l'état d'esclaves et dont on n'entend plus jamais parler. Un appel a été lancé aux champions qui peuplent ces terres, les suppliant de mettre un terme à son règne.
Un elfe, un sorcier et un maraudeur ont répondu à l'appel.
Rejoignez ce groupe de héros dans leur quête pour éliminer le mal de ces terres une bonne fois pour toutes !

Date de sortie : 28 Avril 2026 (PC/PS5/XSX/Switch)

Steam
PS : Le jeu est aussi en Français.
https://www.youtube.com/watch?v=vC1ZdOlGdlo
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    adamjensen
    posted the 02/26/2026 at 11:20 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    adamjensen posted the 02/26/2026 at 11:35 PM
    2D Magnifique.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo