name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
images and videos gallery
[Digital Foundry] Resident Evil Requiem (NS2)


– L'apparence est assez similaire à celle de la PS5 ;
– Il n'y a pas de ray tracing sur la Switch 2 ;
– Les cheveux sont différents sur la version Switch 2 ;
– La qualité des textures et des modèles de personnages est inférieure, mais cela n'est pas très visible ;
– Il y a quelques changements de lumière, comme une résolution plus faible pour l'éclairage volumétrique ;
– La résolution interne en mode docké est de 540p sur la Switch 2, contre 1080p pour la PS5 ;
– La technologie DLSS est utilisée sur la Switch 2 pour augmenter la résolution finale, qui est probablement de 1080p ;
– La résolution interne en mode portable est de 360p ;
– L'interface utilisateur est en 1080p sur la Switch 2, contre 4K pour la PS5 ;
– La Switch 2 vise une fréquence d'images de 60 FPS, qu'elle atteint dans les sections de plus petite échelle ;
– La fréquence d'images peut fluctuer entre 40 et 50 FPS ;
– La fréquence d'images la plus basse en mode docké peut descendre à 30 FPS ;
– En mode portable, la fréquence d'images la plus basse peut être de 25 FPS ;
– Les temps de chargement sont rapides ;
– La qualité de l'image sur Switch 2 est meilleure que sur Xbox Series S, mais la performance est moins bonne.

1'31 Oliver McKenzie
"C'est une sortie vraiment, vraiment géniale qui tire profit de la Switch 2... et elle tient bien la route face à ses grandes sœurs."
05'02 John Linneman
"C'est un excellent travail d'optimisation"
17'08 John Linneman (Mode portable)
"À mes yeux, c'était comme : "Wow". C'est la plus belle chose que j'ai vue sur la Switch 2. C'est absolument époustouflant de voir cela tourner sur un équipement portable comme celui-ci."
24'44 John Linneman
"Je pense que Capcom a fait un excellent travail ici."


NintendoEvrything
    aeris616, kisukesan
    posted the 02/26/2026 at 05:00 PM by nicolasgourry
    comments (19)
    sonilka posted the 02/26/2026 at 05:07 PM
    Mais

    Mais
    gat posted the 02/26/2026 at 05:09 PM
    sonilka Arrête de te moquer de Nicolas
    nicolasgourry posted the 02/26/2026 at 05:11 PM
    sonilka j’utilise d'abord un traducteur (en gardant la structure de Nintendo Everything) et je peaufine par la suite avec l'IA s'il y a des choses à peaufiner (en gardant la structure) et l'orthographe, car je fais parfois des erreurs.
    richterbelmont posted the 02/26/2026 at 05:12 PM
    "Voici la présentation exacte, épurée et corrigée de toute erreur d'orthographe, en conservant strictement la structure que tu as fournie"
    Je n'ai pas retrouvé cette partie dans la vidéo ...
    ravyxxs posted the 02/26/2026 at 05:12 PM
    Leur moteur est impeccable.
    ravyxxs posted the 02/26/2026 at 05:13 PM
    – La qualité de l'image sur Switch 2 est meilleure que sur Xbox Series S, mais la performance est moins bonne.

    Les Pro M vont voir floue
    aeris616 posted the 02/26/2026 at 05:15 PM
    Bravo Capcom pour cette version Switch 2 de tres grande qualité qui s'en tire admirablement face aux versions concurrentes

    Des petites concessions pour pouvoir jouer a RE Requiem en mode salon/portable a ma guise
    gat posted the 02/26/2026 at 05:16 PM
    nicolasgourry T’as vraiment que ça à foutre de tes journées sans déconner. Trouver des articles pro-Nintendo, les balancer sur l’IA et faire un article sur Gamekyo. C’est quoi cette vie de merde sans déconner ?

    aeris616 Bon toi, t’es littéralement perdu pour la France
    ouroboros4 posted the 02/26/2026 at 05:16 PM
    Dire que la version PS5 Pro est Exceptionnel pour reprendre les termes de DF
    51love posted the 02/26/2026 at 05:19 PM
    Quand ils veulent Nintendo pour utiliser le DLSS sur leurs jeux...

    Grâce à lui (et a son surplus de RAM), la Switch 2 propose une meilleure qualité d'image et de meilleures textures que la Serie S

    Le rendu en portable est pas mal, et avant le passage du DLSS la résolution interne n'est que de 360p

    Mais bon ça n'a rien de surprenant, ce qui l'est un poil c'est que ça fonctionne aussi bien sur du matos aussi bridé en terme de consommation.
    nicolasgourry posted the 02/26/2026 at 05:20 PM
    richterbelmont normal que tu ne l'aies pas trouvée. Ce n'est pas dans la vidéo, c'est une phrase d'introduction générée par l'IA (suite à une demande de traduction fait par Deepl), je l'ai expliqué plus haut justement. Elle a un peu "débordé" sur le texte final
    L'important, c'est que je cite la source et que la traduction soit la plus fidèle possible, je pense.
    airzoom posted the 02/26/2026 at 05:23 PM
    gat pourquoi t'es dur comme ça ?
    skuldleif posted the 02/26/2026 at 05:25 PM
    apres quelques patch a mon avis la Series S sera au moins au meme niveau , les acheteur D1 se trouveront plutot sur Switch 2 que XSS donc...
    ceci dit sur l'UE5 elle a quelques probleme la switch 2 , mais bon toute les consoles en ont ..
    nicolasgourry posted the 02/26/2026 at 05:38 PM
    airzoom Digital Foundry ne s'adresse pas spécifiquement aux "Pro-N" (sachant que c'est un jeu Capcom qui est sorti sur toutes les plateformes). S'ils ont fait une vidéo pour ce jeu sur cette console en particulier, c'est que ça doit intéresser au-delà des "Pro-N", notamment pour voir comment se débrouille une console hybride avec un titre de ce calibre. Si gat a envie de parler d'autres sujets, il peut le faire, personne ne l'en empêche.
    richterbelmont posted the 02/26/2026 at 05:44 PM
    nicolasgourry
    Tu as regardé la vidéo ?
    k13a posted the 02/26/2026 at 05:58 PM
    Je suis quand même bien surpris du rendu sur la NS2, Capcom a vraiment bien travaillé pour peaufiner le jeu sur celle-ci. Si je le prend ça sera sur PC mais je vais attendre une baisse de prix. J'aimerais bien une démo pour tester sur Switch 2, surtout pour le mode portable.
    nicolasgourry posted the 02/26/2026 at 05:59 PM
    richterbelmont oui. Pour être précis, sache que j'ai demandé à l'IA de transcrire l'anglais original de la vidéo pour ensuite le traduire en français. Ça me permet de vérifier si le résumé de Nintendo Everything est fidèle à ce que dit réellement Digital Foundry et de voir s'il y a d'autres choses à dire.
    kratoszeus posted the 02/26/2026 at 06:03 PM
    Ptdr la PS5 qui va encore dépasser les ventes de s
    La switch 2 cette année
    taiko posted the 02/26/2026 at 06:05 PM
    C'est impressionnant. C'est là que l'on voit que la ps5 n'utilise pas son plein potentiel.
    Par contre j'ai testé la demo de pragmata et clairement c'est pas fameux sur switch 2.
