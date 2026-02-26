profile
Resident Evil Requiem
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
djfab
RE Requiem : Ray Tracing exclu PS5 Pro
"C'est l'une des mises à niveau les plus convaincantes que nous ayons vues pour cette console." (DF)

Le Ray Tracing est donc présent uniquement sur PS5 pro sur consoles, avec un gain important comme le montrent les images ci-dessous. Ainsi, sur PS5 pro, les joueurs ont droit à du 4K (grâce au PSSR : "elle offre une image proche de la 4K native, selon DF) + 60 fps + RT.





    ouroboros4, tynokarts, linkart, walterwhite, ravyxxs
    posted the 02/26/2026 at 07:13 PM by djfab
    comments (30)
    ouroboros4 posted the 02/26/2026 at 07:15 PM
    La PS5 Pro, cette console
    Et avec le PSSR 2.0 qui arrive bientôt
    victornewman posted the 02/26/2026 at 07:19 PM
    ouroboros4 il arrive quand le PSSR 2.0?
    ouroboros4 posted the 02/26/2026 at 07:20 PM
    victornewman D'après les rumeurs ce sera courant mars
    tynokarts posted the 02/26/2026 at 07:20 PM
    Je voulais savoir si je devais le mettre dans ma liste à faire sur Ps 5 ou Ps5 Pro voir Ps 6.
    J’ai ma réponse.
    lafibre posted the 02/26/2026 at 07:22 PM
    Path tracing exclu PC. Et là, la différence est vraiment énorme (RT n'apporte pas un plus énorme par rapport au mode RT off).
    kratoszeus posted the 02/26/2026 at 07:38 PM
    ouroboros4 D'après DF RE9 utiliserait le pssr 2.0 car ils sont étonnés des évolutions sur RE9 par rapport aux autres jeux utilisant le pssr 1.0. Ca reste à confirmer par Sony et Capcom.

    lafibre Meme pas 1% des configs enregistrés sur steam peuvent faire tourner le jeu avec le path tracing.. il te fait une 4090 mini et le dlss activé à fond..
    victornewman posted the 02/26/2026 at 07:39 PM
    ouroboros4
    djfab posted the 02/26/2026 at 07:40 PM
    lafibre : "RT n'apporte pas un plus énorme" : va falloir s'acheter des lunettes si tu ne vois pas la grosse différence sur les images si dessus !
    kratoszeus posted the 02/26/2026 at 07:40 PM
    Ca reste etonnant la non présence du RT sur ps5 classique, spiderman 2 le fait déjà depuis 3 avec quasi le meme résultat sur les fenetres des voitures que le screenshot de l'article.. bon apres n'est pas Insomniac qui veut
    ouroboros4 posted the 02/26/2026 at 07:42 PM
    kratoszeus D'accord je savais pas !
    jenicris posted the 02/26/2026 at 07:42 PM
    Impressionnante la PS5 Pro pour le coup
    naoshige11 posted the 02/26/2026 at 07:43 PM
    J'vais me le faire sur PC, apparemment le moteur est suffisamment solide pour que je puisse profiter du RT sur ma vieille 3080 sans castrer les perfs.
    brook1 posted the 02/26/2026 at 07:44 PM
    Capcom, c'est l'éditeur qui maitrise le mieux la PS5 Pro sur RE4, il avait fait du bon boulot.
    dalbog posted the 02/26/2026 at 07:45 PM
    Pour moi c'est gadget, un petit + oui mais c'est très marketing.

    Sur DMCV, RE2R, RE8 etc...je désactivais le RT pour la fluidité et quand je remettais c'était très proche.
    Fallait vraiment fixer la flaque d'eau pour remarquer et quand tu joues tu t'en fout un peu, en tout cas pour moi.
    ootaniisensei posted the 02/26/2026 at 07:47 PM
    lafibre Pour avoir maté des comparo sur PC hier soir on a quasi le même rendu sur Pro qu'en Path Tracing mais le mode RT de base à l'air cassé il apporte quasi aucune différence c'est bizarre
    grospich posted the 02/26/2026 at 07:49 PM
    J'ai vu la vidéo, ça rend vraiment bien sur la Pro.

    Après les reflets j'avoue qu'entre le ray tracing ou le Screen Space Reflection je trouve ça assez ridicule en terme de performance d'activer le RT car on va pas regarder ses pieds quand on joue. Par contre au niveau des ombres sur les cheveux, le visage, le décor, etc... ça apporte clairement un gros plus.
    ravyxxs posted the 02/26/2026 at 07:50 PM
    djfab Après le Path Tracing affine un peu le RT c'est tout.

    Toi tu n'a pas fait Cyberpunk sous Path Tracing pour sortir une connerie pareil. Si tu n'as jamais eu l'occasion de faire plus de 5 jeux sous PATH TRACING dit le, mais vient pas et parle comme si les deux technos étaient proche, ELLES sont carrément pas proche, et je te dis, que le jour où Sony sortira une console en prenant en compte cette technologie en faisant tourner le tout en 60FPS, ça sera soit la PS6 ou la 7 et j'abuse pas, je t'invites à regarder les vidéos de DF qui font les comparos.

    AFFINE un peu il a dit

    Cyberpunk sous PT comparer au RT c'est le jour et la nuit, un jeu bien plus immersif !!
    ravyxxs posted the 02/26/2026 at 07:51 PM
    dalbog C'est pas du tout gadget, c'est un plus pour l'immersion, vous vivez dans une bulle ou quoi ? Tous les jours j'ai l'impression de discuter avec des joueurs du dimanche....

    neptonic posted the 02/26/2026 at 07:55 PM
    ravyxxs je pense ce qu'il veut dire par là c'est que oui ya des cas ou le PT change le jeu comme dans Cyberpunk mais faut avouer ce n'est pas le cas de tout les jeux.

    Souvent la différence est à peine perceptible entre du full RT et PT
    pcverso posted the 02/26/2026 at 07:55 PM
    naoshige11 oui meme un 3060 le fait tourner en ultra pt a 67 fps donc tu sera large au lieu que certains cherche a savoir qui a la plus grosse on devrai tous être content que capcon a optimiser pour chaque machine le jeu
    djfab posted the 02/26/2026 at 07:55 PM
    Ravyxxs : comme tu peux le voir, je me suis rendu compte que ma phrase était exagérée et je l'avais supprimée !
    pcverso posted the 02/26/2026 at 07:59 PM
    https://youtu.be/Db479BgM0Ow?si=42KMRBU2RcxW3vIs
    dalbog posted the 02/26/2026 at 08:00 PM
    ravyxxs

    Je trouve que c'est gadget, c'est mon avis.
    Les jeux que j'ai vu avec, m'ont paru extrêmement proches que sans RT.

    Les images font la différence mais ce n'est pas tout le jeu qui est comme ça.
    Dans DMCV par exemple, ils en avaient fait des caisses dessus et au final c'était uniquement quelques flaques d'eau au début du jeu...

    Il ne faut pas croire que tous les reflets vont être comme ça, ça sera occasionnel.
    ootaniisensei posted the 02/26/2026 at 08:03 PM
    neptonic Y'a autant de différences entre le Ray Tracing et le Path Tracing que de passé d'un jeu sans RT avec RT Ravyxxs a totalement raison les consoles actuelles ne peuvent pas le géré même en 30fps ça sera pour la prochaine génération c'est ultra gourmand
    pcverso posted the 02/26/2026 at 08:10 PM
    ravyxxs par contre pour le coup sans rentre dans le débat de la plus belle version il est clair que le pt fais limite next gen sur pc tellement la dif est flagrante dailleur la perte en fps est énorme aussi avec ma 4080 CP en ultra passe de 200 fps en rt a 90 fps en pt .
    xynot posted the 02/26/2026 at 08:15 PM
    Bizarre comme move sachant que la PS5 base peut largement faire du RT
    walterwhite posted the 02/26/2026 at 08:20 PM
    Quel plaisir d’avoir la PS5 Pro sous la TV, SONY ne s’est pas foutu de nos gueules.

    Je sens qu’elle va tout rafler avec la sortie de GTA VI.
    ravyxxs posted the 02/26/2026 at 08:33 PM
    djfab Aucun soucis mec ça arrive. Le ray tracing reste,selon moi, une option abordable et qui ravis beaucoup de monde (joueur console par exemple), le PT c'est ULTRA gourmand pour le moment faut vraiment avoir de gros GPU.....

    walterwhite Mode 30FPS et 60FPS voir 120FPS pour le online. PS5 Pro, les ventes de cette console vont fumés en fin d'année....
    ravyxxs posted the 02/26/2026 at 08:36 PM
    neptonic Si les devs bossent mal, alors oui les différences seront minime, si ils y mettent un peu de leur temps, leur jeu sera totalement différent. CD Project se sont vraiment dépassé, et je pense que Rockstar fera de la version PC de GTA 6 le plus beau jeu jamais sorti à ce jour, à moins que TWitcher 4 le devance
    supasaiyajin posted the 02/26/2026 at 08:43 PM
    Perso, j'ai essayé le path tracing sur CP, je trouve pas ça si bluffant comparé au RT.
