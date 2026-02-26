Date de sortie : 28 Avril 2026 (PC/PS5/XSX/Switch)

Par le développeur de Terminator 2D : NO FATEDepuis des temps immémoriaux, la patrie de Mercia est tenue sous l'emprise tyrannique d'Etheldred, une sorcière despotique dans les terres glacées du nord.Tous les sept ans, elle envoie ses armées au sud pour sélectionner des villageois qui sont réduits à l'état d'esclaves et dont on n'entend plus jamais parler. Un appel a été lancé aux champions qui peuplent ces terres, les suppliant de mettre un terme à son règne.Un elfe, un sorcier et un maraudeur ont répondu à l'appel.Rejoignez ce groupe de héros dans leur quête pour éliminer le mal de ces terres une bonne fois pour toutes !