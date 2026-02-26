"C'est l'une des mises à niveau les plus convaincantes que nous ayons vues pour cette console
." (DF)
Le Ray Tracing est donc présent uniquement sur PS5 pro sur consoles, avec un gain important comme le montrent les images ci-dessous. Ainsi, sur PS5 pro, les joueurs ont droit à du 4K
(grâce au PSSR : "elle offre une image proche de la 4K native, selon DF) + 60 fps + RT
.
Et avec le PSSR 2.0 qui arrive bientôt
J’ai ma réponse.
lafibre Meme pas 1% des configs enregistrés sur steam peuvent faire tourner le jeu avec le path tracing.. il te fait une 4090 mini et le dlss activé à fond..
Sur DMCV, RE2R, RE8 etc...je désactivais le RT pour la fluidité et quand je remettais c'était très proche.
Fallait vraiment fixer la flaque d'eau pour remarquer et quand tu joues tu t'en fout un peu, en tout cas pour moi.
Après les reflets j'avoue qu'entre le ray tracing ou le Screen Space Reflection je trouve ça assez ridicule en terme de performance d'activer le RT car on va pas regarder ses pieds quand on joue. Par contre au niveau des ombres sur les cheveux, le visage, le décor, etc... ça apporte clairement un gros plus.
Toi tu n'a pas fait Cyberpunk sous Path Tracing pour sortir une connerie pareil. Si tu n'as jamais eu l'occasion de faire plus de 5 jeux sous PATH TRACING dit le, mais vient pas et parle comme si les deux technos étaient proche, ELLES sont carrément pas proche, et je te dis, que le jour où Sony sortira une console en prenant en compte cette technologie en faisant tourner le tout en 60FPS, ça sera soit la PS6 ou la 7 et j'abuse pas, je t'invites à regarder les vidéos de DF qui font les comparos.
AFFINE un peu il a dit
Cyberpunk sous PT comparer au RT c'est le jour et la nuit, un jeu bien plus immersif !!
Souvent la différence est à peine perceptible entre du full RT et PT
Je trouve que c'est gadget, c'est mon avis.
Les jeux que j'ai vu avec, m'ont paru extrêmement proches que sans RT.
Les images font la différence mais ce n'est pas tout le jeu qui est comme ça.
Dans DMCV par exemple, ils en avaient fait des caisses dessus et au final c'était uniquement quelques flaques d'eau au début du jeu...
Il ne faut pas croire que tous les reflets vont être comme ça, ça sera occasionnel.
Je sens qu’elle va tout rafler avec la sortie de GTA VI.
walterwhite Mode 30FPS et 60FPS voir 120FPS pour le online. PS5 Pro, les ventes de cette console vont fumés en fin d'année....