Prêt pour une nouvelle partie ?
profile
ozyxp
4
Likes
Likers
ozyxp
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 155
visites since opening : 248839
ozyxp > blog
all
L'HISTOIRE DE LEON S KENNEDY (Être prêt pour le Requiem...)
UNIQUE HISTOIRE DE PERSONNAGE
Salut la famille GK !

J'espère que vous avez la forme !

Aujourd'hui je vous raconte l'histoire de Leon Scott Kennedy de la saga Resident Evil.

Un jeune policier qui sera confronté des son premier jour à la pandémie de Raccoon City. Leon deviendra rapidement l'une des figures phares et indissociable de la saga horrifique de Capcom.

Vous allez découvrir son parcours hors norme à travers ses apparitions dans les jeux et films canon de Resident Evil.

Une piqure de rappel ne sera pas de trop avant Resident Evil Requiem...

Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !

N'oubliez pas le petit like pour le soutien au passage.

Je serai sur twitch en live à 22h ce soir pour découvrir le jeu : https://www.twitch.tv/ozyxp
Vous etes les bienvenus !



L'HISTOIRE DE LEON






BONUS


MA COLLECTION RESIDENT EVIL PART 2








Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/26/2026 at 04:57 PM by ozyxp
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo