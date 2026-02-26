– L'apparence est assez similaire à celle de la PS5 ;– Il n'y a pas de ray tracing sur la Switch 2 ;– Les cheveux sont différents sur la version Switch 2 ;– La qualité des textures et des modèles de personnages est inférieure, mais cela n'est pas très visible ;– Il y a quelques changements de lumière, comme une résolution plus faible pour l'éclairage volumétrique ;– La résolution interne en mode docké est de 540p sur la Switch 2, contre 1080p pour la PS5 ;– La technologie DLSS est utilisée sur la Switch 2 pour augmenter la résolution finale, qui est probablement de 1080p ;– La résolution interne en mode portable est de 360p ;– L'interface utilisateur est en 1080p sur la Switch 2, contre 4K pour la PS5 ;– La Switch 2 vise une fréquence d'images de 60 FPS, qu'elle atteint dans les sections de plus petite échelle ;– La fréquence d'images peut fluctuer entre 40 et 50 FPS ;– La fréquence d'images la plus basse en mode docké peut descendre à 30 FPS ;– En mode portable, la fréquence d'images la plus basse peut être de 25 FPS ;– Les temps de chargement sont rapides ;– La qualité de l'image sur Switch 2 est meilleure que sur Xbox Series S, mais la performance est moins bonne.1'31 Oliver McKenzie"C'est une sortie vraiment, vraiment géniale qui tire profit de la Switch 2... et elle tient bien la route face à ses grandes sœurs."05'02 John Linneman"C'est un excellent travail d'optimisation"17'08 John Linneman (Mode portable)"À mes yeux, c'était comme : "Wow". C'est la plus belle chose que j'ai vue sur la Switch 2. C'est absolument époustouflant de voir cela tourner sur un équipement portable comme celui-ci."24'44 John Linneman"Je pense que Capcom a fait un excellent travail ici."